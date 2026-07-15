PlayStation Plus sorprende en julio, pero la gran apuesta llega mucho después del anuncio

Cada mes, los suscriptores de PlayStation Plus esperan conocer cuáles serán los títulos que podrán agregar sin costo adicional a su biblioteca. Algunas veces la selección pasa desapercibida y otras logra reunir experiencias capaces de atraer tanto a quienes buscan acción intensa como a quienes prefieren aventuras estratégicas o propuestas independientes.

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La rotación de julio apunta precisamente a esa variedad. Desde combates militares hasta mundos de fantasía y RPG inspirados en los clásicos de los años noventa, la nueva alineación busca ofrecer opciones para diferentes tipos de jugadores en PlayStation 5 y PlayStation 4.

Como es habitual, todos los títulos podrán reclamarse durante un tiempo limitado y permanecerán disponibles para quienes los agreguen a su biblioteca mientras mantengan activa su suscripción a PlayStation Plus. La actualización estará disponible entre el 7 de julio y el 3 de agosto, periodo durante el cual los usuarios podrán incorporar los tres juegos del mes.



Sin embargo, la selección de esta ocasión guarda una incorporación que sobresale sobre las demás por tratarse de una de las franquicias más populares de los videojuegos y por la cantidad de contenido que ofrece tanto para quienes juegan en solitario como para quienes prefieren el multijugador.



La principal novedad de julio es la llegada de Call of Duty: Modern Warfare III al servicio. El título estará disponible en su paquete multigeneración para PS5 y PS4, permitiendo a los suscriptores acceder a una campaña que continúa los acontecimientos de Modern Warfare II, donde el Capitán Price y la Fuerza Operativa 141 enfrentan nuevamente a Vladimir Makarov.

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Además de la campaña, el juego incluye el regreso de los 16 mapas clásicos de Modern Warfare 2 (2009), ahora actualizados con mejoras visuales y nuevas mecánicas para el multijugador. A esto se suma Modern Warfare Zombies, una modalidad cooperativa PvE de mundo abierto en la que varios escuadrones deberán trabajar juntos para sobrevivir en el mapa de zombis más grande desarrollado para la saga.

La segunda incorporación es For the King II, disponible también para PS5 y PS4. Esta secuela mezcla elementos de RPG, estrategia, roguelite y juegos de mesa, llevando a los jugadores al reino de Fahrul, donde la Reina Rosomon ha sometido a su pueblo y establecido alianzas con fuerzas oscuras. La aventura puede disfrutarse en solitario o en un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores, ofreciendo una experiencia renovada gracias a un motor gráfico actualizado.

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El tercer juego del mes es CrossCode, un RPG de acción en 2D que apuesta por una estética retro de 16 bits. Su propuesta combina combates rápidos, acertijos inspirados en los clásicos juegos de aventura y una historia de ciencia ficción. El sistema de progresión permite personalizar habilidades y equipamiento, mientras que los enfrentamientos exigen aprovechar las debilidades de cada enemigo para avanzar.

Con esta selección, PlayStation Plus reúne tres experiencias muy diferentes entre sí: un exitoso shooter con múltiples modos de juego, una aventura cooperativa de fantasía y un RPG independiente que ha sido ampliamente reconocido por su jugabilidad.

Los tres títulos estarán disponibles para todos los miembros de PlayStation Plus desde el 7 de julio hasta el 3 de agosto, dando a los jugadores varias semanas para añadirlos a su colección y disfrutarlos en PlayStation 5 o PlayStation 4.

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