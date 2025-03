Shadow of the Orient | RESEÑA: Una aventura desafiante y nostálgica

Shadow of the Orient es un juego de acción y plataformas en 2D desarrollado por Spacelab Games. Lanzado inicialmente para PC y dispositivos móviles el 5 de octubre de 2024 y posteriormente en consolas el 27 de marzo de 2025, esta propuesta busca rendir homenaje a la era dorada de los videojuegos de acción con mecánicas inspiradas en los clásicos Metroidvania.

En esta aventura, los jugadores asumen el rol de Xiaolang, un joven guerrero con habilidades de fuego, quien debe rescatar a los niños secuestrados y derrotar al oscuro líder del Clan de las Sombras, una amenaza renacida tras 200 años de paz. Con una combinación de exploración, combates desafiantes y plataformas exigentes, el juego ofrece una experiencia envolvente para los amantes del género.

Jugabilidad desafiante y combates precisos

Uno de los aspectos más destacados de Shadow of the Orient es su jugabilidad. Lejos de ser un simple hack and slash, el título exige una estrategia cuidadosa en cada enfrentamiento. Los enemigos tienen patrones de ataque específicos, lo que obliga al jugador a aprender y reaccionar con precisión. Xiaolang puede utilizar ataques cuerpo a cuerpo con su espada curva, así como proyectiles a distancia, incluyendo cuchillos arrojadizos y bolas de fuego. A medida que se avanza, se pueden desbloquear habilidades adicionales que permiten un combate más dinámico y versátil.

Mundo pixelart Cortesía: Spacelab Games

La dificultad del juego es notoria desde los primeros minutos. Los enemigos iniciales pueden parecer simples, pero conforme se avanza, se encuentran adversarios más rápidos e inteligentes, como samuráis que contrarrestan ataques y criaturas mitológicas con movimientos impredecibles. Morir es parte del proceso de aprendizaje, y dominar el ritmo del combate se convierte en un reto satisfactorio.

Exploración y plataformas exigentes

El juego cuenta con 15 niveles diseñados a mano, cada uno repleto de secretos, trampas y desafíos. A diferencia de otros Metroidvania, Shadow of the Orient no se centra tanto en la expansiva interconexión de su mundo, sino en ofrecer niveles compactos pero densos en contenido. Se pueden encontrar cofres escondidos con recompensas valiosas, aunque obtenerlos requiere explorar rincones ocultos o derrotar enemigos poderosos.

Explora diferentes locaciones Cortesía: Spacelab Games

El plataformeo es otro elemento clave. Los escenarios incluyen trampas como plataformas con pinchos, rocas en caída y muros que deben ser escalados con saltos precisos. Los controles responden bien, permitiendo movimientos fluidos y un manejo satisfactorio del personaje.

Un homenaje a los 16 bits

El apartado visual de Shadow of the Orient destaca por su estética en pixel art, con escenarios vibrantes y animaciones fluidas. Los entornos varían desde templos antiguos hasta bosques oscuros y fortalezas imponentes, todos diseñados con gran atención al detalle. La iluminación y los efectos de fuego aportan un toque moderno sin perder la esencia retro.

Mejora tus movimientos Cortesía: Spacelab Games

El diseño de personajes y enemigos es igualmente atractivo. Xiaolang se mueve con agilidad y cuenta con pequeños detalles en sus animaciones que le dan personalidad. Los enemigos, aunque algunos pueden volverse repetitivos, tienen estilos de ataque que los hacen distintivos y desafiantes.

En cuanto al sonido, la banda sonora es un acierto total. Con melodías pegajosas inspiradas en los juegos de acción de los 90, el juego consigue crear una atmósfera inmersiva. Los efectos de sonido, desde el impacto de los golpes hasta el crujir de los cofres al abrirse, están bien logrados y refuerzan la sensación de impacto en el combate.

Conclusión: ¿Vale la pena jugar

Shadow of the Orient

?

Shadow of the Orient es una propuesta ideal para los jugadores que disfrutan de los desafíos y la nostalgia de los juegos clásicos. Su jugabilidad precisa, combinada con un diseño visual y sonoro atractivo, lo convierten en una opción sólida dentro del género de los Metroidvania y plataformas de acción.

No es un juego para todos. Su nivel de dificultad puede desalentar a los jugadores casuales, y su duración relativamente corta (aproximadamente 4 horas) podría dejar con ganas de más a algunos. Sin embargo, su precio accesible y la posibilidad de rejugar niveles en modo speedrun le dan un valor agregado considerable.

Si creciste con juegos como Ninja Gaiden o Kid Chameleon y disfrutas de experiencias exigentes pero gratificantes, Shadow of the Orient es un viaje que vale la pena emprender.

Calificación Shadow of the Orient VolkGames

