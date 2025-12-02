Homebois x Black Shrew Esport conquista el KIC 2025 y marca el rumbo competitivo de 2026

El Campeonato Internacional de Honor of Kings 2025 concluyó con una demostración contundente por parte de Homebois x Black Shrew Esport (HBSE), equipo que se coronó campeón tras dominar la gran final en Manila. Con un marcador 4-0 sobre NOVA Esports, el conjunto aseguró no solo el título más importante del año, sino también la mayor porción del premio total de un millón de dólares. La actuación de GuiYu le valió el reconocimiento como FMVP, acompañado de una skin exclusiva dentro del juego que celebrará su desempeño de forma permanente.

El enfrentamiento tuvo lugar en el Ayala Mall Manila Bay, donde miles de aficionados presenciaron la final en directo. La atmósfera del recinto reflejó el crecimiento sostenido de Honor of Kings como ecosistema competitivo internacional y el fortalecimiento de su comunidad en diferentes regiones del mundo.



Un espectáculo más allá de la competencia

El KIC2025 no solo destacó por el nivel competitivo, sino también por su propuesta de entretenimiento. La presentación especial de SB19, el grupo pop filipino de proyección global, fue uno de los momentos más comentados del evento. El grupo interpretó “Burn The Flame”, tema oficial del torneo, canción que alcanzó el número uno en iTunes en varios países, incluidos Filipinas, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Camboya.

Los asistentes también participaron en el HOK Carnival, una activación que ofreció productos exclusivos y actividades pensadas para ampliar la experiencia del torneo más allá del escenario principal. En paralelo, el modo Mini Battle continuó consolidándose como una propuesta accesible para jugadores casuales, reuniendo a más de mil participantes y acumulando más de 1.500 partidas, lo que demuestra el atractivo de los formatos competitivos de baja barrera de entrada.



La escena femenina también tuvo presencia con el torneo de Honor of Queens, que entregó un premio total de 5.400 dólares. AG Global se impuso frente a Cosmic University en la final, reafirmando el crecimiento de esta división dentro del ecosistema.



Un 2026 con mayor alcance competitivo

Tras el cierre de temporada, Honor of Kings presentó su hoja de ruta de esports para 2026, un calendario que ampliará tanto la escala como la diversidad de los eventos. El año comenzará con la cuarta temporada del Honor of Kings Invitational, seguida por las Regional Pro Leagues de primavera y el Nation Clash, que pondrá a prueba a las regiones participantes.



Durante el verano, la competencia regresará a la Esports World Cup con la Honor of Kings World Cup, uno de los escenarios internacionales más relevantes. El ciclo continuará con las ligas regionales de otoño y culminará con el prestigioso Honor of Kings International Championship 2026, que nuevamente funcionará como el punto más alto del circuito.

El Honor of Queens Tournament, enfocado en la competencia femenina, también regresará como parte clave de la expansión competitiva del próximo año.



Recompensas renovadas dentro del juego

En línea con su estrategia de conectar el éxito competitivo con la experiencia de los jugadores, Honor of Kings integrará en 2026 una serie de recompensas que buscan resaltar a los campeones de cada torneo. Entre ellas se incluyen aspectos temáticos, atuendos Flowborn personalizados para equipos y regiones ganadoras, así como skins exclusivas para los eventos principales, incluido un nuevo aspecto FMVP para el campeón del próximo KIC.

Estas implementaciones refuerzan la intención del título de mantener un puente directo entre la escena profesional y la comunidad, premiando los logros de los equipos de manera visible dentro del juego.



Una actualización que prepara el terreno

Finalmente, se confirmó la llegada de la actualización BONDS el 16 de diciembre. Esta versión incluirá a la nueva heroína Chicha, además de sistemas y mecánicas orientadas a enriquecer la experiencia de juego. Para cerrar el año, el 20 de diciembre se celebrará un “día sorpresa” que ofrecerá algunas de las recompensas más destacadas del calendario.

Con un cierre de temporada marcado por un campeón dominante y una hoja de ruta sólida para 2026, Honor of Kings continúa fortaleciendo su posición como uno de los ecosistemas competitivos móviles más completos del mundo.

