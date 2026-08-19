Razer sorprende con un nuevo Viper V4 Pro que lleva su icónico verde a los esports

En los esports, los periféricos también terminan construyendo una identidad. Con el paso de los años, determinados diseños, formas y colores se vuelven reconocibles incluso antes de que comience una partida.

Razer ha convertido su característico verde en uno de esos elementos. La compañía ha llevado este tono a distintos productos orientados al gaming competitivo, construyendo una colección que busca representar su presencia en los escenarios profesionales.

Dentro de esa familia ya se encuentran periféricos como el DeathAdder V4 Pro, el Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz y el BlackShark V3 Pro. Ahora, uno de los modelos más recientes de la marca se prepara para incorporarse a este grupo.



La elección no es casual. La familia Viper tiene una presencia importante entre los jugadores profesionales, particularmente en títulos competitivos donde la velocidad y la precisión pueden marcar diferencias durante una partida.



De acuerdo con datos de ProSettings.net citados por Razer, más de 3 de cada 10 jugadores profesionales de VALORANT registrados utilizan un mouse de la familia Razer Viper, mientras que cerca de la mitad utiliza un mouse Razer.

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Esto ha convertido a la línea en una de las referencias de la compañía dentro de los esports, acompañando competencias de juegos como VALORANT, Counter-Strike 2, League of Legends y Rainbow Six Siege.

El Viper que busca llevar ese legado un paso más allá

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El modelo que protagoniza esta nueva incorporación es el Viper V4 Pro, un mouse desarrollado específicamente pensando en el rendimiento competitivo. El dispositivo cuenta además con el respaldo de jugadores profesionales como Faker, seis veces campeón mundial de League of Legends.

Hasta ahora, sus características técnicas eran el principal argumento para posicionarlo dentro de la gama de alto rendimiento de Razer. Sin embargo, la compañía acaba de darle una nueva identidad visual.

La sorpresa: llega el Viper V4 Pro Esports Green Edition

La noticia principal es que Razer presentó oficialmente el Viper V4 Pro Esports Green Edition, una nueva versión del mouse que adopta el característico color verde de la colección Esports Green.

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El anuncio fue realizado el 18 de agosto de 2026 y esta edición estará disponible exclusivamente a través de Razer.com y tiendas Razer seleccionadas.

Más que limitarse a cambiar el acabado exterior, Razer buscó reproducir de manera consistente el tono Pantone 802C, utilizando el mismo proceso de calibración de materiales aplicado en otros productos de la colección. La intención es mantener el color reconocible bajo diferentes condiciones de iluminación y conservar una identidad visual compartida entre los dispositivos.

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Así, el Viper V4 Pro se integra oficialmente a una colección que la compañía relaciona directamente con su historia dentro del gaming competitivo.

Un mouse pensado para movimientos rápidos

El acabado Esports Green es la principal novedad visual, pero el hardware mantiene las características que distinguen al Viper V4 Pro.

Uno de sus elementos más importantes es su peso de 52 gramos, conseguido mediante optimizaciones en su construcción y estructura. El diseño busca combinar ligereza, equilibrio y estabilidad para facilitar movimientos rápidos durante las partidas.

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También incorpora Razer HyperSpeed Wireless de segunda generación, tecnología que ofrece una tasa de sondeo real de hasta 8000 Hz. Según Razer, esta generación reduce el consumo de energía en más de un 60 % y disminuye la latencia en un 55 % frente a generaciones anteriores.

A esto se suma la Razer Optical Scroll Wheel, desarrollada para reducir los movimientos involuntarios de la rueda y ofrecer mayor precisión y durabilidad frente a alternativas mecánicas.

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Para el seguimiento, el mouse utiliza el sensor óptico Razer Focus Pro 50K de tercera generación, con hasta 50.000 DPI, 930 IPS y 90 G. La tecnología Frame Sync busca además sincronizar el registro de los movimientos para entregar respuestas más consistentes.

La autonomía también forma parte de la propuesta. El Viper V4 Pro puede alcanzar hasta 180 horas de batería a 1000 Hz, mientras que a 8000 Hz ofrece hasta 45 horas de uso.

Finalmente, los switches ópticos para mouse Razer de cuarta generación completan el conjunto. El mecanismo fue rediseñado para superar los 100 millones de clics, manteniendo una respuesta rápida y una sensación táctil más precisa.

Un nuevo integrante para la colección Esports Green

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Con esta edición, Razer no solo amplía las opciones disponibles para quienes buscan un mouse competitivo, sino que también refuerza una identidad visual que la compañía ha construido alrededor de sus productos para esports.

El Viper V4 Pro Esports Green Edition reúne así dos elementos que ya forman parte del lenguaje de Razer: el diseño orientado al alto rendimiento de la familia Viper y el verde que identifica a su colección Esports Green.

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La nueva versión estará disponible mediante los canales de venta seleccionados por Razer, llevando uno de sus periféricos más recientes a un color que la compañía considera parte de su legado competitivo.

El escenario cambia, los jugadores también, pero algunos elementos permanecen. Para Razer, esta vez el Viper V4 Pro llega vestido de verde.

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