Assassin's Creed Black Flag Resynced | RESEÑA: El regreso del mejor pirata

Cuando Assassin's Creed IV: Black Flag llegó al mercado se convirtió rápidamente en uno de los juegos más queridos de la saga. No solo llevó a los jugadores al Caribe durante la época dorada de la piratería, sino que también presentó un sistema de combate naval que durante años fue considerado uno de los mejores de la industria.

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Ahora, Assassin's Creed Black Flag Resynced no busca simplemente repetir esa fórmula con mejores gráficos. Ubisoft apuesta por una reconstrucción mucho más ambiciosa, manteniendo intacta la esencia del original mientras adapta casi todos sus sistemas para acercarlos a las entregas modernas de la franquicia.

El resultado es un remake que respeta profundamente la obra original, pero que al mismo tiempo introduce suficientes novedades como para sentirse fresco incluso para quienes conocen cada rincón del Caribe de memoria.



Una historia que sigue siendo de las mejores de la saga

Si algo demuestra Black Flag Resynced es que el paso del tiempo no ha afectado la calidad de la historia de Edward Kenway.

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A diferencia de otros protagonistas de Assassin's Creed, Edward comienza siendo simplemente un pirata ambicioso. No pertenece a la Hermandad y tampoco tiene grandes ideales. Su único objetivo es conseguir riqueza y fama, pero poco a poco termina envuelto en un conflicto mucho más grande entre Asesinos y Templarios.

Precisamente esa evolución sigue siendo uno de los mayores aciertos del juego.

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Los personajes que lo rodean continúan teniendo un enorme peso narrativo. Figuras como Barbanegra mantienen ese carisma que los convirtió en favoritos de muchos jugadores, mientras que William Kidd vuelve a desempeñar un papel importante dentro de la aventura.

El remake mantiene prácticamente intacta la historia principal, aunque introduce aproximadamente seis horas adicionales entre nuevas misiones principales, contenido secundario y actividades posteriores al final de la campaña.

Uno de los cambios más importantes llega con la eliminación completa de las secciones ambientadas en el presente.

En el juego original estas interrumpían constantemente el ritmo de la aventura. Ahora toda la atención permanece centrada en Edward y su evolución como personaje, haciendo que la narrativa resulte mucho más fluida y mejor estructurada.

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Además aparecen las llamadas Rifts, escenarios alternativos que exploran situaciones hipotéticas dentro del universo del juego, ofreciendo una manera interesante de expandir la historia sin alterar los acontecimientos principales.

También se desarrollan mucho mejor algunas relaciones personales, especialmente la conexión entre Edward y Caroline mediante nuevas escenas y conversaciones que aportan mayor profundidad emocional.

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Jugabilidad: un remake que sí se atreve a cambiar

Donde realmente Black Flag Resynced demuestra sus intenciones es en la jugabilidad.

Jugabilidad: un remake que sí se atreve a cambiar Cortesía: Ubisoft

En lugar de limitarse a copiar el sistema original, Ubisoft decidió combinar elementos clásicos con mecánicas inspiradas en los Assassin's Creed más recientes.

El primer cambio importante aparece desde las primeras horas.

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Ahora Edward recibe el rope dart mucho antes de lo que ocurría originalmente, convirtiéndose rápidamente en una herramienta fundamental tanto para el sigilo como para el combate.

También se incorporan acciones que anteriormente no existían o estaban muy limitadas.

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Ahora es posible:

Agacharse manualmente para ocultarse.

Saltar libremente.

Sumergirse sin depender de una campana de buceo.

Utilizar un medidor de visibilidad para mejorar el sigilo.

Puede parecer un detalle pequeño, pero el simple hecho de poder agacharse transforma completamente muchas infiltraciones.

Las zonas ahora fueron rediseñadas para aprovechar mejor las rutas alternativas, haciendo que el parkour y el sigilo recuperen protagonismo dentro de la experiencia.

Un combate que mezcla dos generaciones de Assassin's Creed

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El sistema de combate también recibió una reconstrucción importante.

