Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Homebois x Black Shrew Esport conquista el KIC 2025 y marca el rumbo competitivo de 2026

Homebois x Black Shrew Esport conquista el KIC 2025 y marca el rumbo competitivo de 2026

El triunfo de HBSE cierra una temporada histórica para Honor of Kings y abre paso a un calendario 2026 más amplio y ambicioso.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 2 de dic, 2025
Homebois x Black Shrew Esport
Cortesía: Honor of Kings Esports

