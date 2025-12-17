League of Legends apuesta por el caos en ARAM y refuerza sanciones contra el smurfing

Riot Games presentó recientemente una nueva actualización de desarrollo de League of Legends, pero más allá del anuncio técnico, la conversación con Gonzalo Pardo del Olmo, Publishing Manager de League of Legends para Latinoamérica, permitió entender con mayor claridad qué hay detrás de las decisiones que marcarán el Acto 2 de la Temporada 3. ARAM: Caos, el combate al smurfing y los bots, y el regreso de contenido ligado a Arcane fueron algunos de los ejes centrales.

Desde el inicio de la entrevista, ARAM se posicionó como protagonista. Para Riot, no se trata de un modo secundario. Pardo del Olmo reconoció que existe una base muy amplia de jugadores que prácticamente solo juegan ARAM, razón por la cual el equipo decidió llevar su identidad un paso más allá. Así nació ARAM: Caos, un modo que introduce aumentos y efectos inspirados en experiencias más experimentales, con el objetivo de que cada partida se sienta distinta.

Según explicó, la intención no fue competir con la Grieta del Invocador ni con las clasificatorias, sino ofrecer un espacio donde el jugador pueda soltarse más. ARAM: Caos busca potenciar lo inesperado, permitir composiciones poco comunes y fomentar partidas donde probar campeones, objetos y estilos sin la presión de perder puntos. Por eso, Riot también confirmó que este modo tendrá cola independiente, permitiendo que conviva con el ARAM tradicional sin reemplazarlo.



La retroalimentación de la comunidad latinoamericana tuvo un peso importante en este desarrollo. Gonzalo destacó que Riot mantiene una escucha activa sobre lo que los jugadores de la región disfrutan y critican, y que había una confianza previa en que este enfoque más caótico tendría buena recepción en LATAM. La respuesta inicial, según comentó, confirmó esa expectativa.



Pero no todo giró en torno a nuevos modos. Uno de los momentos más relevantes de la entrevista llegó al hablar de bots, cuentas compradas y smurfing, problemas que afectan directamente la percepción de justicia dentro del juego. Pardo del Olmo fue claro al señalar que estas prácticas deterioran la experiencia, especialmente para jugadores de menor rango, y que Riot decidió intensificar su respuesta.

Desde el parche 25.18, millones de cuentas han sido baneadas por estas razones, y la estrategia irá más allá: a partir del parche 25.23, las sanciones podrán compartirse entre cuentas que el equipo identifique con un mismo propietario, evitando que un infractor simplemente cambie de cuenta para evadir castigos. Para Riot, el objetivo no es sancionar por sancionar, sino asegurar que cada partida se sienta justa desde el primer minuto.

En esta misma línea, la conversación abordó el modo Streamer, un tema sensible para creadores de contenido. Aunque Gonzalo no profundizó en todos los detalles, sí confirmó que Riot está trabajando directamente con profesionales y streamers para ajustar el sistema. A partir del parche 25.20, los jugadores podrán elegir distintos niveles de ocultamiento de información, desde esconder su nombre hasta eliminar por completo cualquier dato identificable durante la partida.

El apartado estético también tuvo su espacio. Con el aniversario del cierre de Arcane, Riot traerá de vuelta los aspectos de las temporadas uno y dos. Pardo del Olmo explicó que este regreso responde directamente a la insistencia de los jugadores, especialmente en el caso de Jinx Fracturada Arcana, un aspecto muy solicitado. Además de volver a estar disponible, recibirá mejoras visuales y nuevas animaciones, que llegarán de forma gratuita para quienes ya lo habían adquirido.

Hacia el cierre, la entrevista tomó un tono más personal. Gonzalo compartió que su llegada a Riot fue, en muchos sentidos, cumplir un sueño: llevaba más de una década jugando League of Legends antes de trabajar en la compañía. Para él, el reto principal ha sido entender y acompañar a una comunidad apasionada y vocal, especialmente en Latinoamérica, donde los jugadores no dudan en expresar lo que les gusta y lo que no.

La actualización deja un mensaje claro: League of Legends sigue expandiéndose sin perder de vista a su comunidad. Con ARAM: Caos, sanciones más estrictas y contenido pensado tanto para veteranos como para nuevos jugadores, Riot busca que cada partida —competitiva o casual— se sienta más justa, fresca y divertida.

