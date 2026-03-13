Gobierno Nacional reactiva órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo

El Gobierno Nacional revocó las órdenes de captura en contra de cabecillas del Clan del Golfo, como alias “Chiquito Malo”. Esta decisión obedece al incumplimiento de una de las partes del acuerdo que había establecido el Estado con la estructura ilegal. La determinación quedó en firme a través de una resolución publicada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) el pasado 9 de marzo, publicada casi un mes después de que se suspendieran las conversaciones con el grupo armado.

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Cabe recordar que el gobierno de Gustavo Petro había autorizado que se estableciera un espacio de diálogo con el grupo criminal. Estas conversaciones concluyeron el pasado 5 de diciembre de 2025 cuando ambas partes de la mesa suscribieron los “Compromisos de Paz en Doha”. Dicho acuerdo incluía en uno de sus apartados la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los departamentos del Chocó y Córdoba para que los combatientes del grupo se desplazaran allí de forma progresiva desde el 1 de marzo de 2026.



¿En qué incumplió el Clan del Golfo?

De acuerdo con la resolución más reciente del Dapre, los combatientes del Clan del Golfo no iniciaron el proceso de desplazamiento hacia las ZUT en la fecha que se había acordado previamente. En consecuencia del incumplimiento, el Estado resolvió revocar la Resolución OCCP 274 del 24 de diciembre de 2025. Los puntos destinados para la llegada de estos actores armados estaban ubicados en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba).



¿Quiénes tienen orden de captura reactivada tras la decisión?

A través de la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, el consejero comisionado de paz Otty Patiño había aceptado el listado inicial de integrantes que se desplazarían a las ZUT, así como a los miembros representantes del grupo. Así las cosas, la suspensión de las órdenes de captura en contra de los siguientes cabecillas perdería vigencia:



Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”

Orozman Orlando Osten

Elkin Casarrubia

Luis Armando Pérez

Vale recordar para este punto que el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación había evaluado el territorio e informó el pasado 27 de febrero que no sería posible cumplir con la fecha acordada para iniciar el desplazamiento por tres factores específicos:

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Impacto de la ola invernal, que dificultaba el acceso por deterioro de vías e inundaciones de predios. El fallecimiento de alias ‘Gonzalito’, segundo comandante jefe del Estado Mayor Conjunto del autodenominado Ejército Gaitanista Colombiano, mientras se trasladaba a una de las ZUT. Este punto, señala el mecanismo, retrasó las labores de pedagogía interna. Suspensión temporal de las conversaciones entre el Estado y el Clan del Golfo desde el 4 de febrero, decisión que tomó el propio grupo armado “para realizar consultas y aclarar la información sobre algunas declaraciones gubernamentales relacionadas con la intención de neutralizar a su comandante”.

Con las tres razones expuestas, el mecanismo tripartito detectó la necesidad de prorrogar el plazo para que los integrantes se desplazaran hacia las ZUT, misma que comunicó a los grupos de trabajo.

La nueva determinación del Gobierno, y firmada por el consejero comisionado Otty Patiño será comunicada a entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA.

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María Paula Rodríguez Rozo

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