ASUS Zenbook A16 llega a Colombia con IA potente, 21h de batería y solo 1.2 kg

En un mercado donde cada vez es más difícil sorprender, hay dispositivos que no hacen ruido al llegar… pero sí cuando empiezan a usarse. No por promesas exageradas, sino porque responden a una necesidad real: tener un equipo que rinda en todo.

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Hoy, la conversación dejó de ser solo potencia. Ahora incluye inteligencia artificial, eficiencia energética y versatilidad. Y para el público gamer actual —que no solo juega, sino que también edita, streamea o crea contenido— eso es clave.

Porque ya no todo pasa por tener una torre dedicada. Cada vez más usuarios buscan equipos que puedan acompañar su día completo: trabajo, entretenimiento y partidas casuales sin cambiar de dispositivo.



El equilibrio entre movilidad, rendimiento y gaming ligero

Durante años, elegir laptop era sacrificar algo: o potencia, o batería, o portabilidad. Pero con la llegada de nuevas arquitecturas y el enfoque en IA, ese balance empieza a tomar otra forma.



Esto impacta directamente al ecosistema gamer más amplio: jugadores que también son creadores, que editan clips, suben contenido, usan herramientas de diseño o simplemente quieren jugar títulos optimizados sin cargar con un equipo pesado.

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Ahí es donde entran dispositivos que no buscan competir con laptops gaming tradicionales, sino ofrecer una experiencia híbrida mucho más flexible.

ASUS lanza en Colombia la Zenbook A16 con IA y enfoque híbrido

En este contexto, ASUS presenta oficialmente en Colombia la ASUS Zenbook A16 (UX3607), una laptop que combina portabilidad extrema con potencia impulsada por inteligencia artificial.

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Con un peso de apenas 1.2 kg, este equipo logra algo poco común: ofrecer una pantalla de 16 pulgadas sin convertirse en una carga. Pero lo más importante está en su interior.

Integra el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme, junto a una NPU capaz de alcanzar 80 TOPS, lo que permite ejecutar funciones avanzadas de IA como generación de contenido, optimización de tareas y herramientas inteligentes que pueden acelerar flujos de trabajo… incluyendo edición de video, creación de assets o automatización de procesos que muchos gamers usan hoy.

Una laptop pensada para el gamer que también crea

Aquí es donde el equipo empieza a conectar directamente con el público gamer moderno.

No es una laptop gamer clásica, pero su configuración la hace bastante capaz para:

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Gaming casual y títulos optimizados

Edición de video y clips para redes

Streaming ligero

Uso de herramientas creativas con IA

Cuenta con gráficos Qualcomm Adreno, hasta 48GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento SSD PCIe 4.0, lo que permite una experiencia fluida en multitarea pesada.

Su pantalla OLED 3K de 16 pulgadas con 120Hz también juega un papel clave. No solo mejora la productividad, sino que eleva la experiencia en juegos gracias a mayor fluidez, mejor contraste y colores mucho más precisos. Para títulos compatibles o contenido multimedia, la diferencia es evidente.

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Además, el sistema de seis altavoces con Dolby Atmos aporta un plus importante en inmersión, algo que muchos gamers valoran incluso fuera del competitivo.

Rendimiento sostenido sin sacrificar autonomía

Uno de los puntos más fuertes del equipo es su batería: más de 21 horas de uso, algo que cambia completamente la dinámica de uso.

Esto significa poder trabajar, editar, consumir contenido y jugar de forma ocasional sin estar pendiente del cargador. Para creadores o gamers en movimiento, es un cambio real en la experiencia.

El chasis en Ceraluminum™ no solo reduce el peso, sino que mejora la resistencia, manteniendo un diseño premium y funcional para el uso diario.

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En conectividad, incluye todo lo necesario sin adaptadores:

USB4

USB 3.2 Type-A

HDMI 2.1

Lector SD

Jack de audio

Y soporte para hasta tres pantallas externas, ideal para setups más completos en casa.

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Un paso claro hacia el gaming híbrido

Más allá de las especificaciones, lo interesante de este lanzamiento es lo que representa.

La ASUS Zenbook A16 no busca reemplazar un PC gamer dedicado, pero sí responde a una realidad cada vez más común: usuarios que quieren un solo equipo para todo.

Para el ecosistema gamer colombiano, especialmente creadores de contenido, streamers ligeros o jugadores casuales, este tipo de dispositivos abre una nueva categoría. Una donde la potencia, la IA y la portabilidad conviven sin obligar a elegir.

Y eso, hoy en día, empieza a pesar tanto como los FPS.

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