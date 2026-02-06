Nintendo Direct: Partner Showcase revela una avalancha de juegos para Switch 2 y Switch

Nintendo volvió a mover el tablero con una nueva edición de Nintendo Direct: Partner Showcase, enfocada exclusivamente en títulos desarrollados por estudios aliados. La transmisión dejó claro que tanto Nintendo Switch 2 como la actual Nintendo Switch seguirán recibiendo un flujo constante de juegos de alto perfil, combinando franquicias históricas, lanzamientos inéditos y ediciones mejoradas que apuntan a públicos muy distintos.

Más que una simple lista de anuncios, el evento funcionó como una declaración de intenciones: la nueva consola no llegará sola. Grandes editoras como Bethesda, Capcom, Square Enix y Bandai Namco mostraron su respaldo con proyectos ambiciosos que aprovechan el nuevo hardware, mientras que la Switch original mantiene su vigencia con lanzamientos paralelos.

Grandes franquicias dan el salto a Nintendo Switch 2

Uno de los ejes de la presentación fue la llegada de sagas tradicionalmente asociadas a otras plataformas. Indiana Jones and the Great Circle marca el debut del icónico arqueólogo en una consola Nintendo moderna, con una aventura ambientada en 1937 que apuesta por la exploración, el sigilo y la narrativa cinematográfica. Su lanzamiento, tanto físico como digital, subraya la intención de atraer a jugadores que buscan experiencias narrativas de gran escala.



Bethesda tuvo una presencia destacada. Fallout 4: Anniversary Edition reunirá el juego base con todos sus contenidos adicionales y material del Creation Club, ofreciendo por primera vez la experiencia completa del Yermo en una plataforma Nintendo. A esto se suma The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, una reconstrucción total del clásico RPG de 2006, con mejoras visuales y de rendimiento que lo acercan a los estándares actuales.



Estas incorporaciones no solo amplían el catálogo, sino que también refuerzan la percepción de Switch 2 como una consola capaz de alojar mundos abiertos complejos y juegos de larga duración.

Capcom y el peso del survival y la ciencia ficción

Capcom aprovechó el espacio para mostrar músculo con varios proyectos clave. Resident Evil Requiem se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de la saga, combinando distintos estilos de juego, cámaras intercambiables y una narrativa centrada en dos protagonistas con enfoques muy diferentes. Su llegada viene acompañada de periféricos y amiibo, lo que refuerza su papel como título insignia para la nueva consola.

En un registro distinto, PRAGMATA regresa a escena con una propuesta de acción y ciencia ficción que mezcla combate tradicional con mecánicas de hackeo, apostando por la cooperación entre sus dos personajes principales. Por su parte, MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION amplía el universo de la serie con un enfoque narrativo y estratégico, ideal para quienes prefieren el RPG por turnos sin perder la esencia de Monster Hunter.

Exclusivos y nuevas propuestas para Switch 2

Más allá de los nombres conocidos, el evento también dio espacio a proyectos pensados específicamente para Switch 2. Orbitals, un plataformas cooperativo de corte retro y estética anime, apuesta por el juego en pareja y la comunicación constante. TOKYO SCRAMBLE, en cambio, propone una experiencia de supervivencia bajo tierra, donde la estrategia y la toma rápida de decisiones son claves.

A estas propuestas se suman títulos como Turok: Origins, que recupera la franquicia con un enfoque cooperativo y de acción intensa, y The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un RPG de acción que destaca por su estructura narrativa dividida en distintas eras.

El rol protagónico del RPG japonés

El género RPG tuvo una presencia particularmente fuerte. FINAL FANTASY VII REBIRTH confirmó su llegada a Nintendo Switch 2, permitiendo que una de las sagas más influyentes del género alcance a una nueva audiencia. También destacan Kyoto Xanadu, Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok y Digimon Story Time Stranger, cada uno con enfoques distintos, desde la acción cooperativa hasta el combate por turnos más tradicional.

Estas propuestas refuerzan la relación histórica entre Nintendo y el RPG japonés, ahora potenciada por un hardware más capaz.

Clásicos, colecciones y ediciones mejoradas

La nostalgia también tuvo su espacio. SUPER BOMBERMAN COLLECTION reúne múltiples versiones clásicas en un solo paquete, mientras que Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition ofrece mejoras técnicas gratuitas para quienes ya posean el juego original. A esto se suman nuevas incorporaciones a las líneas Arcade Archives y Console Archives, que mantienen vivo el legado de títulos históricos.

Un calendario cargado y una estrategia clara

El cierre del evento dejó claro que la estrategia de Nintendo pasa por la diversidad: desde juegos familiares y deportivos como eFootball Kick-Off! o CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS, hasta experiencias más intensas como REANIMAL o Shadow Tactics. Además, el soporte continuo de funciones como GameShare y GameChat apunta a reforzar el componente social del ecosistema.

En conjunto, este Nintendo Direct: Partner Showcase no solo presentó una larga lista de lanzamientos, sino que delineó el rumbo de Nintendo Switch 2 en su etapa inicial. Con el respaldo de grandes editoras, una mezcla equilibrada entre novedades y clásicos, y un calendario sólido, Nintendo deja claro que su próxima consola busca competir desde el primer día con una oferta amplia y variada, sin abandonar a los millones de jugadores que aún disfrutan de la Switch actual.