La base sigue recordando al Black Flag original, pero incorpora muchas ideas vistas en títulos como Odyssey, Mirage o Shadows.

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Las clásicas eliminaciones instantáneas mediante contraataques ya no funcionan exactamente igual.

Ahora es necesario dominar nuevas mecánicas como:

Parrys perfectos.

Esquivas activas.

Ataques pesados.

Romper la defensa enemiga.

Uso táctico del rope dart.

Cuando se realiza un bloqueo perfecto, Edward puede ejecutar asesinatos instantáneos incluso sobre enemigos mucho más resistentes.

El rope dart también adquiere nuevas funciones, permitiendo atraer rivales para rematarlos rápidamente o utilizándolo como una habilidad especial durante los enfrentamientos.

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A esto se suma un nuevo sistema donde los enemigos aprenden parcialmente del estilo del jugador.

Si se repiten constantemente los mismos ataques, algunos adversarios comienzan a bloquearlos o esquivarlos con mayor frecuencia, obligando a variar las estrategias.

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Otra novedad interesante es la posibilidad de equipar diferentes tipos de espadas de forma permanente.

En el juego original solamente podían utilizarse de manera temporal tras derrotar a ciertos enemigos. Ahora cada arma posee ataques pesados propios que modifican ligeramente la forma de combatir.

El resultado es un combate mucho más dinámico y entretenido.

No abandona completamente la identidad clásica de Black Flag, pero tampoco intenta copiar por completo el estilo RPG de las entregas modernas.

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Encuentra un punto medio bastante sólido.

Eso sí, todavía existen algunas inconsistencias.

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En ocasiones las cadenas de asesinatos simplemente dejan de funcionar sin una razón aparente.

También sucede que algunos enemigos cambian de objetivo en mitad de una animación para terminar golpeando directamente al jugador, algo que rompe un poco la sensación de justicia durante los enfrentamientos.

De igual manera, el botón para asesinar o utilizar un enemigo como escudo humano puede fallar ocasionalmente, aunque afortunadamente no ocurre con demasiada frecuencia.

Un parkour renovado... pero todavía imperfecto

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El desplazamiento también presenta mejoras importantes.

Las animaciones son mucho más fluidas que en el juego original y recorrer ciudades, selvas y fortalezas resulta más natural gracias a los cambios realizados en los escenarios.

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Sin embargo, no todo alcanza el mismo nivel de calidad.

En ciertos momentos Edward sigue aferrándose a paredes, escaleras o pequeñas estructuras cuando el jugador intenta soltarse rápidamente.

También existen ocasiones donde simplemente se niega a subir pequeños desniveles si no se mantiene presionado el botón de escalar.

No son errores graves, pero sí recuerdan algunas de las limitaciones presentes en el título de 2013.

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Especialmente cuando se compara con sistemas de parkour mucho más refinados como los vistos en Assassin's Creed Mirage o Assassin's Creed Shadows.

Aun así, el balance general termina siendo positivo.

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Black Flag Resynced moderniza buena parte de las mecánicas clásicas sin perder aquello que convirtió al original en uno de los Assassin's Creed más queridos por los aficionados.

El mar sigue siendo el verdadero protagonista

Si hay un aspecto por el que Black Flag se ganó un lugar especial dentro de la franquicia fue por su navegación. Incluso varios años después de su lanzamiento original, el combate naval seguía siendo un referente dentro del género, y Resynced no solo mantiene esa fortaleza, sino que la amplía con nuevas mecánicas que hacen cada enfrentamiento mucho más estratégico.

El mar sigue siendo el verdadero protagonista Cortesía: Ubisoft

El Jackdaw vuelve a sentirse como el corazón de la aventura. Navegar por el Caribe continúa transmitiendo esa sensación de libertad que pocos juegos han logrado replicar, alternando de manera casi instantánea entre recorrer el océano, desembarcar en una isla o iniciar un abordaje contra otro barco.

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Las batallas navales ahora ofrecen mayor profundidad gracias a los nuevos modos de disparo para cada tipo de armamento.

