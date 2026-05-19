Subnautica 2 rompe récords en su estreno y lidera ventas globales en horas

Hay lanzamientos que generan expectativa, y otros que directamente paralizan la conversación en la industria. En los últimos años, pocos títulos del género survival han logrado construir una comunidad tan sólida como la que rodea a esta franquicia submarina. Su mezcla de exploración, tensión constante y narrativa ambiental dejó una marca clara desde su primera entrega.

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Con ese antecedente, el regreso a este universo no era cualquier cosa. Había presión por evolucionar la fórmula, por justificar una secuela y, sobre todo, por responder a una comunidad que no solo creció con el juego original, sino que lo convirtió en un referente del género.

Y aunque los detalles del nuevo proyecto ya apuntaban a una experiencia más ambiciosa —con mejoras técnicas, nuevas mecánicas y un enfoque más amplio—, lo cierto es que el verdadero impacto de un lanzamiento se mide en lo que ocurre cuando finalmente llega a manos de los jugadores.



Porque más allá de trailers o promesas, es en las primeras horas donde se define si un juego conecta… o se queda corto.



Y en este caso, la respuesta fue inmediata.

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Subnautica 2 superó los 2 millones de copias vendidas en todo el mundo en apenas 12 horas desde su lanzamiento, posicionándose además como el juego más vendido en Steam en múltiples países. Un arranque que no solo habla del interés previo, sino de una ejecución que logró sostener ese impulso desde el primer momento.

El impacto también se reflejó en la actividad de los jugadores. Entre Steam, Epic Games Store y Xbox, el título alcanzó más de 651.000 jugadores simultáneos, con Steam registrando por sí sola un pico superior a los 467.000 usuarios conectados al mismo tiempo. Para ponerlo en contexto, esta cifra multiplica por nueve el máximo histórico que logró el Subnautica original en su momento.

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Pero el rendimiento no se quedó solo en números de ventas y concurrencia. La recepción de la comunidad también ha sido clave en estas primeras horas. Actualmente, el juego mantiene una valoración “Muy positiva” en Steam, con un 92 % de reseñas favorables, lo que refuerza la percepción de un lanzamiento sólido.

Gran parte de ese reconocimiento apunta a varios pilares claros: los gráficos submarinos potenciados por Unreal Engine 5, que elevan el nivel visual de la experiencia; los sistemas de supervivencia y creación, que mantienen la esencia de la saga; y una narrativa que sigue siendo uno de sus principales diferenciales. A esto se suma una de las novedades más destacadas: el modo cooperativo opcional para hasta cuatro jugadores, que abre la puerta a una experiencia compartida dentro de este mundo alienígena.

El efecto del lanzamiento también se trasladó con fuerza a las plataformas de streaming. En Twitch, el juego alcanzó más de 413.000 espectadores simultáneos en su punto más alto, liderando toda la plataforma en ese momento. En YouTube Live, la cifra superó los 109.000 espectadores concurrentes, posicionándose igualmente en el primer lugar dentro de la categoría de videojuegos.

Desarrollado por Unknown Worlds, estudio fundado por Charlie Cleveland y Max McGuire, esta secuela continúa el legado de una franquicia que ya supera los 18,5 millones de copias vendidas a nivel global.

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Ambientado en un nuevo planeta dentro del universo de la saga, Subnautica 2 introduce ecosistemas inéditos, mejoras visuales significativas y una expansión clara en sus posibilidades jugables, sin perder la identidad que lo convirtió en un fenómeno.

El juego ya está disponible en Steam, Xbox (Series X|S y PC) y Epic Games Store, marcando uno de los lanzamientos más fuertes del año dentro del género.

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Y si algo queda claro tras este arranque, es que el viaje a las profundidades todavía tiene mucho por explorar… pero esta vez, no se hace en solitario.

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