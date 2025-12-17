Netflix y FIFA apuestan por nuevo videojuego móvil de fútbol rumbo al Mundial 2026

Netflix anunció oficialmente el desarrollo y lanzamiento de un nuevo videojuego de simulación de fútbol en alianza con la FIFA, una propuesta que estará disponible antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026 y que podrá jugarse a través de Netflix Games. El título llegará a dispositivos móviles y estará incluido sin costo adicional para los usuarios que cuenten con una suscripción activa a la plataforma.

El anuncio no pasó desapercibido, especialmente porque durante meses una parte de la industria y de la comunidad daba por hecho que la FIFA regresaría al mercado de los videojuegos de la mano de una editora tradicional como 2K. Sin embargo, la organización optó por un camino distinto, apostando por una plataforma de entretenimiento digital que busca integrar videojuegos dentro de su ecosistema global.

Este movimiento se produce en un contexto clave: desde el fin de su histórica relación con EA Sports, la FIFA ya no cuenta con los derechos asociados a la franquicia FC —antes conocida como FIFA—, lo que abrió la puerta a nuevas interpretaciones y enfoques para los videojuegos vinculados a su marca. En lugar de competir directamente con simuladores de gran presupuesto, el nuevo proyecto parece orientarse hacia una experiencia más accesible y universal.



El desarrollo y la publicación del juego están a cargo de Delphi Interactive, estudio que asume el reto de trabajar con una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo. Casper Daugaard, fundador y director ejecutivo de la compañía, explicó que el proyecto representa una oportunidad para replantear cómo se entiende un videojuego de fútbol asociado a la FIFA, alejándose de modelos tradicionales y priorizando la facilidad de acceso.



Según lo anunciado, el juego permitirá partidas individuales y experiencias compartidas con amigos, siempre desde dispositivos móviles. La intención es eliminar barreras de entrada, tanto técnicas como económicas, y ofrecer una experiencia inmediata que no requiera largos procesos de aprendizaje ni inversiones adicionales.

Desde Netflix Games, la visión va en la misma línea. Alain Tascan, presidente de la división de videojuegos de Netflix, destacó que el Mundial de 2026 será uno de los acontecimientos culturales más importantes del año y que el videojuego busca acompañar ese momento desde una perspectiva interactiva. La propuesta, explicó, apunta a capturar la emoción básica del fútbol y devolverla a una experiencia que cualquier usuario pueda disfrutar con solo iniciar el juego.

El Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en contar con 48 selecciones y marcará un antes y un después en la historia del torneo. En ese contexto, el videojuego se plantea como un complemento previo al evento, pensado para amplificar la conversación y el interés en torno al fútbol a nivel global.

Para Netflix, este lanzamiento refuerza su estrategia de expansión en el sector de los videojuegos, donde ha apostado por títulos móviles incluidos dentro de su suscripción, sin anuncios ni microtransacciones. Para la FIFA, en cambio, representa el inicio de una nueva etapa en el ámbito interactivo, lejos de las fórmulas que dominaron durante décadas.

Aunque aún faltan detalles concretos sobre jugabilidad y contenido, el anuncio deja claro que la relación entre fútbol, videojuegos y plataformas de streaming seguirá evolucionando de cara al Mundial de 2026, con propuestas que buscan llegar a públicos más amplios y diversos.