Por ejemplo, algunos proyectiles especiales permiten prender fuego a los barcos enemigos, mientras que otras mejoras potencian el daño en situaciones específicas. Estos ataques especiales obligan a pensar un poco más cada enfrentamiento en lugar de limitarse a disparar todas las municiones disponibles.

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También regresan los cañones giratorios, aunque ahora funcionan de manera distinta. En lugar de simplemente presionar un botón cuando aparece el objetivo, el jugador debe apuntar manualmente a los puntos débiles del barco enemigo, una modificación inspirada en Assassin's Creed Rogue que aporta mayor participación durante estas secuencias.

Abordajes más dinámicos

Las misiones de abordaje también recibieron cambios interesantes.

En el juego original era obligatorio completar ciertos objetivos específicos para capturar un barco enemigo. En Resynced estos objetivos pasan a ser opcionales y todo gira alrededor de reducir la moral de la tripulación rival.

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Mientras más daño causemos y más enemigos eliminemos, más rápido podremos tomar el control del barco.

Esta modificación hace que cada abordaje resulte más natural y menos repetitivo, permitiendo afrontar cada combate de distintas maneras según el estilo de juego del jugador.

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Las fortalezas también fueron rediseñadas siguiendo una filosofía similar.

Ahora, en lugar de escalar silenciosamente sus murallas para cumplir una lista de objetivos, el ataque comienza atravesando la puerta principal junto a toda la tripulación. A partir de ahí el objetivo consiste en abrirse paso derrotando soldados hasta quebrar la resistencia del fuerte y enfrentarse finalmente a sus líderes.

Es un cambio sencillo, pero consigue que estas batallas tengan una escala mucho mayor y transmitan mejor la sensación de liderar una auténtica tripulación pirata.

Una tripulación que aporta más que decoración

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Otra de las grandes novedades de esta versión es la incorporación de oficiales permanentes dentro del Jackdaw.

A medida que avanza la aventura es posible reclutar diferentes personajes especializados que aportan mejoras tanto para el barco como para el combate naval.

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Entre ellos aparecen figuras encargadas del mantenimiento de la embarcación, mejoras ofensivas y nuevas habilidades que se desbloquean tras completar sus respectivas cadenas de misiones.

Gracias a ellos se obtienen mecánicas completamente nuevas como un sistema de embestidas mucho más efectivo, una defensa perfecta para reducir el daño recibido y nuevas variantes para los disparos laterales del barco.

Cada uno posee además pequeñas historias propias que ayudan a enriquecer la aventura principal.

Aunque su participación durante la campaña es interesante, una vez terminadas sus misiones pasan gran parte del tiempo simplemente permaneciendo dentro del barco, dando la sensación de que Ubisoft pudo haber aprovechado mucho más estos personajes durante el resto del juego.

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Un mundo más vivo para explorar

Más allá de la historia principal, Black Flag Resynced amplía considerablemente la cantidad de actividades disponibles.

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La campaña incorpora aproximadamente seis horas adicionales de contenido repartidas entre nuevas misiones principales, historias secundarias y desafíos posteriores al final del juego.

Entre las novedades destacan nuevas aventuras centradas en personajes muy queridos por los seguidores de la saga.

Barbanegra recibe una misión adicional que profundiza en su legado como pirata, mientras que Stede Bonnet también gana protagonismo mediante nuevas misiones que expanden su historia.

Los escenarios tampoco permanecen intactos.

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Existen nuevas zonas por descubrir, condiciones climáticas dinámicas que modifican la navegación y una gran cantidad de detalles que hacen que recorrer nuevamente el Caribe resulte mucho más atractivo incluso para quienes conocen el mapa original.

Otra incorporación importante es la posibilidad de desarrollar una nueva base de operaciones.

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Allí el jugador puede ampliar establecimientos, mejorar diferentes edificios e incluso recuperar obras de arte para restaurar una mansión que funciona como residencia de Edward.

Son pequeños objetivos secundarios que aportan variedad sin interrumpir el ritmo principal de la aventura.

