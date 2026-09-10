Marvel’s Wolverine | RESEÑA: Un Logan brutal, humano y fiel

⚠️ ALERTA DE SPOILERS: Esta reseña contiene spoilers de la historia y momentos importantes del juego.

Un Wolverine con identidad propia

Llevar a Wolverine a un videojuego no era una tarea sencilla. Logan es uno de los personajes más reconocibles de Marvel y, al mismo tiempo, uno de los más complejos de representar sin perder aquello que lo hace especial: su carácter fuerte, sus garras, su factor de curación, su relación con la violencia y, sobre todo, ese pasado que ni siquiera él mismo conoce por completo.

Con Marvel’s Wolverine, Insomniac Games decidió construir una versión propia del personaje. El resultado es un Logan mucho más agresivo y brutal, pero también mucho más humano, con una personalidad que no depende únicamente de sus habilidades.



La historia nos presenta a un Wolverine que pensaba haber dejado atrás esa vida. Tres años después de abandonar al Equipo X, Logan termina regresando cuando Bolívar Trask comienza a perseguir y secuestrar mutantes. La situación lo obliga a volver a involucrarse con el equipo y a enfrentarse a varias situaciones relacionadas con su pasado.



Nathaniel Essex tiene un papel importante en ese recorrido. Fue quien encontró a Logan años atrás y quien está directamente relacionado con parte de su historia. A partir de allí aparecen personajes como Victor Creed, Sabretooth, Jean Grey y Raven Darkholme, Mística, todos con relaciones distintas frente a Logan y al conflicto que atraviesa el mundo de los mutantes.

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La historia logra presentar estos personajes de una manera suficientemente clara para seguir el argumento sin necesidad de conocer todos los detalles del universo de X-Men. Al mismo tiempo, quienes sí conocen a los personajes van a encontrar referencias y situaciones que tienen mucho más significado.

Para los fans de X-Men, Insomniac consiguió construir una historia que logra mantenerlos conectados con este universo y que incluso puede despertar el interés por volver a los cómics para conocer todavía más sobre sus personajes y sus historias.

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La historia detrás de Logan

Uno de los mayores aciertos de Marvel’s Wolverine está en entender que Logan no puede reducirse a un personaje que simplemente llega a una zona y elimina enemigos.

La historia detrás de Logan Cortesía: PlayStation

Su verdadero conflicto está dentro de su cabeza.

El juego explora los demonios que lleva consigo, sus recuerdos, sus decisiones y las consecuencias de haber vivido durante tanto tiempo sin tener completamente claro quién era.

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Aunque Logan es un personaje solitario, constantemente está pendiente de las personas que tiene alrededor. Esa preocupación aparece incluso cuando intenta mantenerse al margen o cuando los demás no quieren aceptar su ayuda.

También funcionan muy bien las relaciones con los demás miembros del Equipo X. Hay rencillas, desconfianza y conflictos que ayudan a que las conversaciones tengan peso y a que cada personaje tenga una personalidad reconocible.

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Esto termina siendo importante porque la historia no gira únicamente alrededor de derrotar a un enemigo. También habla de identidad, lealtad, supervivencia y de la dificultad que tiene Logan para decidir qué lugar quiere ocupar en un mundo que constantemente lo obliga a volver a convertirse en Wolverine.

El factor curativo

Si existe una característica de Wolverine que tenía que estar especialmente bien desarrollada, era su factor de curación.

Y aquí Insomniac hace un excelente trabajo.

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La regeneración no es simplemente una barra que recupera puntos de vida. El propio cuerpo de Logan se convierte en parte de la experiencia. Durante los combates podemos ver cómo recibe daño, cómo su cuerpo queda afectado y cómo la carne vuelve a reconstruirse sobre el esqueleto de adamantium.

Es algo que ocurre frente a nuestros ojos mientras seguimos jugando y que ayuda muchísimo a vender la sensación de estar controlando a Wolverine.

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En determinados momentos el daño puede ser bastante fuerte y podemos llegar a ver el adamantium debajo de la carne antes de que el cuerpo de Logan vuelva a regenerarse. Esa representación es una de las mejores formas en las que el juego consigue convertir una característica conocida del personaje en una parte real de la experiencia.

