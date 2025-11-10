Riftbound: Riot Games lanza su primer juego de cartas coleccionables de League of Legends

Riot Games sigue expandiendo el universo de League of Legends más allá de la pantalla, y su más reciente apuesta llega en forma de un juego de cartas físico. Riftbound: Origins marca el inicio del nuevo TCG (Trading Card Game) de la compañía, una propuesta que busca capturar la esencia competitiva del MOBA y trasladarla a la mesa de juego.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ya disponible en inglés en regiones como Norteamérica, EMEA, Oceanía y en varios países de Latinoamérica —entre ellos México, Chile, Colombia y Panamá—, Riftbound: Origins presenta más de 300 cartas protagonizadas por campeones emblemáticos como Jinx, Ahri, Yasuo, Miss Fortune y Teemo. Cada carta está diseñada con una atención al detalle que refleja el estilo visual de League of Legends, acompañada de mecánicas estratégicas pensadas tanto para el juego competitivo como para las partidas casuales entre amigos.



Un formato que celebra la estrategia y la comunidad

Riot ha desarrollado Riftbound con un enfoque que combina accesibilidad y profundidad. El juego permite enfrentamientos 1 contra 1, 2 contra 2 o incluso partidas de todos contra todos con hasta cuatro jugadores. Los nuevos participantes pueden iniciar su experiencia con Riftbound: Proving Grounds, una caja de inicio para dos a cuatro jugadores que ofrece una introducción sencilla al sistema de juego.

Para quienes buscan ir más allá, cada mazo de campeón incluye 56 cartas de distintos tipos —unidades, campeones, hechizos, equipo, runas y campos de batalla—, lo que permite personalizar estrategias y explorar sinergias entre diferentes facciones de Runaterra. Los sobres de refuerzo incluyen 14 cartas de diversas rarezas, perfectos para ampliar la colección o fortalecer mazos existentes.



Además, algunas tiendas locales están organizando demostraciones y Noches Nexus, eventos diseñados para que la comunidad aprenda, comparta y se enfrente en un ambiente social y competitivo. Riot también planea mantener un calendario sólido de lanzamientos, con cuatro expansiones al año. La próxima, Riftbound: Spiritforged, llegará el 13 de febrero de 2026.



Un ecosistema competitivo desde el inicio

La escena competitiva de Riftbound iniciará oficialmente con su primer Clasificatorio Regional en inglés, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en Houston, Texas. Este evento marcará el punto de partida de un circuito que Riot Games espera hacer crecer en diferentes regiones durante 2026, incluyendo Europa y, eventualmente, Latinoamérica.



El productor ejecutivo de Riftbound, Chengran Chai, explicó que este proyecto busca conectar a los jugadores “durante años”, combinando experiencias en tienda, torneos y grandes eventos que amplían el universo de League of Legends. Por su parte, Dave Guskin, director del juego, destacó que Riftbound “encarna la estrategia, profundidad y sentido de comunidad que definen tanto al LoL como al género de los TCG”.



Una experiencia que cautiva desde el primer vistazo

En Volk Games tuvimos la oportunidad de recibir una caja de Riftbound gracias a Riot Games, que incluía Riftbound: Proving Grounds, varios mazos de campeones, portacartas y una caja de sobres. Desde el primer momento, los materiales y la presentación dejaron una impresión sobresaliente: los artes son impresionantes, los acabados impecables y cada carta transmite la identidad visual de Runaterra con gran fidelidad.

Publicidad

La sensación al jugar es la de estar frente a un producto cuidado, pensado para durar y expandirse con el tiempo. Hay algo especial en ver a campeones como Lee Sin o Viktor desplegados sobre una mesa física, en lugar de una pantalla. Ese cambio de soporte le da al universo de League of Legends una dimensión más táctil, ideal para quienes disfrutan el coleccionismo o la competencia en persona.



El futuro de Runaterra se juega sobre la mesa

Con Riftbound, Riot Games consolida su incursión en el terreno de los juegos físicos, demostrando que su universo puede adaptarse a nuevas experiencias sin perder identidad. La combinación de diseño estratégico, arte visual y opciones multijugador promete atraer tanto a fanáticos del LoL como a veteranos del género de cartas coleccionables.

Si algo deja claro esta primera expansión, Origins, es que Riot no solo está explorando nuevos formatos, sino que lo está haciendo con la misma ambición y calidad que caracteriza a su sello. Y por lo visto, esto es apenas el comienzo de una nueva forma de vivir League of Legends, carta por carta.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.