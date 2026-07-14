Call of Duty Black Ops 7 y Warzone preparan su mayor ofensiva con la Temporada 5

Cada nueva temporada de Call of Duty representa un punto de inflexión para millones de jugadores. Más allá de incorporar contenido adicional, estas actualizaciones suelen redefinir la forma de jugar, modificar el equilibrio de las partidas y abrir nuevas historias dentro de uno de los shooters más populares de la industria.

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En esta ocasión, la expectativa era especialmente alta. Activision había anticipado que la siguiente temporada incluiría cambios importantes tanto para Black Ops 7 como para Warzone, pero todavía quedaban muchas incógnitas sobre el alcance de la actualización y el futuro de algunos de sus modos.

La comunidad esperaba novedades para prácticamente todos los frentes: más mapas competitivos, nuevas armas, contenido para Zombies y cambios en Verdansk. Además, muchos jugadores querían conocer qué ocurriría con Endgame, una de las experiencias PvE más comentadas desde su llegada al juego.



Ahora ya hay una respuesta. La Temporada 5 de Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone estará disponible desde el próximo 23 de julio, llevando una de las actualizaciones de contenido más completas que ha recibido el juego hasta ahora.



Uno de los apartados que más evoluciona es Endgame, donde debutará el modo Burn Run. Aquí los jugadores deberán conducir un vehículo cargado de explosivos mientras eliminan enemigos y destruyen objetos para ganar segundos adicionales antes de que el tiempo se agote. La actualización también introduce mejoras para las Habilidades Exóticas, permitiendo reducir tiempos de recarga, aumentar la munición y añadir nuevos tipos de daño.

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Sin embargo, también llega un cambio importante para quienes disfrutan este modo sin costo adicional. Activision confirmó que la Temporada 5 será la última en la que Endgame podrá jugarse de forma gratuita, ya que a partir de la Temporada 6 pasará a ser una experiencia exclusiva para los propietarios de Black Ops 7.

El multijugador también recibe una importante renovación con escenarios completamente nuevos y el regreso de mapas muy conocidos por la comunidad. Entre los estrenos se encuentra Jubilee, un pueblo japonés diseñado para partidas 6 contra 6, mientras que Frequency, de Black Ops 4, y Dig, de Black Ops II, regresan completamente remasterizados.

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Más adelante durante la temporada llegarán Turbo Tilt, un mapa inspirado en una gigantesca máquina de pinball ubicada en Nuketown con variantes para 6v6 y 2v2, además de Freerun: Descent, un circuito de parkour pensado para poner a prueba la movilidad de los jugadores.

En cuanto a los modos de juego, el lanzamiento incorpora Overdrive Domination, donde capturar objetivos otorga bonificaciones mediante un sistema de estrellas, y Gauntlet Rush, que rota continuamente entre cinco modalidades distintas. Durante la mitad de la temporada también aparecerá Cranked Moshpit, una variante enfocada en combates rápidos y explosivos.

Las partidas clasificatorias regresan con recompensas exclusivas para quienes asciendan desde Silver hasta el Top 250, incluyendo proyectos de armas, camuflajes y tarjetas de visita especiales.

Mientras tanto, el modo Zombies alcanza uno de los momentos más importantes de su historia reciente. La Temporada 5 incorpora el mapa Faro de Eidskallen, una isla cubierta de hielo donde los jugadores deberán sobrevivir utilizando trampas y mejoras del Arsenal.

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También estará disponible el Modo Guiado de Kowakujō, diseñado para ayudar a completar la misión principal mientras recompensa a los jugadores con el atuendo Yōjinbō. A esto se suma Rogue Run: Astra Malorum, que ofrecerá tres niveles de dificultad —Casual, Normal y Hardcore— junto con GobbleGums exclusivos.

Pero el verdadero desenlace llegará durante la segunda mitad de la temporada con Rex Infernus, el mapa que pondrá punto final a la narrativa actual de Zombies enfrentando a los jugadores contra el Warden en la batalla definitiva.

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La actualización también incorpora el regreso del Perk-a-Cola Widow's Wine, un nuevo GobbleGum, la escopeta Olympia y el fusil táctico TR2.

Por su parte, Warzone también cambia de forma considerable. Verdansk recibe un nuevo punto de interés llamado Drone Labs, una instalación de varios niveles donde será posible obtener Drones de Suministro y utilizar el vehículo armado JLTV.

La Temporada 5 añade además los modos por tiempo limitado Lockdown Casual, con partidas 12 contra 12, y Heavy Metal Heroes, que enfrenta a 50 jugadores contra otros 50 en intensos combates con vehículos.

Las nuevas mecánicas incluyen la Juggernaut Armor, los Drones de Suministro, los Killstreak HKDs, el Quickdrop Kit y un Drone de Entrega Especial, ampliando las opciones tácticas dentro del campo de batalla.

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Los jugadores competitivos también podrán participar en Resurgence Ranked Play, disponible en Rebirth Island, Fortune's Keep y Haven's Hollow, donde habrá recompensas exclusivas para esta temporada.

El arsenal tampoco se queda atrás. El Pase de Batalla incorpora el fusil de asalto FG42 y el subfusil Dual Gremlin, mientras que la ametralladora ligera Mammoth llegará mediante un evento especial y el arma cuerpo a cuerpo Mace podrá desbloquearse a través de desafíos semanales.

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La temporada celebrará además el 30.º aniversario de Treyarch con eventos especiales, junto a Machine of War y el Leaderboard de Eidskallen, que permitirán conseguir nuevos camuflajes, proyectos de armas y recompensas cosméticas.

En el apartado de personalización, el Pase de Batalla estará liderado por Spectre, un nuevo operador que ofrecerá más de cien recompensas, incluyendo proyectos legendarios y hasta 1.100 COD Points. Quienes opten por BlackCell podrán desbloquear a Cipher, un mercenario híbrido con tres variantes exclusivas, además de Mastercrafts, movimientos finales, camuflajes y beneficios adicionales.

Finalmente, la tienda del juego recibirá nuevos paquetes premium como Tracer Pack: Operation Stingray, Dark Resonance y Safeguard Recharge Ultra Skin, ampliando las opciones de personalización para los jugadores.

Con mapas inéditos, una profunda renovación para Warzone, nuevos modos competitivos y el desenlace de la historia de Zombies, la Temporada 5 promete convertirse en una de las actualizaciones más ambiciosas de Call of Duty: Black Ops 7. A partir del 23 de julio, los jugadores tendrán un nuevo campo de batalla lleno de desafíos, recompensas y cambios que marcarán el rumbo del juego hacia su siguiente temporada.

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