Reseña Castlevania Dominus Collection

La preservación y el relanzamiento de videojuegos clásicos son esenciales para la industria del gaming, al igual que sucede con películas y libros. Estos relanzamientos permiten que nuevos jugadores descubran títulos históricos mientras que los veteranos pueden revivir sus experiencias favoritas con mejoras modernas. Konami, a pesar de estar lejos de su antigua gloria, sigue desempeñando un papel importante en este proceso. Un ejemplo reciente es la Castlevania Dominus Collection, que ha llamado la atención por su cuidadosa curaduría y adiciones innovadoras.

Anunciada durante el Partner Showcase de Nintendo, la Castlevania Dominus Collection se centra en una de las épocas más notables de la saga Castlevania. Esta colección incluye tres títulos esenciales de la era del Nintendo DS: Castlevania: Dawn of Sorrow (2005), Castlevania: Portrait of Ruin (2006) y Castlevania: Order of Ecclesia (2008). Estos juegos, aunque en su momento no recibieron el reconocimiento esperado debido al desgaste de la serie, son considerados grandes representantes del género y la franquicia.

La sorpresa más destacada de esta colección es la inclusión de Haunted Castle (1988), un juego arcade menos conocido. Además de la versión original, la colección presenta un remake titulado Haunted Castle Revisited, que ha sido notablemente mejorado tanto en gráficos como en dificultad. Esta adición es una auténtica joya para los fans que buscan experiencias inéditas.

Contenido y Características

La Castlevania Dominus Collection incluye:

Castlevania: Dawn of Sorrow (2005) Continuación de Castlevania: Aria of Sorrow , este título utiliza la pantalla táctil del Nintendo DS para dibujar símbolos que activan poderes especiales. Aunque este elemento táctil se ha adaptado para otras plataformas, sigue siendo una parte integral de la experiencia.

Castlevania: Portrait of Ruin (2006) Con su innovador sistema de personajes duales, Jonathan y Charlotte, este juego ofrece una dinámica de juego única que permite cambiar entre dos personajes con habilidades complementarias.

Castlevania: Order of Ecclesia (2008) Introduce el sistema de "Glyphs", ofreciendo a los jugadores una amplia gama de habilidades y estrategias para explorar y combatir en el juego.

Haunted Castle (1988) Un juego arcade con un remake incluido en la colección, Haunted Castle Revisited, que mejora la experiencia visual y equilibra la dificultad del título original.

Varios títulos Cortesía: Konami

Cada juego está disponible en sus versiones americana, europea o japonesa, y Order of Ecclesia también incluye la versión coreana. Esta variedad de versiones es una característica apreciada, aunque el remanente de la pantalla LCD del DS no se ha incluido como filtro, lo que algunos jugadores pueden haber extrañado.

Opciones de Visualización y Control

La colección presenta múltiples opciones de visualización para adaptarse a los diferentes gustos de los jugadores. La configuración por defecto ofrece una pantalla principal grande con dos pantallas secundarias más pequeñas, simulando la disposición del Nintendo DS. Esta disposición incluye el gameplay en la pantalla principal, el mapa en una pantalla secundaria y el menú en la tercera.

Además, los jugadores pueden optar por una configuración de dos pantallas, ya sea en horizontal o vertical. Las opciones para Haunted Castle y su remake se limitan a filtros como Pixel Perfect y opciones de suavización de imagen.

Recordando la Arcade Cortesía:konami

Un desafío importante para M2 fue adaptar la mecánica de pantalla táctil de Dawn of Sorrow. En modo portátil, se utiliza la pantalla táctil del Switch para trazar símbolos, mientras que en modo dock o en otras plataformas, se emplean comandos de botón o el stick derecho como puntero para realizar estos gestos.

Emulación y Extras

En términos de emulación, M2 ha hecho un trabajo excepcional. La calidad de imagen y audio es alta, y la respuesta de los controles es muy buena. Los juegos incluyen la posibilidad de generar "save states", permitiendo a los jugadores guardar su progreso en cualquier momento. También se ha añadido un compendio que lista habilidades, enemigos, armas y más, de manera práctica y atractiva.

Guarda tu avance Cortesía: Konami

Los extras de la colección son una de sus grandes atracciones. Incluye una extensa galería de arte con imágenes en alta resolución, bocetos originales y scans de manuales y cajas de juegos. Aunque Haunted Castle no tiene material adicional en este apartado, la colección también presenta una rocola con las bandas sonoras de todos los juegos, incluyendo el soundtrack del remake de Haunted Castle.

Conclusión

La Castlevania Dominus Collection es un destacado ejemplo de cómo revivir clásicos del videojuego con un toque moderno. La inclusión de títulos emblemáticos de la era del Nintendo DS y el valioso añadido de Haunted Castle con su remake hacen de esta colección una oferta imperdible. A pesar de algunos detalles menores que podrían haberse mejorado, como la falta de filtros LCD, el paquete general ofrece una experiencia sólida tanto para fanáticos de larga data como para nuevos jugadores.

El hecho de que obtener copias físicas originales de estos juegos pueda ser costoso hace que esta colección sea aún más atractiva. Con la confirmación de una edición física por parte de Limited Run, los coleccionistas y entusiastas tendrán una oportunidad adicional para asegurar una copia de este valioso paquete. La Castlevania Dominus Collection es, sin duda, una excelente adición a cualquier biblioteca de videojuegos.

Calificación Castlevania Dominus Collection VolkGames

