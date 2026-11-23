La industria de los videojuegos latinoamericana continúa ganando espacio en el panorama internacional. Cada vez son más los estudios de la región que presentan propuestas propias, exploran nuevas ideas y buscan llegar a jugadores de todo el mundo. Sin embargo, detrás de cada lanzamiento también hay equipos independientes y desarrolladores que trabajan para conseguir mayor visibilidad en un mercado competitivo.

En ese contexto, las iniciativas que ayudan a mostrar el talento regional se han convertido en una oportunidad para conectar a los creadores con nuevas audiencias. No se trata únicamente de presentar videojuegos, sino de reconocer el trabajo que hay detrás de ellos y darle un lugar a una industria que sigue creciendo.

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El Latin American Games Showcase, conocido como LAGS, nació precisamente con ese propósito. Desde su creación en 2023, la plataforma ha buscado ampliar la visibilidad de los videojuegos y sus desarrolladores, conectándolos con jugadores, medios de comunicación y socios de diferentes partes del mundo.



Ahora, el proyecto dará un paso más con una nueva celebración dedicada a reconocer los juegos y estudios que han dejado huella en la región. La iniciativa también busca ofrecer un espacio para conocer lo que viene en los próximos años, con anuncios y avances de producciones que todavía están en desarrollo.

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La propuesta no se limitará a una entrega de premios. La transmisión contará con una selección de presentaciones y contenidos exclusivos, convirtiéndose en una vitrina para los proyectos latinoamericanos que buscan abrirse camino en la industria global.

LAGS Awards: estos son los nominados

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Latin American Games Showcase anunció oficialmente a los nominados de la primera edición de los LAGS Awards by the Latin American Games Showcase, una premiación que reconocerá a los videojuegos y equipos de desarrollo de América Latina en 18 categorías.

La ceremonia se realizará el martes 8 de diciembre de 2026, a las 4:00 p. m. (hora del Pacífico), en colaboración con The Game Awards. Durante la transmisión se entregarán los premios y se presentarán más de 30 tráilers exclusivos, incluidos 10 estrenos mundiales, anuncios de fechas de lanzamiento y nuevas muestras de jugabilidad.

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Estos son los nominados en cada categoría:

Latin American Game of the Year

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Colorbound

Desktop Explorer

Dunjungle

Go Slimey Go!

Subversive Memories

Tenebris Somnia

The Posthumous Investigation

Vultures - scavengers of death

Excellence in Gameplay

Colorbound

Dunjungle

Go Slimey Go!

Tenebris Somnia

Vultures - scavengers of death

Excellence in Level Design

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Colorbound

Deep Dish Dungeon

Dunjungle

Go Slimey Go!

Tenebris Somnia

Excellence in Art Direction

Block Block Block

Deep Dish Dungeon

Desktop Explorer

Kernel Hearts

Tenebris Somnia

Excellence in Narrative

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Desktop Explorer

Subversive Memories

Tenebris Somnia

The Posthumous Investigation

Excellence in Sound Design

Block Block Block

Bubblegum Galaxy

Go Slimey Go!

T.W.I.R.L.

Vultures - scavengers of death

Excellence in Score

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Colorbound

Bubblegum Galaxy

Go Slimey Go!

Kernel Hearts

Mexican Ninja

The Posthumous Investigation

Excellence in Accessibility

Bottle Cracks

BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4

Colorbound

Go Slimey Go!

Excellence in Latin American Identity

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BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4

Capote

Colorbound

Glory Hunters

Pancito Merge

The Posthumous Investigation

Unique Visual Identity

A House Inside Me

Bubblegum Galaxy

Last Round at the End of the World

Motorslice

Subversive Memories

T.W.I.R.L.

Best UI/UX

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Block Block Block

Desktop Explorer

Skills & Raids

Best Self-Published Game

Infinitevania

Lucky Shot

Subversive Memories

The Last Cat in the Universe

Best Solo Developer Game

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Block Block Block

Bottle Cracks

Dunjungle

Subversive Memories

Best Latin American Women-Led Game

A House Inside Me

Bubblegum Galaxy

Capote

Don't Kill Rumble

Kernel Hearts

Best Game Jam Game

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A House Inside Me

Infinitevania

Take a Hint

The Kindling

Best Hidden Gem

Chainsaw

Hack and Climb

Last Round at the End of the World

Seven Blasphemies

Touch of Madness

Best Marketing Campaign

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BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4

Don't Kill Rumble

Glory Hunters

Kernel Hearts

Tenebris Somnia

Excellence in Demo Design

Litany

Neverway

Quantum Quartz

Something Meaningful

Toada Brava

Yokai Crossing

Una transmisión de dos horas con premios y estrenos

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La programación tendrá una duración total de dos horas, divididas en una previa de 30 minutos y una ceremonia principal de 90 minutos.

Durante el pre-show habrá invitados especiales, categorías especiales de premiación y 12 tráilers, entre ellos varios estrenos mundiales. Después, la ceremonia central celebrará a los nominados, revelará a los ganadores y presentará más avances exclusivos y anuncios.

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David Lucio, fundador de Latin American Games Showcase, explicó que los premios representan un paso natural en la misión de dar a conocer los videojuegos creados en la región y reconocer el trabajo de sus desarrolladores.

El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales de LAGS en Twitch y YouTube. También será retransmitido por The Game Awards.

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Los LAGS Awards cuentan con el apoyo de Raw Fury, New Blood Interactive, 2 Wedges, Halberd Studios, Acclaim Entertainment, Amber Studios y Whitethorn.

Con esta primera edición, Latin American Games Showcase busca consolidar un espacio de reconocimiento para los videojuegos latinoamericanos y acercar sus propuestas a una audiencia internacional. La ceremonia del 8 de diciembre será una oportunidad para conocer a los ganadores, descubrir nuevos proyectos y celebrar la creatividad de una región que continúa construyendo su propio lugar en la industria.

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