Pero el daño no se queda únicamente en el cuerpo.

La ropa de Logan también recibe las consecuencias de cada pelea. A medida que recibe golpes, algunas prendas comienzan a romperse, deteriorarse o desaparecer parcialmente. El juego evita dejar al personaje completamente desnudo, pero sí permite que veamos claramente el estado en el que queda su vestimenta después de determinadas batallas.

Lo interesante es que estas prendas no necesariamente vuelven inmediatamente a su estado original. Podemos terminar una misión con partes del traje todavía destruidas y mantener ese aspecto hasta finalizar la misión o cambiar de skin.

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Es un detalle pequeño, pero funciona muy bien porque hace que el daño tenga continuidad visual y que las peleas dejen una marca sobre Logan.

Un combate que entiende al personaje

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El combate es, sin duda, uno de los puntos más fuertes de Marvel’s Wolverine.

Las garras son fáciles de utilizar, los controles son intuitivos y los combos se aprenden rápidamente. Desde las primeras horas el jugador puede comenzar a combinar movimientos sin tener que pasar demasiado tiempo memorizando comandos.

Eso no significa que el sistema sea superficial. A medida que avanzamos aparecen nuevas habilidades, diferentes ataques y más posibilidades para enfrentar a los enemigos.

Los golpes tienen peso y las animaciones ayudan a transmitir la fuerza física de Logan. Wolverine no se mueve como un personaje ligero que simplemente encadena ataques veloces. Cada golpe busca representar su brutalidad y la fuerza que hay detrás de esas garras de adamantium.

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También existen momentos en los que debemos utilizar botones para liberarnos de algunos ataques o situaciones específicas. Estas secuencias están bien logradas y mantienen al jugador concentrado en lo que está sucediendo durante los enfrentamientos.

A esto se suman las habilidades especiales del personaje y los elementos ambientales que podemos utilizar a nuestro favor, incluyendo determinados peligros del escenario y objetos eléctricos.

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El resultado es un sistema fácil de aprender, pero con suficiente profundidad para que el jugador vaya descubriendo nuevas posibilidades durante la aventura.

La Furia

La Furia es uno de los elementos que mejor representan la personalidad de Wolverine dentro del combate.

Cuando Logan entra en este estado, la intensidad de la pelea cambia completamente. Su capacidad ofensiva aumenta y el jugador tiene acceso a una serie de ataques mucho más agresivos.

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Pero lo mejor está en los remates.

Dependiendo del enemigo al que estemos enfrentando, Wolverine puede ejecutar diferentes finalizaciones y muchas de ellas cuentan con animaciones específicas.

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Esto hace que los combates sean más variados y evita que la Furia se convierta simplemente en una habilidad que aumenta el daño durante algunos segundos.

Además, varias de estas posibilidades se pueden modificar y adaptar mediante la progresión del personaje.

Es una mecánica que transmite muy bien la sensación de que Logan está dejando de contenerse y que, durante esos momentos, estamos viendo al Wolverine más brutal.

Técnicas y crecimiento del personaje

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La evolución de Logan está dividida en diferentes sistemas de progresión que se complementan entre sí.

Técnicas y crecimiento del personaje Cortesía: PlayStation

Uno de los principales es el apartado de técnicas.

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A medida que obtenemos experiencia, Wolverine sube de nivel y recibe puntos de técnica que podemos utilizar para desbloquear nuevas habilidades. Entre ellas encontramos movimientos como Corredor Salvaje, Ataque Curativo, Golpe Propulsor, Patada Voladora Veloz, Remate Imbloqueable y Salto Aturdidor, entre otros.

Estos movimientos no solamente aumentan la cantidad de ataques disponibles. También amplían las posibilidades para crear combos, movernos de una manera más rápida y encontrar diferentes formas de enfrentarnos a los enemigos.

La progresión hace que el combate evolucione junto con el jugador. Lo que inicialmente puede sentirse como un sistema sencillo poco a poco se convierte en una caja de herramientas mucho más completa.

Adaptaciones y la cadena de ADN

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El apartado de adaptaciones agrega una segunda capa de personalización.

