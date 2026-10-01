Del desminado humanitario al cultivo: así es la rutina de los desminadores del Ejército en Meta

En Uribe, Meta, los soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.º 4 adelantan una iniciativa ambiental que busca aprovechar los residuos orgánicos que se producen diariamente en sus instalaciones. Además de sacrificar su vida e integridad día a día para librar al terreno de explosivos implantados por criminales, trabajan con la misma tierra para beneficiar comunidades.

Los desminadores, cuya principal labor es contribuir a la descontaminación de territorios afectados por dispositivos explosivos, utilizan ahora parte de los desechos generados en la cocina del área donde trabajan y habitan para elaborar abonos destinados a los cultivos. Con residuos de cocina, reducen la producción de desechos y logran una sintonía con la tierra productora.



El proyecto combina dos técnicas: compostaje y lombricultura, procesos mediante los cuales los residuos son transformados y reincorporados al suelo.

El teniente Andrés Felipe Muñoz Vargas, comandante de la compañía Avante, explicó que la iniciativa surgió como una alternativa para aprovechar los residuos que se generan de manera cotidiana. “Estamos desarrollando un proyecto de compostaje con los residuos orgánicos generados en la cocina del área administrativa. A través de este proceso buscamos transformar estos materiales en un producto de calidad que pueda ser utilizado como abono en los cultivos”.

Así producen el compost y el humus

Una de las técnicas utilizadas es el compostaje en pila. En este proceso, los residuos orgánicos son acumulados para permitir que se descompongan de manera natural. Cuando termina este proceso, el material pasa por un procedimiento de zarandeo, que permite separar las partículas y conseguir un producto más uniforme que posteriormente puede utilizarse en actividades agrícolas. Los soldados también trabajan con lombrices rojas californianas, utilizadas para procesar residuos orgánicos que previamente son seleccionados y triturados.

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A través de este método se obtiene humus, un material que puede ser utilizado en los cultivos, además de un líquido conocido como lixiviado, que requiere tratamiento y la dilución correspondiente antes de ser aprovechado como insumo agrícola. De esta manera, materiales que normalmente terminarían como residuos reciben un nuevo uso y regresan al suelo en forma de nutrientes.



Una iniciativa que busca reducir los residuos

El proyecto también busca disminuir la cantidad de residuos orgánicos que deben ser llevados a los sistemas de disposición final y fomentar prácticas de aprovechamiento dentro de las instalaciones militares. Para los soldados que participan en la iniciativa, el proyecto representa además una forma de aportar a las comunidades de la zona mediante alternativas que pueden beneficiar las actividades agrícolas.



“Con estas acciones queremos aportar positivamente al medio ambiente y, de igual manera, brindar un granito de arena a la comunidad para contribuir al fortalecimiento de sus cultivos”, agregó el teniente Muñoz Vargas. Así, el trabajo de los desminadores en Uribe incorpora una iniciativa ambiental que complementa sus labores de descontaminación del territorio, con el aprovechamiento de residuos orgánicos y la producción de insumos que pueden ser utilizados en cultivos.

María Paula Rodríguez Rozo

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