Trump dice que dará 5.000 dólares a cada estadounidense adulto si gana elecciones de Congreso

El presidente Donald Trump anunció este miércoles una propuesta que contempla la entrega de 5.000 dólares a cada adulto estadounidense en caso de que el Partido Republicano conserve el control del Congreso en las elecciones de medio mandato previstas para noviembre. Durante una convención republicana celebrada en Dallas, Texas, el mandatario vinculó la iniciativa al respaldo electoral de los votantes.

"Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump", afirmó ante los asistentes.



Trump no explicó cómo se financiaría una medida que podría representar un gasto superior al billón de dólares. Al ser consultado sobre el origen de los recursos, se limitó a señalar que Estados Unidos "está ganando mucho dinero".

Durante su intervención, el líder republicano insistió en la importancia de los comicios para el futuro de su partido y apeló directamente a su base electoral. "Les pido que finjan que estoy en la papeleta de votación. Estoy en la papeleta, solo una vez más", manifestó.



El discurso se produjo en medio de un panorama complejo para los republicanos, que buscan mantener el control de ambas cámaras del Congreso frente al avance demócrata. Además, Trump enfrenta índices de aprobación que se mantienen por encima del 30%, mientras persisten las preocupaciones de los ciudadanos por el aumento del costo de vida y la guerra contra Irán.



NEW: President Trump makes a major promise at the Republican midterm convention in Dallas: $5,000 for every adult U.S. citizen if Republicans win both the House and Senate in the midterms.



“I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for… pic.twitter.com/XqiphY7y8a — Fox News (@FoxNews) September 10, 2026

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De acuerdo con proyecciones de la firma especializada Decision Desk HQ, los demócratas obtendrían una mayoría de 230 escaños frente a 205 en la Cámara de Representantes y controlarían el Senado por un margen de 51 a 49.

Más tarde, el vicepresidente JD Vance respaldó la propuesta presidencial y aseguró que los ingresos generados por los aranceles estadounidenses permitirían distribuir beneficios entre la población.

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"Lo que el presidente acaba de decir es... Si nos mantienen en el poder y nos permiten seguir haciendo estas cosas, entonces compartirán parte de los beneficios de esta increíble riqueza", dijo Vance en una entrevista con Fox News. "No creo que sea una idea polémica", agregó.



Donald Trump defiende guerra con Irán

Trump también defendió la intervención militar estadounidense contra Irán y sostuvo que una eventual victoria tendría efectos positivos sobre la economía, especialmente en los precios de la energía. "Los precios de los alimentos y de casi todos los demás artículos están bajando rápidamente. Y, por cierto, el petróleo bajará en cuanto ganemos la guerra con Irán, que está teniendo lugar ahora mismo", sostuvo.

Asimismo, volvió a insistir en que el estratégico estrecho de Ormuz debería llevar su nombre.

En su mensaje, el mandatario retomó además una de las principales líneas discursivas de la campaña republicana, al advertir sobre lo que considera una amenaza ideológica proveniente de la izquierda. "Va a ser un país comunista si ellos ganan", afirmó. "Su voto decidirá si nuestro país tropieza en la puerta de salida de los próximos 250 años o se lanza hacia adelante y jamás, jamás mira atrás".

Trump tiene previsto regresar a la convención para el acto de clausura, tras una jornada en la que participarán miembros de su gabinete, líderes republicanos, aspirantes al Congreso y el vicepresidente JD Vance.

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La estrategia republicana pasa por movilizar al electorado más fiel a Trump sin profundizar el distanciamiento de los votantes independientes que han expresado desencanto con su gestión.



¿Apoyo demócrata?

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la convención fue la difusión de un mensaje en video del senador demócrata John Fetterman, quien en los últimos meses ha mantenido diferencias con sectores progresistas de su partido debido a sus posiciones sobre Israel. Su participación alimentó especulaciones sobre un eventual acercamiento al Partido Republicano, una posibilidad que podría afectar las aspiraciones demócratas de controlar el Senado.

A lo largo del encuentro, los republicanos destacaron medidas como las rebajas de impuestos, el endurecimiento de las políticas migratorias, el impulso a la industria manufacturera y la reducción en los precios de medicamentos recetados.

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La convención estuvo marcada por una fuerte presencia de la imagen de Trump. El recinto fue decorado con carteles del mandatario, mientras decenas de simpatizantes lucían prendas con su nombre, su fotografía y símbolos patrióticos, incluidos sombreros texanos.

Entre los asistentes estuvo Susan Kokinda, una podcaster conservadora de 77 años llegada desde Michigan, quien expresó su optimismo de cara a las elecciones.

"La creencia convencional es que el partido en el poder pierde. Pero yo siempre digo que Donald Trump no es un presidente convencional y que está remodelando el Partido Republicano", aseguró.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP