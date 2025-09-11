En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Portátil o PC de escritorio: claves para elegir el equipo gamer ideal según tu estilo de juego

Portátil o PC de escritorio: claves para elegir el equipo gamer ideal según tu estilo de juego

La decisión entre un portátil y un computador de escritorio para jugar no depende solo de la potencia. Factores como movilidad, presupuesto y posibilidades de actualización son determinantes para escoger la mejor opción.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: septiembre 11, 2025 04:06 p. m.
Comparta en:
Portátil o PC de escritorio:
Portátil o PC de escritorio:
Cortesía: SmartPr

Publicidad

Publicidad

Publicidad