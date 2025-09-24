SEGA celebra 20 años de Yakuza con Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, dos juegos en un paquete

Durante el más reciente RGG Summit 2025, SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio anunciaron una propuesta que busca equilibrar tradición y novedad: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, una colección que reúne la versión renovada de Yakuza 3 junto con un nuevo título centrado en Yoshitaka Mine, antagonista del original. La fecha de lanzamiento está fijada para el 12 de febrero de 2026 en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC.

La presentación se enmarca en la celebración del vigésimo aniversario de la serie Like a Dragon/Yakuza, un hito que SEGA ha acompañado con relanzamientos, contenido adicional y proyectos paralelos para mantener viva la conexión con sus seguidores.



El regreso de un capítulo clave

La parte principal de la colección es Yakuza Kiwami 3, que retoma la historia de Kazuma Kiryu y Haruka Sawamura en Okinawa. Allí intentan llevar una vida tranquila administrando el orfanato Morning Glory, aunque pronto se ven envueltos en conflictos con intereses políticos y criminales.

El título no es un simple port. Se ha reconstruido desde cero con mejoras gráficas, escenas adicionales y contenido secundario para enriquecer la experiencia. Además, introduce dos estilos de combate: Dragon of Dojima: Kiwami, centrado en el poder y la variedad de movimientos, y Ryukyu Style, inspirado en artes marciales de Okinawa y con énfasis en armas. Esta dualidad busca ofrecer dinamismo a los enfrentamientos y ampliar las posibilidades estratégicas para los jugadores.



Un añadido curioso es el modo “Legendary Baddie, Bad Boy Dragon”, que mezcla acción y personalización al permitir formar pandillas de motociclistas y luchar junto a la Ryukyu Gal Gang, un grupo femenino encargado de proteger Okinawa.



Dark Ties: una mirada al antagonista

La novedad absoluta del paquete es Dark Ties, un spin-off protagonizado por Yoshitaka Mine. Lejos de presentarlo solo como un villano, esta entrega explora sus motivaciones, su pasado como empresario y el camino que lo llevó a involucrarse con la yakuza.

El sistema de combate se enfoca en el boxeo, con un estilo más técnico y refinado que contrasta con el poder de Kiryu. Entre sus características destaca el modo “Dark Awakening”, que permite desatar ataques encadenados con una intensidad particular.

Para quienes busquen retos adicionales, aparece el club clandestino Hell’s Arena, donde se organizan combates con reglas variables. Allí se incluye el desafío “Survival Hell”, que plantea avanzar a través de una mazmorra subterránea enfrentando oleadas de enemigos.



Ediciones y contenido adicional

El juego contará con diferentes opciones de compra. Quienes reserven recibirán un paquete extra que incluye a Ichiban Kasuga dentro del modo Legendary Baddie, Bad Boy Dragon.

Por su parte, la Digital Deluxe Edition agrega más personajes, objetos de personalización y música adicional, además de un paquete de trajes y accesorios temáticos. Para los que adquieran la edición estándar, habrá una actualización disponible que permite acceder a este mismo contenido.



Un aniversario con múltiples lanzamientos

La celebración de los 20 años de la franquicia no se limita a este anuncio. SEGA confirmó que Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 llegarán a Nintendo Switch 2 el 13 de noviembre de 2025, y a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 8 de diciembre. Ese mismo día se lanzará también Yakuza 0 Director’s Cut, ampliando el catálogo disponible en todas las plataformas.

