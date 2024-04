La batalla final se acerca Blast Rainbow Six Latam llega a su épica etapa de Final Four

La emoción está en su punto más alto mientras nos acercamos al desenlace más esperado en Latinoamérica: el Final Four de Blast Rainbow Six Latam. Ubisoft y Blast han anunciado este evento previo al primer Major de Rainbow Six del año, donde los equipos competirán ferozmente por su pase al escenario mundial en Manchester.

El Rugido del combate en Latam : Este fin de semana, el 27 y 28 de abril, la acción se desatará en Monterrey, México, con el formato LAN que permitirá a los equipos enfrentarse cara a cara en una batalla épica por la supremacía regional. Team Cruelty, Knights, Vasco Esports y Six Karma se preparan para un choque de titanes que determinará quién representará a Latam en el Six Major.

Estrellas en ascenso y estrategias innovadoras: Team Cruelty, liderado por talentos mexicanos como Fabian “Pyroxz” Chio Zhao y su estratega “Limonada” Julian Gonzales, ha asegurado su lugar en el Final Four con su brillante desempeño. Mientras tanto, Vasco Esports ha surgido como una fuerza dominante, mostrando una nueva visión táctica bajo el liderazgo de Dante “Dante” Italiani.

Una Ruta Difícil hacia la Gloria: Knights y Six Karma han superado desafíos formidables en los playoffs para llegar al Final Four, derrotando a equipos experimentados y consolidándose como contendientes serios en la batalla por el título.

Clasificados del evento Imagen: cortesía Ubisoft

Vive la Emoción en Directo: No te pierdas ni un segundo de la acción en el camino hacia la gran final. Sintoniza nuestras transmisiones en Twitch y Youtube para presenciar cada enfrentamiento y ver quién se alza como el campeón supremo de Latam.

Hora de la Verdad: Semifinales y Final

Sábado 27 de abril:

· Semifinal:

· Team Cruelty VS Team Knight: 17:00 hrs. Colombia

· Vasco Esports VS Six Karma: ·18:00 hrs. Colombia

· Cuadro de perdedores: 19:00 hrs. Colombia

.Domingo 28 de abril:

· Final: 17:00 hrs. Colombia

.Gran final: 21:00 hrs. Colombia