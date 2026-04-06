Roblox lanza maquillaje para avatares y redefine la identidad digital en su plataforma

La evolución de los avatares dentro de plataformas digitales continúa ampliando sus posibilidades, y ahora Roblox suma una nueva capa de personalización con el lanzamiento global de su sistema de maquillaje para avatares. La actualización no solo introduce una categoría inédita dentro del Marketplace, sino que también abre un espacio relevante en la conversación sobre identidad digital, especialmente entre usuarios de la Generación Z.

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Desde ahora, los jugadores pueden acceder a una sección dedicada al maquillaje tanto en el editor de avatares como en la tienda interna. Esta nueva funcionalidad permite combinar distintos elementos —ojos, labios, cejas, pestañas y maquillaje facial— para construir estilos personalizados que van más allá de lo meramente estético.

Más que estética: una herramienta de identidad

El movimiento de Roblox responde a una tendencia clara dentro de su comunidad. Según datos compartidos por la propia plataforma, el 81% de los usuarios considera que el maquillaje en avatares es una parte importante de su identidad digital. Esta cifra refuerza una idea que ha venido creciendo en los últimos años: los avatares ya no son solo representaciones visuales, sino extensiones directas de la personalidad de cada jugador.



Además, el 85% de los usuarios afirma que contar con estas opciones incrementa su interés en participar dentro del ecosistema. En un entorno donde la retención y el engagement son claves, este tipo de herramientas se convierte en un factor estratégico.



El contexto también respalda esta decisión. Durante el primer semestre de 2025, los usuarios de Roblox realizaron en promedio 274 millones de actualizaciones de avatar por día. Este volumen refleja no solo el nivel de actividad, sino también el valor que tiene la personalización dentro de la experiencia de juego.

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Un sistema modular con múltiples usos

Aunque la categoría se denomina “maquillaje”, su alcance es considerablemente más amplio. Además de los usos tradicionales, los elementos disponibles incluyen pintura facial, marcas de batalla, camuflaje, banderas y diseños decorativos. Esto permite que la herramienta no se limite a la estética de belleza, sino que también se adapte a distintos géneros y experiencias dentro de la plataforma.

El sistema está diseñado bajo un enfoque modular. Los usuarios pueden mezclar y combinar capas, ajustar el orden de aplicación y construir desde looks simples hasta composiciones complejas. Esta flexibilidad representa un avance frente a otros sistemas más rígidos en la industria, donde las opciones suelen estar limitadas a configuraciones predefinidas.

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Una nueva economía para creadores

El lanzamiento también introduce una oportunidad significativa para creadores de contenido y marcas. Roblox inicia esta etapa con más de 100 ítems de maquillaje desarrollados por su comunidad, y se espera que la oferta crezca progresivamente.

Este nuevo segmento se suma a una economía ya consolidada: en 2025, la plataforma distribuyó aproximadamente 1.500 millones de dólares entre creadores. Ahora, maquilladores digitales y artistas visuales pueden integrarse a este ecosistema, ampliando las posibilidades de monetización.

Los datos de comportamiento del usuario respaldan este potencial. Cerca del 87% de los encuestados indicó que estaría dispuesto a comprar maquillaje dentro de Roblox de forma mensual. Además, el formato permite la venta de artículos por tiempo limitado o con precios reducidos, lo que facilita la experimentación por parte de los jugadores.

Marcas reales en un entorno virtual

Otro de los puntos clave del lanzamiento es la participación de marcas del mundo real. La integración entre lo físico y lo digital se hace cada vez más evidente, y Roblox se posiciona como un punto de conexión entre ambos.

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Un ejemplo de esto es la colaboración con e.l.f. Cosmetics, que actúa como patrocinador principal del lanzamiento. La marca ha trabajado junto a creadores para desarrollar estilos inspirados en sus productos, permitiendo a los usuarios experimentar con looks virtuales antes de considerarlos en la vida real.

Este cruce de audiencias no es menor. Según los datos compartidos, el 83% de los usuarios de la Generación Z interesados en maquillaje estaría dispuesto a usar productos de sus marcas favoritas en sus avatares. Más aún, el 76% asegura que esta interacción aumenta la probabilidad de considerar esos productos fuera del entorno digital.

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Tecnología detrás de la personalización

El desarrollo técnico detrás de esta función también representa un desafío importante. Roblox ha implementado un sistema capaz de adaptar el maquillaje a distintos tipos de avatares, independientemente de sus formas o proporciones.

Esto es posible gracias a la información estructural de los modelos, como la ubicación de ojos y boca, lo que permite que los elementos se ajusten correctamente en cada rostro. Además, el uso de capas facilita la combinación de múltiples elementos sin limitar la creatividad del usuario.

La incorporación de tecnologías como el renderizado basado en físicas (PBR) añade un nivel adicional de detalle, permitiendo efectos más realistas como brillo, texturas metálicas o acabados más precisos.

Comunidad, pertenencia y expresión

Más allá de la tecnología o la monetización, el lanzamiento apunta a un aspecto central: la construcción de identidad y comunidad. El 82% de los usuarios de la Generación Z considera que el maquillaje es clave en su autoexpresión, mientras que el 77% afirma sentirse más auténtico al usarlo.

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Asimismo, estas herramientas también cumplen una función social. Más de la mitad de los encuestados señala que el maquillaje facilita encontrar personas con estilos similares, y casi la mitad considera que contribuye a generar un sentido de pertenencia dentro de grupos o comunidades.

Un paso más en la evolución de los avatares

El lanzamiento del maquillaje en Roblox no es un cambio aislado, sino parte de una evolución más amplia en la forma en que los usuarios interactúan con entornos digitales. La personalización, la economía de creadores y la conexión con marcas externas convergen en una misma dirección: ofrecer mayor control sobre la representación digital.

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A medida que estas herramientas continúan desarrollándose, el límite entre identidad física y virtual se vuelve cada vez más difuso. Roblox, con este movimiento, no solo amplía su oferta de personalización, sino que también refuerza su papel como plataforma donde la creatividad y la identidad digital tienen un lugar central.

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