Conforme aumenta el nivel de adaptación conseguimos puntos especiales que podemos invertir en una cadena de ADN. Cada punto nos permite elegir entre diferentes habilidades que pueden modificar la forma en que jugamos.

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Encontramos opciones como Sanación Peligrosa, Carrera Rabiosa, Ráfaga Energizante y Crítico Expandido, entre muchas otras.

La gracia está en que no podemos utilizar absolutamente todo al mismo tiempo. Hay varias opciones disponibles, pero debemos escoger cuáles queremos equipar para construir una combinación que se adapte a nuestra manera de jugar.

Esto permite que dos jugadores puedan desarrollar un Wolverine con prioridades diferentes, dependiendo de qué habilidades consideren más importantes.

Equipo, trajes y garras

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El apartado de equipo es probablemente uno de los mayores regalos para los fans.

Aquí podemos seleccionar los diferentes trajes de Wolverine y, además, elegir las garras que corresponden a cada apariencia.

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Insomniac recupera diseños clásicos, versiones de diferentes épocas, trajes de antaño y diseños inspirados directamente en los cómics. Es una parte que despierta mucha nostalgia y que demuestra el cuidado que el estudio puso en representar al personaje.

Las skins están muy bien logradas visualmente y no parecen simples cambios cosméticos hechos a última hora.

Cada traje tiene una identidad propia y está acompañado por diferentes diseños de garras que ayudan a completar la apariencia.

También existe una relación entre la cantidad de trajes que vamos desbloqueando y la progresión de salud de Logan, haciendo que el apartado de equipo tenga una conexión adicional con el desarrollo del personaje.

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La edición Deluxe incorpora otros diseños especiales que también están muy bien trabajados. Para los seguidores de Wolverine y X-Men hay varias sorpresas en este apartado, así que es una sección en la que vale mucho la pena detenerse.

La cabaña de Wolverine

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La cabaña de Logan es uno de los espacios más importantes de toda la aventura.

No solamente funciona como un punto de encuentro, sino que se convierte en una especie de centro de operaciones desde el cual podemos revisar buena parte del contenido del juego.

Aquí podemos consultar misiones, progreso, coleccionables y desafíos, además de volver a jugar determinadas actividades que hemos ido desbloqueando durante nuestro recorrido.

También está uno de los detalles que los jugadores más fácilmente van a reconocer: la cama con el cuadro frente a ella. Sí, es el famoso meme de Wolverine y está incluido deliberadamente dentro del juego.

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Pero la cabaña no está únicamente para hacer este guiño.

Es también el lugar donde podemos revisar nuestros avances y acceder nuevamente a diferentes desafíos.

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Las Puertas de Pesadilla

Durante los niveles encontramos puertas escondidas que llevan a las llamadas Puertas de Pesadilla.

Estos espacios contienen desafíos especiales que posteriormente podemos volver a jugar desde la cabaña.

Algunos están enfocados en completar determinados recorridos en el menor tiempo posible. Dependiendo del resultado podemos conseguir Bronce, Plata, Oro o Adamantium, siendo este último el rango más alto.

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Esto añade una pequeña competencia contra nosotros mismos y entrega un incentivo para regresar a una actividad que ya hemos completado.

Además, estos desafíos están conectados con recuerdos de Wolverine. Al completarlos podemos desbloquear diferentes recuerdos de su vida y descubrir nuevas partes de su historia.

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Por eso, el contenido secundario no se siente completamente desconectado de la narrativa principal.

Coleccionables con propósito

Los coleccionables también están bien integrados.

Durante las misiones Logan puede encontrar diferentes objetos que sirven para completar los escenarios al 100 %. Entre ellos están las botellas de whisky, las cajas de materiales y otros elementos repartidos por las diferentes zonas.

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Las botellas de whisky son particularmente interesantes porque no se limitan a funcionar como objetos coleccionables.

Cada una puede desbloquear información escrita relacionada con recuerdos de Logan y con diferentes momentos de su pasado.

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Esto convierte la búsqueda en una forma adicional de conocer al personaje y hace que explorar un poco más cada escenario tenga sentido.

Desde la cabaña podemos comprobar qué hemos encontrado, cuánto nos falta y cómo avanza el porcentaje de cada misión.

