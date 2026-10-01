Christa Pike sigue en estado crítico tras fallida inyección letal y tratan de "salvarle la vida"

La mujer condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales durante una ejecución fallida en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, se encuentra en estado crítico y recibe "atención médica para salvarle la vida", informó el jueves su abogado. Christa Pike, de 50 años, fue trasladada a un hospital después del fracasado intento de aplicarle la pena capital el miércoles. No estaba claro cómo resistió las dosis de pentobarbital, un potente barbitúrico usado para eutanasias veterinarias y en suicidios asistidos en los países donde esta práctica es legal. "Lo que nos han dicho es que está en estado crítico y que recibe atención médica para salvarle la vida", afirmó Randy Spivey en una rueda de prensa virtual.



El abogado llamó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien rechazó una solicitud de clemencia a comienzos de la semana, a anular la condena a muerte de Pike. "Tras haber soportado más de 20 años en régimen de aislamiento y un intento de ejecución mediante inyección letal, Christa ha sufrido un castigo mayor que el de cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos", dijo. "El gobernador debe conmutar la condena de Christa ahora mismo", enfatizó Spivey.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también instó al estado de Tennessee a desistir de ejecutar a Pike. Este caso pone de manifiesto "múltiples razones por las que debería abolirse la pena de muerte", señaló su oficina en X. "El sufrimiento prolongado —físico y mental— derivado de múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel. Y siguen sin resolverse cuestiones clave sobre la equidad del juicio", dijo. Robin Maher, directora del observatorio especializado Death Penalty Information Center (DPIC), referencia en Estados Unidos, calificó la ejecución fallida de "sin precedentes".



¿Qué pudo fallar en la ejecución con inyección?

Pike habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Testigos del procedimiento realizado en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, dijeron que Pike siguió respirando y roncando de forma audible tras recibir las dos inyecciones de pentobarbital.

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"Un par de veces miró hacia la sala. En un momento, preguntó al personal penitenciario si se suponía que debía sentirse así", relató en CBS News Kim Chandler, periodista de la agencia Associated Press. "Nos limitamos a escuchar (...) sus ronquidos y su respiración muy fuerte durante casi una hora", dijo Catherine Sweeney, de la televisión WPLN. Pike estaba "claramente muy viva" cuando los periodistas fuimos conducidos fuera del área, señaló Chandler a CBS.



Los abogados de Pike dijeron en un comunicado que se cumplieron todos los riesgos sobre los que habían advertido: "Dificultad para acceder a las venas, venas dañadas, pentobarbital degradado y falta de atención médica de emergencia". El Departamento de Prisiones de Tennessee aseguró que "siguió cada paso del protocolo de ejecución" estatal y que luego trasladó a Pike a un "centro médico fuera del recinto". El gobernador Lee ordenó la apertura de una investigación independiente y suspendió otra ejecución programada para este año, en aparente alusión a la pena capital del asesino convicto Gary Wayne Sutton, prevista para el 3 de diciembre.



¿Por qué fue condenada Christa Pike?

Pike fue condenada a muerte por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, una de sus compañeras en un centro de formación profesional. Pike tenía a su vez 18 años. Sus dos cómplices, también adolescentes, se salvaron de la pena capital. El asesinato acaparó la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, un símbolo asociado con el satanismo. Tras una avalancha de recursos legales de la defensa de Pike, que retrasó el inicio de la ejecución durante varias horas, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el miércoles por la noche que se aplicara la pena.



Los abogados de Pike habían argumentado que debía concedérsele clemencia debido a su juventud y a sus problemas de salud mental en el momento del asesinato de Slemmer. Señalaron que su historial de agresiones sexuales en la infancia, su trastorno de estrés postraumático y una enfermedad sanguínea harían que una inyección letal le causara un "sufrimiento innecesario". En Estados Unidos, solo 18 mujeres fueron ejecutadas desde 1976, según el DPIC. La pena capital fue abolida en 23 de los 50 estados estadounidenses. Otros tres, California, Oregón y Pensilvania, mantienen una moratoria sobre las ejecuciones.

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