En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BOMBARDEO EN GUAVIARE
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
ELECCIONES CHILE
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Pacific Drive: Whispers in the Woods | RESEÑA: horror entre árboles

Pacific Drive: Whispers in the Woods | RESEÑA: horror entre árboles

Un regreso más oscuro al Olympic Exclusion Zone, donde el bosque susurra, la carretera castiga y tu carro vuelve a ser tu única forma de sobrevivir.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Pacific Drive: Whispers in the Woods | RESEÑA
Pacific Drive: Whispers in the Woods | RESEÑA
Cortesía: Ironwood Studios

Publicidad

Publicidad

Publicidad