Reach en PS VR2: así son las claves de jugabilidad de la nueva aventura en realidad virtual

El catálogo de PlayStation VR2 continúa creciendo con propuestas que buscan explotar todo el potencial de la realidad virtual. Una de las más esperadas es Reach, el debut de nDreams Elevation, que se estrena el próximo 16 de octubre y que promete una experiencia de acción y aventura construida desde cero para esta tecnología.

Lejos de ser un simple título de exploración, Reach pone al jugador en la piel de un héroe accidental atrapado en un universo de realidades en conflicto. Lo que comienza como un intento de escapar se transforma en un viaje de supervivencia e intervención, donde cada movimiento y cada decisión tienen un impacto directo en el desarrollo de la historia.



Un héroe que se siente real

Uno de los principales objetivos del estudio ha sido reforzar la sensación de presencia en el mundo virtual. Para ello, crearon un avatar de cuerpo completo capaz de responder de forma natural a las acciones físicas del jugador. Escalar una cornisa, esquivar un ataque o balancearse sobre un precipicio no se limita a una animación predefinida, sino que depende de los movimientos ejecutados con el propio cuerpo.

El resultado es una experiencia más cercana al juego de rol inmersivo que a una secuencia guiada. Cada acción se percibe como propia y refuerza la idea de estar encarnando a un héroe de acción dentro del mundo de Reach.



Libertad y herramientas versátiles

La propuesta de jugabilidad no se limita a recorrer escenarios. La filosofía de Reach se centra en dar al jugador la libertad de abordar cada situación de múltiples formas. Esto se traduce en niveles diseñados con rutas alternativas, espacios escalables desde distintos ángulos y recompensas para quienes se atrevan a experimentar.



El sistema de herramientas juega un papel clave en esta versatilidad. Objetos como el arco o el gancho de agarre no se limitan a una sola función. Es posible utilizarlos para atravesar un abismo, escalar superficies o sorprender a un enemigo desde la distancia. El juego fomenta la improvisación, lo que permite encadenar acciones de movilidad y combate en secuencias fluidas que refuerzan la sensación de control.



Un diseño pensado para la exploración

El equipo de desarrollo buscó que cada área se sienta como un espacio abierto a la experimentación. Los jugadores pueden optar por avanzar con cautela, observando cada rincón, o arriesgarse con saltos audaces en busca de accesos ocultos. La estructura de niveles está concebida para premiar tanto a quienes prefieren la planificación como a quienes disfrutan de un estilo más arriesgado.

Esta libertad contribuye a que cada partida sea distinta, pues la forma en que se combina el desplazamiento, la exploración y el combate depende del estilo de juego de cada persona.



Aprovechando el hardware de PS VR2

Reach también busca sacar provecho de las características técnicas de PS VR2. Los mandos Sense aportan retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que transmiten la resistencia de objetos, la textura de superficies y el peso de los elementos que se manipulan. Detalles como empujar una puerta, sujetarse a una roca irregular o agacharse bajo un obstáculo se sienten más naturales gracias a esta respuesta táctil.

En el apartado visual, el soporte 4K del dispositivo permite representar con mayor detalle los entornos del juego, que van desde cavernas de gran escala hasta ruinas arquitectónicas cargadas de texturas y matices. Cada espacio está diseñado para reforzar la sensación de estar dentro de un mundo tangible y complejo.



Una apuesta por la inmersión total

Con Reach, nDreams Elevation busca ofrecer una experiencia que combine la escala y el espectáculo de un título de acción tradicional con las particularidades que hacen de la realidad virtual un medio único: la fisicalidad, la libertad y la inmersión.

El resultado es un juego que no se limita a observar una historia desde fuera, sino que invita a vivirla a través del propio cuerpo, con cada salto, cada decisión y cada enfrentamiento.

Con su lanzamiento confirmado para el 16 de octubre en PS VR2, la propuesta se perfila como una de las más ambiciosas dentro del catálogo de realidad virtual de PlayStation.

