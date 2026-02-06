Logitech G G325 LIGHTSPEED: audífonos inalámbricos pensados para el gaming multiplataforma

Logitech G amplía su portafolio de periféricos con el lanzamiento de los audífonos inalámbricos G325 LIGHTSPEED, un headset diseñado para responder a las necesidades de los jugadores que buscan una experiencia consistente en distintas plataformas. El enfoque del producto combina conectividad flexible, audio de alta calidad y un diseño pensado para el uso prolongado, tanto dentro como fuera del entorno de juego.

Presentados en febrero de 2026 en Colombia, los G325 se posicionan como una opción orientada a quienes valoran la libertad del formato inalámbrico sin sacrificar estabilidad ni claridad en el audio. La propuesta de Logitech G apunta a un perfil de usuario cada vez más común: jugadores que alternan entre PC, consolas y dispositivos móviles, y que esperan una transición fluida entre ellos.

Tecnología inalámbrica enfocada en el rendimiento

Uno de los ejes centrales de los G325 es la incorporación de la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED, característica de la línea gaming de Logitech G. Esta solución, basada en un dongle USB, está pensada para ofrecer una conexión estable y con baja latencia en PC y consolas compatibles, un aspecto clave para juegos competitivos donde el audio juega un papel determinante.



A esto se suma la conectividad Bluetooth 5.2, orientada principalmente al uso con dispositivos móviles. La posibilidad de alternar entre ambos modos con un solo botón permite cambiar rápidamente de plataforma, eliminando la necesidad de reconectar cables o modificar configuraciones de forma manual.



Audio de 24 bits y comunicación clara

En el apartado sonoro, los G325 ofrecen audio inmersivo de 24 bits, una característica que busca entregar mayor detalle y precisión tanto en efectos como en bandas sonoras. Este enfoque resulta especialmente relevante en géneros como los shooters competitivos o los juegos narrativos, donde la ambientación y la lectura del entorno son parte de la experiencia.

El headset integra un micrófono con tecnología beamforming, diseñado para capturar la voz de manera clara y reducir el ruido ambiental. Esta solución apunta a mejorar la comunicación en partidas en línea, pero también en llamadas o reuniones virtuales, ampliando el uso del dispositivo más allá del gaming.

Personalización a través de software

Los G325 son compatibles con Logitech G HUB en PC y con la aplicación móvil de la marca, lo que permite ajustar parámetros como la ecualización de audio y la configuración del micrófono. Dentro de estas opciones se incluye la activación de funciones de reducción de ruido mediante inteligencia artificial, pensadas para adaptarse a distintos entornos y estilos de uso.

Esta capa de software refuerza la idea de un producto versátil, capaz de ajustarse tanto a sesiones de juego intensas como a actividades cotidianas como escuchar música o trabajar de forma remota.

Comodidad y diseño para uso prolongado

Con un peso aproximado de 212 gramos, los G325 apuestan por una construcción ligera que prioriza la comodidad en sesiones largas. Las almohadillas suaves y el ajuste ergonómico buscan reducir la fatiga, un aspecto importante para usuarios que utilizan el headset durante varias horas al día.

Los controles esenciales —encendido, volumen, mute y gestión de conectividad— están integrados directamente en el dispositivo, lo que facilita su uso sin necesidad de recurrir al software o a menús adicionales.

En términos de autonomía, Logitech G señala una duración de batería superior a las 24 horas, suficiente para cubrir una jornada completa de uso continuo entre juego, entretenimiento y comunicación.

Estética y disponibilidad

El diseño de los G325 sigue una línea moderna y minimalista, disponible en colores lila, negro y blanco. Esta variedad apunta a un público que valora tanto el rendimiento como la estética, y que busca un dispositivo que encaje en distintos contextos, no solo en setups de gaming tradicionales.

Una propuesta alineada con el jugador actual

Según Diego León, Country Manager de Logitech en Colombia, el objetivo del G325 es acercar experiencias de juego de alto nivel a más usuarios, independientemente de la plataforma que utilicen. En ese sentido, el headset refleja una tendencia clara del mercado: periféricos que no se limitan a un solo ecosistema y que acompañan al usuario en diferentes escenarios.

Con los G325 LIGHTSPEED, Logitech G presenta un producto que prioriza el equilibrio entre rendimiento, comodidad y versatilidad. Sin buscar redefinir el segmento, estos audífonos se suman a una oferta cada vez más enfocada en el jugador multidispositivo, un perfil que continúa ganando protagonismo dentro y fuera del gaming.

