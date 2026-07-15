League of Legends Classic revive una era inolvidable y así cambiará la forma de jugar

Durante más de una década, League of Legends ha evolucionado constantemente. Nuevos campeones, reworks, sistemas, objetos y mecánicas han transformado el MOBA de Riot Games hasta convertirlo en una experiencia muy distinta a la que millones de jugadores conocieron en sus primeros años.

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Sin embargo, esa evolución también ha despertado un sentimiento de nostalgia dentro de la comunidad. Para muchos, las primeras temporadas representaban un estilo de juego más pausado, donde cada decisión tenía un mayor peso y los enfrentamientos dependían tanto de la estrategia como del conocimiento de los campeones disponibles en aquel entonces.

Con el inicio de la Temporada 3 de este año, Riot decidió mirar hacia atrás y recuperar parte de esa esencia. Eso sí, sin dejar de lado algunas mejoras que facilitan la experiencia para quienes continúan jugando en la actualidad.



En lugar de recrear una versión exacta de un parche específico, el estudio optó por reunir algunos de los elementos más recordados de los primeros años del juego y adaptarlos para que funcionen dentro de la infraestructura moderna de League of Legends.



La gran novedad es que League of Legends Classic llegará oficialmente el 29 de julio junto con la versión 26.15, ofreciendo una experiencia inspirada principalmente en la Temporada 3 de 2013.

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Este nuevo modo recuperará la Grieta del Invocador original, acompañada por mejoras visuales en iluminación, texturas y sombras para ofrecer mayor claridad durante las partidas. Además, volverán las antiguas runas, maestrías, objetos clásicos, los hechizos de invocador de la época y un ritmo de juego mucho más cercano al que caracterizó los primeros años del título.

En su lanzamiento, League of Legends Classic contará con un plantel inicial de 60 campeones. Estarán disponibles los 40 campeones originales del juego, junto con otros 20 personajes lanzados entre 2009 y 2013, todos utilizando sus habilidades y kits previos a las actualizaciones que recibieron con el paso del tiempo. Riot confirmó que posteriormente seguirá incorporando más campeones al modo.

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Los jugadores que ya posean estos campeones podrán utilizarlos desde el primer día. Quienes no los tengan podrán desbloquearlos progresando dentro del nuevo sistema de Classic o adquiriéndolos en la tienda.

La experiencia también incluirá varias opciones para jugar desde el lanzamiento. Habrá cola PvP con selección de campeón, partidas Cooperativa vs. IA y partidas personalizadas, permitiendo disfrutar del modo tanto de forma competitiva como casual.

Otro de los cambios importantes será el sistema de progreso exclusivo. Todos los jugadores tendrán acceso gratuito a los niveles de Classic, mediante los cuales podrán desbloquear runas, maestrías, páginas de runas adicionales, campeones, PI, EA y distintos elementos cosméticos simplemente jugando partidas.

En cuanto a la personalización, Riot incorporará un Pase de Temporada Classic con versiones gratuita y de pago. Entre las recompensas habrá aspectos clásicos, retratos, emoticonos, títulos y monedas para desbloquear contenido inspirado en la apariencia original de los campeones entre 2009 y 2013. También regresarán los chromas clásicos para los aspectos compatibles.

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Una de las funciones completamente nuevas será El Consejo, un sistema de participación comunitaria mediante el cual los jugadores podrán votar sobre algunas decisiones relacionadas con el futuro del modo. Aunque Riot seguirá siendo responsable del equilibrio y mantenimiento del juego, la comunidad podrá influir en aspectos como los próximos campeones que llegarán a LoL Classic, futuros aspectos e incluso determinados cambios en la experiencia de juego. El poder de voto aumentará conforme los jugadores progresen dentro del sistema de niveles de Classic.

Con esta propuesta, Riot Games apuesta por recuperar parte de la identidad que marcó los primeros años de League of Legends, combinando la nostalgia de sus mecánicas clásicas con ajustes que buscan hacer la experiencia más accesible para la comunidad actual. El regreso a la vieja Grieta del Invocador comenzará oficialmente el 29 de julio, cuando la versión 26.15 abra las puertas de League of Legends Classic para todos los jugadores.

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