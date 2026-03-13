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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video | Así ocurrió el tiroteo y robo de motocicleta en la calle 85, por el norte de Bogotá

Video | Así ocurrió el tiroteo y robo de motocicleta en la calle 85, por el norte de Bogotá

Cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes intimidaron al conductor del vehículo frente a un conjunto residencial.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Tiroteo en la calle 85 en Bogota
El vigilante del conjunto residencial.
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Se conoció una grabación de seguridad que registró un intento de robo que terminó en un cruce de disparos durante la noche del 12 de marzo en Bogotá. Habitantes, trabajadores y visitantes que se encontraban en inmediaciones del barrio Virrey fueron sorprendidos por el estruendo de las balas durante la noche.

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No muy lejos de los reconocidos establecimientos comerciales de la zona norte de la capital, se desarrolló un tiroteo que sembró pánico entre los testigos.

El origen de este cruce de disparos radica en un robo ocurrido en un conjunto residencial ubicado en la calle 85 con carrera 19, en la localidad de Chapinero. Allí, cuatro personas en dos motocicletas llegaron hasta el punto para arrebatarle el vehículo a un ciudadano.

Con arma de fuego en mano, los delincuentes se detuvieron frente a un conjunto residencial intimidaron a un hombre, quien se disponía a estacionar en la acera, para que les entregara su motocicleta. Un guardia de seguridad del sector se percató de la situación, por lo que empezó a disparar contra los criminales con el propósito de impedir el hurto. A pesar del intento, los hombres lograron sustraer el vehículo.

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El teniente coronel Freddy Muñoz, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló que desde la institución se inició un plan candado con el objetivo de recuperar la motocicleta. Asimismo, las autoridades verificaron las cámaras de vigilancia para identificar tanto las motocicletas como a las personas involucradas y lograr su pronta captura. La búsqueda del vehículo continúa en curso.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
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