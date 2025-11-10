En vivo
Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Riftbound: Riot Games lanza su primer juego de cartas coleccionables de League of Legends

Riftbound: Riot Games lanza su primer juego de cartas coleccionables de League of Legends

Con más de 300 cartas y modos para hasta cuatro jugadores, Riot Games da el salto al formato físico con Riftbound: Origins, una propuesta que mezcla estrategia, arte y comunidad.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 10 de nov, 2025
Riftbound: Riot Games
Riftbound: Riot Games
Cortesía: Riot

