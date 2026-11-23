La industria de los videojuegos latinoamericana continúa ganando espacio en el panorama internacional. Cada vez son más los estudios de la región que presentan propuestas propias, exploran nuevas ideas y buscan llegar a jugadores de todo el mundo. Sin embargo, detrás de cada lanzamiento también hay equipos independientes y desarrolladores que trabajan para conseguir mayor visibilidad en un mercado competitivo.
En ese contexto, las iniciativas que ayudan a mostrar el talento regional se han convertido en una oportunidad para conectar a los creadores con nuevas audiencias. No se trata únicamente de presentar videojuegos, sino de reconocer el trabajo que hay detrás de ellos y darle un lugar a una industria que sigue creciendo.
Publicidad
El Latin American Games Showcase, conocido como LAGS, nació precisamente con ese propósito. Desde su creación en 2023, la plataforma ha buscado ampliar la visibilidad de los videojuegos y sus desarrolladores, conectándolos con jugadores, medios de comunicación y socios de diferentes partes del mundo.
Ahora, el proyecto dará un paso más con una nueva celebración dedicada a reconocer los juegos y estudios que han dejado huella en la región. La iniciativa también busca ofrecer un espacio para conocer lo que viene en los próximos años, con anuncios y avances de producciones que todavía están en desarrollo.
Publicidad
La propuesta no se limitará a una entrega de premios. La transmisión contará con una selección de presentaciones y contenidos exclusivos, convirtiéndose en una vitrina para los proyectos latinoamericanos que buscan abrirse camino en la industria global.
LAGS Awards: estos son los nominados
Publicidad
Latin American Games Showcase anunció oficialmente a los nominados de la primera edición de los LAGS Awards by the Latin American Games Showcase, una premiación que reconocerá a los videojuegos y equipos de desarrollo de América Latina en 18 categorías.
La ceremonia se realizará el martes 8 de diciembre de 2026, a las 4:00 p. m. (hora del Pacífico), en colaboración con The Game Awards. Durante la transmisión se entregarán los premios y se presentarán más de 30 tráilers exclusivos, incluidos 10 estrenos mundiales, anuncios de fechas de lanzamiento y nuevas muestras de jugabilidad.
Publicidad
Estos son los nominados en cada categoría:
Latin American Game of the Year
Publicidad
- Colorbound
- Desktop Explorer
- Dunjungle
- Go Slimey Go!
- Subversive Memories
- Tenebris Somnia
- The Posthumous Investigation
- Vultures - scavengers of death
Excellence in Gameplay
- Colorbound
- Dunjungle
- Go Slimey Go!
- Tenebris Somnia
- Vultures - scavengers of death
Excellence in Level Design
Publicidad
- Colorbound
- Deep Dish Dungeon
- Dunjungle
- Go Slimey Go!
- Tenebris Somnia
Excellence in Art Direction
- Block Block Block
- Deep Dish Dungeon
- Desktop Explorer
- Kernel Hearts
- Tenebris Somnia
Excellence in Narrative
Publicidad
- Desktop Explorer
- Subversive Memories
- Tenebris Somnia
- The Posthumous Investigation
Excellence in Sound Design
- Block Block Block
- Bubblegum Galaxy
- Go Slimey Go!
- T.W.I.R.L.
- Vultures - scavengers of death
Excellence in Score
Publicidad
- Colorbound
- Bubblegum Galaxy
- Go Slimey Go!
- Kernel Hearts
- Mexican Ninja
- The Posthumous Investigation
Excellence in Accessibility
- Bottle Cracks
- BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4
- Colorbound
- Go Slimey Go!
Excellence in Latin American Identity
Publicidad
- BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4
- Capote
- Colorbound
- Glory Hunters
- Pancito Merge
- The Posthumous Investigation
Unique Visual Identity
- A House Inside Me
- Bubblegum Galaxy
- Last Round at the End of the World
- Motorslice
- Subversive Memories
- T.W.I.R.L.
Best UI/UX
Publicidad
- Block Block Block
- Desktop Explorer
- Skills & Raids
Best Self-Published Game
- Infinitevania
- Lucky Shot
- Subversive Memories
- The Last Cat in the Universe
Best Solo Developer Game
Publicidad
- Block Block Block
- Bottle Cracks
- Dunjungle
- Subversive Memories
Best Latin American Women-Led Game
- A House Inside Me
- Bubblegum Galaxy
- Capote
- Don't Kill Rumble
- Kernel Hearts
Best Game Jam Game
Publicidad
- A House Inside Me
- Infinitevania
- Take a Hint
- The Kindling
Best Hidden Gem
- Chainsaw
- Hack and Climb
- Last Round at the End of the World
- Seven Blasphemies
- Touch of Madness
Best Marketing Campaign
Publicidad
- BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4
- Don't Kill Rumble
- Glory Hunters
- Kernel Hearts
- Tenebris Somnia
Excellence in Demo Design
- Litany
- Neverway
- Quantum Quartz
- Something Meaningful
- Toada Brava
- Yokai Crossing
Una transmisión de dos horas con premios y estrenos
Publicidad
La programación tendrá una duración total de dos horas, divididas en una previa de 30 minutos y una ceremonia principal de 90 minutos.
Durante el pre-show habrá invitados especiales, categorías especiales de premiación y 12 tráilers, entre ellos varios estrenos mundiales. Después, la ceremonia central celebrará a los nominados, revelará a los ganadores y presentará más avances exclusivos y anuncios.
Publicidad
David Lucio, fundador de Latin American Games Showcase, explicó que los premios representan un paso natural en la misión de dar a conocer los videojuegos creados en la región y reconocer el trabajo de sus desarrolladores.
El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales de LAGS en Twitch y YouTube. También será retransmitido por The Game Awards.
Publicidad
Los LAGS Awards cuentan con el apoyo de Raw Fury, New Blood Interactive, 2 Wedges, Halberd Studios, Acclaim Entertainment, Amber Studios y Whitethorn.
Con esta primera edición, Latin American Games Showcase busca consolidar un espacio de reconocimiento para los videojuegos latinoamericanos y acercar sus propuestas a una audiencia internacional. La ceremonia del 8 de diciembre será una oportunidad para conocer a los ganadores, descubrir nuevos proyectos y celebrar la creatividad de una región que continúa construyendo su propio lugar en la industria.
Publicidad
¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.