Para quienes disfrutan completar los juegos al 100 %, es un sistema que ofrece suficientes objetivos adicionales sin intentar convertirse en un mundo abierto.

Una guía para dominar las garras

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También existe un apartado de guía donde podemos consultar nuevamente los diferentes ataques, combos y combinaciones que hemos desbloqueado.

Es una herramienta sencilla, pero útil, especialmente porque el número de posibilidades aumenta conforme avanzamos.

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En lugar de tener que recordar cada habilidad que hemos aprendido, podemos volver a revisar los movimientos y entender nuevamente cómo utilizarlos.

Esto ayuda a que el sistema de combate sea accesible incluso cuando llevamos varias horas de juego y ya tenemos una cantidad considerable de técnicas desbloqueadas.

Escenarios con mucha personalidad

La construcción de los escenarios es otro de los puntos fuertes.

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El juego nos lleva por lugares muy diferentes, como la naturaleza canadiense, Tokio y Madripoor, y cada uno tiene una identidad visual claramente definida.

La ambientación está muy bien conseguida. Los cambios entre diferentes momentos del día también ayudan a que las locaciones tengan otra personalidad.

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Hay escenarios que podemos recorrer de día y posteriormente encontrar de noche, con cambios de iluminación que modifican completamente la apariencia del lugar.

Los reflejos también están muy bien logrados. El agua, los espejos y los vidrios aportan detalles visuales que ayudan a darle mayor profundidad a los escenarios.

Los NPC cumplen correctamente su papel como habitantes de estos lugares. Están allí para llenar los espacios y hacer que las zonas se sientan habitadas, aunque no podemos interactuar directamente con ellos del mismo modo que en otras producciones de Insomniac.

No es algo que afecte demasiado la experiencia, especialmente porque estamos ante una aventura mucho más dirigida.

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Una aventura dirigida que sabe contar su historia

Marvel’s Wolverine no busca ser un mundo abierto.

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La aventura está estructurada como una experiencia mucho más dirigida, en la que vamos avanzando entre diferentes niveles y escenarios mientras la historia determina nuestro recorrido.

Y esa decisión tiene sentido para la propuesta.

El viaje entre Canadá, Tokio y Madripoor permite que cada locación tenga personalidad propia y evita que todo el juego se desarrolle dentro de un único mapa.

Las cinemáticas también funcionan bien dentro de esta estructura.

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Sirven como transición entre niveles y escenas, presentan nuevos lugares y permiten poner al jugador en contexto sobre lo que está ocurriendo.

Además, son fundamentales para desarrollar a los personajes y mostrar las relaciones entre ellos.

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No sentimos que las escenas hagan perder el ritmo. Por el contrario, ayudan a conectar cada parte de la aventura y a preparar el camino para lo que viene.

La historia avanza de esta forma entre escenas, combates y nuevos escenarios sin perder de vista el objetivo principal.

Gore y violencia

La violencia es uno de los elementos que más diferencia a esta aventura.

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Insomniac decidió no suavizar a Logan y eso se nota en los combates. Hay sangre, daño físico y momentos bastante viscerales que hacen que enfrentarse a los enemigos tenga una intensidad particular.

El gore está bien integrado con el estilo del personaje y ayuda a que el jugador se involucre todavía más en las peleas.

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Cuando vemos cómo el cuerpo de Logan recibe daño, cómo las garras atraviesan a los enemigos y cómo la pantalla puede llenarse de sangre durante determinados enfrentamientos, aumenta la sensación de peligro y obliga a permanecer mucho más concentrado.

No se siente como violencia colocada únicamente para generar impacto. Es parte de la identidad del Wolverine que Insomniac quiso representar.

Un apartado gráfico muy sólido

Visualmente, Marvel’s Wolverine es uno de los trabajos más sólidos que hemos visto de Insomniac.

Un apartado gráfico muy sólido Cortesía: PlayStation

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El detalle del daño sobre el cuerpo de Logan, la regeneración de su piel, el comportamiento de las garras y las animaciones durante los combates están muy bien trabajados.

Los escenarios también destacan gracias a la iluminación y a elementos como los reflejos en superficies transparentes y húmedas.

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Pero hay que hablar especialmente del diseño de Wolverine.

