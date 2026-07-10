Halloween: The Game amplía el terror con un nuevo mapa y una sorpresa para los coleccionistas

La llegada de un nuevo juego basado en una de las franquicias más emblemáticas del cine de terror siempre despierta expectativas. Más aún cuando la propuesta busca trasladar la tensión de las películas a partidas donde cada decisión puede significar la diferencia entre escapar o convertirse en la siguiente víctima.

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Desde que fue anunciado, Halloween: The Game ha llamado la atención por combinar mecánicas de sigilo, cooperación y supervivencia dentro del universo de Michael Myers. Su apuesta enfrenta a un asesino contra varios jugadores en partidas donde el trabajo en equipo y el conocimiento del escenario serán fundamentales para sobrevivir.

Mientras el lanzamiento se acerca, IllFonic continúa mostrando nuevos detalles sobre la experiencia que encontrarán los jugadores. El estudio, junto con Gun Interactive y en asociación con Compass International Pictures y Further Front, aprovechó una nueva presentación para anticipar parte del contenido que acompañará el estreno.



Además de seguir expandiendo el mundo inspirado en la película original de 1978, los desarrolladores también preparan opciones para quienes prefieren sumar una edición física a su colección.



Fue entonces cuando llegó el anuncio principal. IllFonic presentó Orange Grove Estates, un nuevo mapa que estará disponible en Halloween: The Game. Este escenario traslada la acción a un exclusivo vecindario de Haddonfield, donde amplios jardines, cercas, arbustos y viviendas de varios pisos cambiarán la forma en que se desarrollan las partidas.

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Según el estudio, la distribución abierta del mapa ofrecerá más posibilidades para que los civiles colaboren entre sí mientras intentan escapar de Michael Myers, aunque también ampliará los espacios donde el asesino podrá localizar a sus víctimas. Las casas permitirán enfrentamientos en diferentes niveles, obligando a los jugadores a pensar cuidadosamente cada movimiento.

Malek Akkad, presidente de Compass International Pictures, destacó que este escenario permitirá a los seguidores de la película visitar las icónicas casas de Wallace y Doyle, recreando algunos de los lugares más representativos del largometraje mientras desarrollan nuevas estrategias para sobrevivir.

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Junto con el nuevo mapa, IllFonic confirmó que las reservas de las ediciones físicas ya están disponibles. El juego llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X el próximo 6 de octubre de 2026, con una edición estándar y una edición coleccionista.

La edición estándar tendrá un precio de 39,99 euros e incluirá una copia del juego, un póster exclusivo, acceso anticipado al disfraz de payaso para Michael Myers y dos objetos cosméticos para los civiles.

Por su parte, la edición coleccionista estará disponible por 149,99 euros e incorporará varios artículos exclusivos, entre ellos una figura de acción inspirada en la habilidad Shape Jump, creada por Trick or Treat Studios, una impresión lenticular, un póster, acceso anticipado a los atuendos Samhain y de payaso para Michael Myers, además de cuatro cosméticos para los personajes civiles. IllFonic también adelantó que revelará contenido adicional para esta edición en una fecha posterior.

En cuanto a la jugabilidad, Halloween: The Game permitirá revivir los acontecimientos de la noche de Halloween de 1978 desde dos perspectivas diferentes. Los jugadores podrán formar parte de un equipo de civiles que deberá proteger a los habitantes de Haddonfield en partidas multijugador 1 contra 4, o asumir el papel de Michael Myers para perseguir a sus víctimas. El título también ofrecerá un modo historia para un solo jugador.

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Con un nuevo escenario que promete modificar las estrategias de cada partida y la apertura de las reservas para sus ediciones físicas, Halloween: The Game continúa ampliando su propuesta antes de su estreno. Todo apunta a que el regreso de Michael Myers a los videojuegos buscará combinar la esencia del clásico del terror con una experiencia competitiva donde ningún rincón de Haddonfield será completamente seguro.

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