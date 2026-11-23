Roblox se ha convertido en mucho más que un espacio para jugar experiencias creadas por la comunidad. La plataforma continúa ampliando sus posibilidades para desarrolladores, desde pequeños equipos independientes hasta estudios que buscan construir proyectos con mayor alcance. Y una de las señales de ese crecimiento está en la variedad de propuestas que empiezan a llamar la atención de los jugadores.

Durante los últimos meses, algunas experiencias han conseguido destacar por sus ideas, por la manera en que aprovechan las herramientas disponibles o por la rapidez con la que han logrado tomar forma. Hay aventuras inspiradas en universos conocidos, juegos de acción cooperativa, propuestas de rol y experiencias que experimentan con sistemas físicos para ofrecer combates diferentes.

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La evolución también está relacionada con las iniciativas que Roblox ha puesto en marcha para acompañar a los creadores. Programas como Incubator y Jumpstart buscan impulsar nuevos proyectos, brindar apoyo a los equipos y abrir oportunidades para que sus juegos encuentren una audiencia dentro de la plataforma.



En ese panorama, la compañía presentó una selección de títulos que están ganando popularidad y que muestran algunas de las direcciones que está tomando el desarrollo de videojuegos en Roblox. La recopilación fue compartida por Jim Greer, director sénior de Ingeniería de Roblox, en una publicación de la sala de prensa.

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Nueve juegos que están llamando la atención

La selección incluye nueve experiencias recientemente lanzadas, con propuestas que van desde aventuras de fantasía hasta juegos cooperativos y combates basados en físicas.

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Uno de los títulos destacados es Adventure Time RPG, una recreación oficial de la Tierra de Ooo que permite explorar escenarios inspirados en Hora de Aventura. Entre sus elementos se encuentran jefes gigantes, el Tren Mazmorra y distintas aventuras alrededor de la Casa del Árbol.

También aparece Swarm Rush, un roguelite ambientado en un Lejano Oeste cibernético. En esta experiencia, equipos de hasta cuatro jugadores deben enfrentarse a interminables enjambres de máquinas. Durante cada partida pueden mejorar sus habilidades mediante nuevas cartas y conseguir recompensas al derrotar a un jefe final.

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Por su parte, Divine propone una experiencia de rol tipo sandbox, con mundo abierto y combates por turnos. El juego se encuentra actualmente en fase alfa a través del programa Roblox Incubator. Su creador es WhoseTrade, reconocido por su trabajo en el diseño de avatares y por una colaboración con Adidas que, en 2024, llevó a la venta un collar por dos millones de Robux, equivalentes aproximadamente a 20.000 dólares.

La selección también incluye Cat Battles, una propuesta de combate basada en físicas que destaca por su proceso de desarrollo. El juego fue creado en apenas tres días con ayuda del Asistente de Roblox impulsado por inteligencia artificial y continúa evolucionando semanalmente a partir de los comentarios de los jugadores.

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Roblox impulsa nuevos proyectos con sus programas para creadores

Además de mostrar juegos que ya están disponibles, la publicación destaca el crecimiento de Jumpstart, una iniciativa centrada en la comunidad de desarrolladores. Desde su lanzamiento a comienzos de este año, más de 100 equipos se han sumado al programa.

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Los participantes están explorando géneros diferentes y utilizando las herramientas de Roblox de maneras inesperadas, con propuestas que buscan ofrecer nuevas formas de jugar y compartir experiencias con otras personas.

La compañía también anunció que ya está abierta la inscripción para la segunda edición de Roblox Incubator, dirigida a estudios interesados en desarrollar experiencias innovadoras para jugadores mayores de 18 años.

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Jim Greer explicó que Roblox está trabajando en propuestas para una audiencia adulta que continúa creciendo. Según los datos compartidos por la compañía, durante el tercer trimestre de 2026 los usuarios de 18 años o más representaron el 29 % de los usuarios activos diarios a nivel global cuya edad había sido verificada.

La primera edición de Incubator cuenta con 26 equipos que están desarrollando juegos orientados a este público. Para la nueva convocatoria, Roblox busca ampliar sus esfuerzos y responder a la demanda de experiencias dirigidas a jugadores adultos.

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Con esta selección, la plataforma muestra tanto proyectos que ya están captando la atención de la comunidad como iniciativas que buscan acompañar a quienes están creando sus próximas experiencias. La combinación de nuevos géneros, herramientas de desarrollo y programas de apoyo continúa abriendo posibilidades para los estudios y creadores que trabajan dentro de Roblox.

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