Es inevitable que algunas personas comparen este Logan con la interpretación cinematográfica que conocen. Sin embargo, este personaje tiene una identidad propia y funciona muy bien para quienes buscan un Wolverine que se acerque a la personalidad tradicional del personaje.

No intenta copiar una versión que ya conocemos.

El diseño visual y la interpretación del personaje trabajan juntos para construir un Logan más rudo, cansado, desconfiado y marcado por todo lo que ha vivido.

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PS5 Slim y PS5 Pro

Probamos Marvel’s Wolverine tanto en una PlayStation 5 Slim como en una PlayStation 5 Pro.

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En ambas consolas el juego luce muy bien y la versión estándar de PS5 ofrece una experiencia visual muy sólida. No hay que despreciar para nada el resultado que entrega la Slim.

Sin embargo, sí sentimos que la PlayStation 5 Pro es actualmente la mejor plataforma para disfrutar este título.

La diferencia gráfica se alcanza a notar en algunos momentos y la presentación general resulta especialmente atractiva en la Pro.

El SSD también ayuda con tiempos de carga muy reducidos, algo importante en una aventura que constantemente nos transporta entre diferentes escenarios.

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Por otro lado, el DualSense está muy bien aprovechado. La retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos acompañan los diferentes golpes, ataques y acciones de Wolverine, sumando una capa adicional a la sensación de impacto.

Sonido y sensación de impacto

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El apartado sonoro acompaña correctamente lo que vemos en pantalla.

Los sonidos de las garras, los golpes, los impactos y los ataques ayudan a reforzar el peso de cada enfrentamiento.

El audio espacial también contribuye a identificar lo que ocurre alrededor del personaje, algo especialmente útil cuando tenemos varios enemigos atacando desde diferentes posiciones.

No es un apartado que necesite robarse el protagonismo, pero cumple su función y ayuda a construir la sensación de estar dentro de cada pelea.

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Una celebración para los fans

Probablemente uno de los puntos que más van a disfrutar los seguidores de Wolverine y X-Men es la cantidad de detalles repartidos durante toda la aventura.

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Los trajes clásicos, las versiones relacionadas con los cómics, los personajes, los recuerdos, las referencias, determinados memes y algunas escenas están claramente pensados para quienes llevan años siguiendo a Logan.

La inclusión de la cama y el famoso cuadro es apenas uno de los guiños.

También hay referencias visuales, personalidades que se sienten muy acordes con los personajes que conocemos y varias sorpresas que los fanáticos van a identificar.

La sección de trajes es especialmente importante en este sentido. Entre los diseños clásicos y las propuestas adicionales hay suficiente variedad para que los fans tengan motivos para desbloquearlos todos.

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Es uno de esos casos en los que el fan service funciona porque está integrado dentro del juego y no sustituye la calidad de la experiencia.

Mucho más que unas garras

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Marvel’s Wolverine demuestra que Insomniac sabía que no bastaba con construir un buen sistema de combate.

El juego funciona precisamente porque todas sus partes apuntan al mismo objetivo: construir una experiencia alrededor de Logan.

La regeneración representa su capacidad de sobrevivir. Las garras representan su brutalidad. La Furia representa su temperamento. El árbol de técnicas y las adaptaciones permiten desarrollar su forma de combatir. Los trajes recuperan distintas etapas del personaje. Los coleccionables exploran recuerdos. Y la historia intenta mostrar al hombre que existe debajo de Wolverine.

Todo termina conectado.

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Eso hace que la aventura tenga mucha más personalidad que si simplemente se tratara de recorrer niveles y derrotar enemigos.

Conclusión

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Marvel’s Wolverine es uno de los mejores juegos de Marvel que hemos jugado en los últimos años. Insomniac vuelve a demostrar su capacidad para construir experiencias de acción muy bien ejecutadas y, en esta ocasión, consigue darle a Wolverine una identidad propia, brutal y al mismo tiempo profundamente humana.

Es un juego que recomendamos especialmente a los fans de Wolverine, X-Men y Marvel, pero también a quienes disfrutan de las aventuras de acción con buen combate y progresión. Después de jugarlo, queda claro que es una de las grandes sorpresas del género y un título que vale totalmente la pena jugar.

Calificación Marvel’s Wolverine volkgames

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