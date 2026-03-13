Detalles sobre muerte de 'Fabián', menor involucrado en crimen de hermanas Hernández en Barranquilla

El Cuerpo de Policía Bolivariano del Estado Zulia (CPBEZ) abatió a alias Fabián, el joven de 17 años que habría participado en el crimen de las hermanas Hernández, en Barranquilla. El menor de edad murió en el sector de El Despertar, en Maracaibo, Venezuela. De acuerdo con las autoridades del país vecino, el adolescente habría escapado de Barranquilla a bordo de un bus luego de que desde Colombia lo involucraron en el doble homicidio de Sheerydan Sofía Hernández, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17.



Según el medio *El Heraldo*, alias Fabián intentó resguardarse en Maracaibo y fueron habitantes de la comunidad quienes lo delataron ante las autoridades tras su llegada al sector.

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En cuanto a cómo perdió la vida, se conoció que el CPBEZ llevó a cabo un operativo para dar con la aprehensión del menor de edad. El joven, al percatarse de la presencia de las autoridades y sentirse acorralado, comenzó a disparar, por lo que los uniformados respondieron y terminó abatido.

El informe del CPBEZ lo detalló de la siguiente manera: “Éste (alias Fabián), ante la presencia de los uniformados, corrió e ingresó a una vivienda donde sin mediar palabras disparó contra los uniformados, quienes se vieron en la necesidad de repeler el ataque, donde resultó herido de gravedad siendo llevado de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral de la Chamarreta, donde certificaron su muerte minutos después”.



Al menor de edad le incautaron un arma de fuego calibre 380, además de un celular. Al parecer, con ese dispositivo habría informado a allegados suyos los planes que tenía de escapar: “De la intervención legal donde murió ‘Fabián’ tuvo conocimiento la Fiscalía 45 del Ministerio Público, en el sitio de la confrontación las autoridades colectaron como evidencia un arma de fuego tipo pistola calibre 380 y un teléfono móvil (…) Se conoció que la autoridades colombianas ofrecían de recompensa 20 millones de pesos para dar con el paraderos de los implicados en la muerte de las hermanas Hernández Noriega”.



Confesiones por crimen de hermanas Hernández en Barranquilla

Entre lágrimas, la abogada de la familia de las hermanas Hernández pidió al juez durante una audiencia aplicar todo el peso de la ley y habló de la crueldad que habrían empleado los señalados responsables para quitarles la vida a las menores.



“Reclamamos justicia. Este es un dolor, su señoría. Esta pérdida se agrava por el horror de las circunstancias, una desaparición, un entierro en una fosa y la violencia física extrema que se ejerció contra estas menores. Esto requiere una reparación integral que incluya acompañamiento psicológico”, manifestó la abogada Ibeth Sandoval Ramos.

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Las dos hermanas Hernández desaparecieron el 17 de febrero cuando salieron de su casa en Barranquilla y fueron halladas 11 días después enterradas en un lote baldío en Malambo, Atlántico.

La Fiscalía General de la Nación reveló detalles del doble crimen por medio de las confesiones de los supuestos asesinos: “Que las iba a matar por faltonas (…) es cuando saco al patio a la menorcita y comienzo a preguntarle quiénes eran esos pelados a quienes los iba a poner y ella dijo que eran unos novios que ellas tenían, pero que eso era mentira, que solo decían eso porque estaban enamorados de ella. Cuando yo escucho eso, le pegó un tiro en la cabeza, pero ella quedó hablando y me decía ‘no me pegues más tiros’ y es cuando le pego el otro en la cabeza”.

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En la audiencia, el juez escuchó a la defensa de las víctimas tras la solicitud de medida de aseguramiento en contra del hombre conocido como alias Tata, quien fue detenido por estos hechos.

“Hay que tener en cuenta que aquí hay un arsenal probatorio y había que ir haciendo énfasis de cada uno de ellos porque sobre ellos se basa esta solicitud de medida de aseguramiento que ha solicitado el ente fiscal”, puntualizó la abogada de la familia de las víctimas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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