Orbitals sorprende con un elenco de doblaje latino y revela nuevos detalles para Switch 2

Cada vez es más común que los videojuegos apuesten por ofrecer experiencias completamente localizadas para distintos mercados. Sin embargo, no todos los lanzamientos dedican el mismo nivel de atención al trabajo de doblaje, especialmente cuando se trata de producciones originales que buscan construir un universo desde cero.

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En los últimos años, el público latinoamericano ha demostrado que valora cada vez más la presencia de voces en español, convirtiendo este aspecto en un elemento importante para disfrutar la historia y conectar con sus personajes. Esto ha llevado a varios estudios a reunir actores con amplia trayectoria para fortalecer la identidad de sus proyectos.

Ese parece ser el camino elegido por Shapefarm, estudio con sede en Tokio, y Kepler Interactive, quienes preparan el lanzamiento de una aventura cooperativa exclusiva para Nintendo Switch 2 con una fuerte inspiración en el anime clásico y la ciencia ficción.



La propuesta busca ofrecer una experiencia pensada para jugar en compañía, con un estilo visual que recuerda a las producciones japonesas de décadas pasadas y un mundo completamente original donde la exploración y la cooperación serán fundamentales.



Fue durante la presentación de nuevos detalles del proyecto cuando se confirmó uno de los anuncios más importantes alrededor del juego. Orbitals contará con un doblaje completo en español latinoamericano interpretado por reconocidos actores de voz, reforzando la apuesta del estudio por ofrecer una experiencia accesible para diferentes regiones.

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El elenco latino estará conformado por Polly Huerta como Maki, una joven mecánica de fuerte personalidad; Héctor Mena dará vida a Omura, un cartógrafo reservado que creció junto a Maki; Pepe Vilchis interpretará a Togen, el silencioso líder del Asentamiento; Olga Hnidey será Kinakoko, una mecánica directa y enérgica; mientras que Sebastián Llapur pondrá voz a Jaga, un comerciante que acompañará parte de la aventura de los protagonistas.

Además del español latinoamericano, Orbitals contará con voces en inglés, japonés, chino simplificado, francés, español de España, alemán y portugués brasileño. Según sus desarrolladores, cada reparto fue seleccionado para aportar personalidad y autenticidad a este nuevo universo inspirado en el anime retro.

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El reparto japonés también reunirá a varios actores reconocidos, entre ellos Risa Kageyama, Ryota Ōsaka, Masaaki Mizunaka, Mayumi Oda y Tatsuya Kobayashi, quienes darán vida a los personajes en la versión original.

Junto con este anuncio, Shapefarm y Kepler Interactive publicaron un nuevo video en el que es posible escuchar parte del trabajo realizado por el elenco internacional y conocer mejor a algunos de los protagonistas de la historia.

Orbitals llegará en exclusiva para Nintendo Switch 2 el próximo 3 de septiembre de 2026. El título podrá adquirirse en formato físico, edición digital y una Edición Digital Deluxe, que incluirá contenido adicional para quienes busquen una versión más completa desde el lanzamiento. Además, el juego ya abrió su periodo de reservas.

Como parte de la presentación, los desarrolladores también invitaron a los jugadores a probar el primer demo jugable de Orbitals junto a otra persona, reforzando el enfoque cooperativo que define toda la experiencia.

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Con una dirección artística inspirada en el anime clásico, un sistema pensado para disfrutar en compañía y un elenco de doblaje que reúne a reconocidas voces latinoamericanas, Orbitals busca convertirse en una de las propuestas exclusivas más llamativas que recibirá Nintendo Switch 2 durante la segunda mitad de 2026.

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