Menos frustraciones durante las misiones

Uno de los aspectos más criticados del Black Flag original eran algunas misiones que obligaban a seguir objetivos sin ser detectados o provocaban una desincronización inmediata por el más mínimo error.

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Ubisoft decidió revisar gran parte de estas situaciones.

Muchas misiones fueron rediseñadas completamente para reducir las condiciones de fracaso automático.

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En otros casos simplemente ofrecen varias formas de completar un objetivo, aprovechando las nuevas herramientas de sigilo y movimiento.

Esto consigue que la aventura mantenga un ritmo mucho más constante y reduzca considerablemente la frustración que podían generar algunos momentos del juego original.

Un apartado gráfico completamente reconstruido

Visualmente, Black Flag Resynced representa un salto enorme frente a la versión lanzada hace más de una década.

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El juego fue reconstruido desde cero utilizando el motor gráfico Anvil, incorporando nuevas tecnologías de iluminación, reflejos mediante ray tracing, sistemas climáticos dinámicos y una enorme mejora en el nivel de detalle de personajes y escenarios.

Un apartado gráfico completamente reconstruido Cortesía: Ubisoft

Las ciudades lucen mucho más vivas, la vegetación presenta una densidad muy superior y las aguas del Caribe vuelven a convertirse en uno de los grandes protagonistas del apartado visual.

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Especialmente durante las tormentas, donde el oleaje y la iluminación consiguen crear escenas realmente espectaculares.

En consolas existen dos modos gráficos.

El modo Fidelidad apuesta por una mayor calidad visual con iluminación y reflejos avanzados funcionando a 30 cuadros por segundo.

Por otro lado, el modo Rendimiento reduce algunos efectos gráficos para alcanzar una experiencia mucho más fluida a 60 FPS.

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Ambas opciones cumplen correctamente, permitiendo que cada jugador elija el equilibrio que mejor se adapte a sus preferencias.

Rendimiento sólido con algunos detalles por corregir

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Durante la mayor parte del tiempo el rendimiento se mantiene estable.

Sin embargo, todavía aparecen algunos pequeños errores técnicos que recuerdan que incluso una reconstrucción de este tamaño no está completamente libre de fallos.

En algunas ocasiones, tras completar un abordaje, el Jackdaw reaparece flotando ligeramente por encima del nivel del mar antes de acomodarse correctamente sobre las olas.

En otras situaciones ocurre exactamente lo contrario, apareciendo parcialmente sumergido durante unos segundos antes de estabilizarse.

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También existen pequeños problemas relacionados con algunas animaciones y con el modelo de Edward, que en determinados momentos pierde calidad respecto al resto del apartado gráfico.

Afortunadamente ninguno de estos inconvenientes afecta de forma importante la experiencia general ni llega a romper la inmersión durante largos periodos.

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Sonido que mantiene la esencia del original

Uno de los aspectos que mejor ha envejecido sigue siendo el apartado sonoro.

Matt Ryan vuelve a interpretar a Edward Kenway con la misma personalidad que convirtió al personaje en uno de los más recordados de la franquicia.

Las nuevas escenas y conversaciones ayudan además a fortalecer algunos vínculos narrativos sin alterar la esencia del protagonista.

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A esto se suma la incorporación de nuevos diálogos para varios personajes secundarios y una mayor variedad de interacciones con la tripulación.

Las tradicionales canciones marineras también regresan con novedades.

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Ahora pueden seleccionarse directamente desde un menú, evitando depender completamente del azar durante la navegación.

Es una mejora sencilla, pero muy agradecida para quienes disfrutan acompañar los largos recorridos por el Caribe con la música característica de la tripulación.

En conjunto, el apartado sonoro mantiene la calidad del original mientras incorpora suficientes añadidos para hacer que esta nueva versión se sienta aún más completa.

Detalles que todavía pueden mejorar

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A pesar de la gran cantidad de cambios positivos, Black Flag Resynced no está completamente libre de decisiones discutibles.

Uno de los aspectos que genera sensaciones encontradas es la interfaz relacionada con el Animus. Aunque las secciones modernas desaparecieron por completo, algunos elementos propios de este sistema siguen presentes mediante menús, notificaciones constantes y recompensas cosméticas.

