Llega el Capcom Next Summer 2024 en el mes de julio

Este próximo 1 de julio de 2024, el universo gamer se vestirá de gala con el evento de Capcom, un espectáculo de 25 minutos que promete captar la atención de aficionados y expertos por igual. Tras la exitosa recepción de eventos como el Summer Game Fest y el Nintendo Direct, Capcom no quiere quedarse atrás y se prepara para sorprender con anuncios que podrían definir el futuro inmediato en el mundo de los videojuegos con el Capcom Next Summer 2024.

Desde su plataforma oficial de YouTube, a las 4:59 p.m. (hora Colombia), Capcom transmitirá en directo sus últimas novedades. Además de YouTube, los entusiastas podrán seguir las revelaciones a través de Twitch, garantizando que nadie se pierda este evento clave.

Dentro de los anticipados anuncios, Capcom ha revelado que presentará tres títulos principales: "Dead Rising Deluxe Remaster", "Kinutsu Gami: Path of the Goddess" y una adaptación de "Resident Evil / biohazard" para dispositivos iOS y Mac. Este evento no solo mostrará trailers y detalles exclusivos, sino que también ofrecerá a los fans una mirada más profunda a la jugabilidad y características especiales de cada juego.

La comunidad gamer está al borde de la expectativa, esperando descubrir qué nuevas aventuras y misiones traerá Capcom para enriquecer su legado en la industria de los videojuegos.

Con una promesa de sorpresas y emociones, este evento de julio está destinado a ser un hito en el calendario de lanzamientos de este año y posiblemente del próximo.

Asegúrate de marcar tu calendario y prepararte para un evento que promete no solo entretener, sino también establecer nuevos estándares en la narrativa y tecnología de videojuegos.