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En determinados momentos estas alertas interrumpen la navegación por los menús o desvían la atención del jugador hacia funciones secundarias que poco aportan a la experiencia principal. Además, el menú central de la franquicia continúa presente con accesos a otros títulos de Assassin's Creed, una característica que resulta poco útil para la mayoría de jugadores y que termina ocupando espacio innecesario dentro de la interfaz.

También hay decisiones de diseño que dejan una sensación de falta de unificación. El juego incorpora indicadores visuales similares a los vistos en entregas recientes para localizar cofres u objetivos, pero al mismo tiempo mantiene la Visión de Águila tradicional. Ambos sistemas cumplen funciones parecidas y, en ocasiones, terminan superponiéndose cuando podrían haberse integrado en una única mecánica más clara.

Son detalles menores dentro del conjunto, pero evidencian esa intención de combinar elementos clásicos con ideas modernas sin terminar de fusionarlos por completo.

Un remake que entiende qué debía cambiar

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Uno de los mayores logros de Black Flag Resynced es que no intenta reemplazar al juego original, sino actualizarlo respetando aquello que lo convirtió en uno de los Assassin's Creed más queridos.

Muchas veces los remakes caen en el error de modificar demasiado o, por el contrario, limitarse a mejorar la resolución y las texturas. Aquí ocurre algo diferente.

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Ubisoft revisó prácticamente todos los sistemas importantes del juego.

El combate es más profundo, el sigilo resulta mucho más flexible, la navegación incorpora nuevas posibilidades estratégicas y muchas de las misiones que anteriormente generaban frustración fueron rediseñadas para ofrecer un mejor ritmo.

Al mismo tiempo, la historia mantiene intacto su impacto.

Edward Kenway continúa siendo uno de los protagonistas mejor escritos de toda la franquicia gracias a una evolución que resulta creíble y a un grupo de personajes secundarios que sigue destacando incluso después de tantos años.

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Las nuevas misiones, los oficiales del barco, las mejoras para la tripulación y las actividades adicionales consiguen ampliar la aventura sin alterar su identidad.

Aunque todavía aparecen pequeños errores técnicos y algunas mecánicas muestran que el ADN del juego original sigue presente, la cantidad de mejoras implementadas hace que la experiencia se sienta mucho más actual.

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¿Vale la pena jugar Assassin's Creed Black Flag Resynced?

La respuesta depende del tipo de jugador.

Quienes disfrutaron el Black Flag original encontrarán un remake que respeta profundamente la esencia del clásico, pero que introduce suficientes novedades para justificar volver a navegar por el Caribe.

Los cambios no se limitan al apartado gráfico. El combate, la exploración, el sistema de progresión, las actividades secundarias y la navegación reciben mejoras que modernizan la experiencia sin convertirla en un Assassin's Creed completamente distinto.

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Para quienes nunca jugaron Black Flag, esta también representa una excelente puerta de entrada a la franquicia. La historia funciona perfectamente por sí sola, Edward Kenway continúa siendo uno de los protagonistas más carismáticos de la saga y la aventura mantiene un equilibrio entre exploración, acción y narrativa que pocas entregas posteriores han logrado igualar.

El combate naval sigue estando entre los mejores que ha ofrecido un videojuego de piratas, mientras que la reconstrucción visual consigue que el Caribe luzca más espectacular que nunca.

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No todo es perfecto. Algunos problemas en el parkour, pequeños errores técnicos y ciertas decisiones relacionadas con la interfaz impiden que alcance la perfección absoluta.

Sin embargo, el balance final es ampliamente positivo.

Black Flag Resynced demuestra que un remake puede ir mucho más allá de un simple lavado de cara. Moderniza un clásico, elimina varias de las frustraciones del original y amplía la aventura con suficiente contenido nuevo para que tanto veteranos como nuevos jugadores tengan motivos para embarcarse nuevamente junto a Edward Kenway.

Calificación Assassin's Creed Black Flag Resynced VolkGames

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