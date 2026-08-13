Todo está en juego: los Play-Ins del VCT Americas Stage 2 arrancan este jueves 13

La carrera por llegar a la siguiente fase del VCT Americas Stage 2 entra en uno de sus momentos más importantes. Con la etapa regular acercándose a su desenlace, cada partida comienza a tener un peso diferente para los equipos que todavía buscan mantenerse en competencia.

La quinta semana del torneo traerá una serie de enfrentamientos que pondrán a prueba a organizaciones que ya conocen el escenario competitivo de VALORANT y a otras que llegan desde el circuito Challengers con la oportunidad de medirse ante rivales de mayor jerarquía.

El margen de error, a estas alturas, comienza a reducirse. Y esta vez, cuatro equipos del Challengers tendrán que demostrar que pueden dar la pelea frente a algunos de los nombres más conocidos de la escena competitiva de Americas.



Desarrollo previo

La cuarta semana del VCT Americas Stage 2 dejó definidos algunos de los caminos que seguirán los equipos en la siguiente fase. Leviatán y LOUD consiguieron asegurar su clasificación a los Playoffs, mientras que NRG y 100 Thieves obtuvieron un lugar directo en las Semifinales de la Llave Superior.

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Estos resultados modificaron el panorama de la competencia y dejaron a varios equipos dependiendo de una última oportunidad para continuar avanzando.

Es precisamente ahí donde entran los Play-Ins, una fase que reunirá a organizaciones de la región y equipos provenientes del circuito Challengers. Para estos últimos, el escenario representa una oportunidad para medir su nivel contra representantes del VCT Americas y buscar un lugar entre los equipos que continuarán su camino hacia los Playoffs.

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La jornada comenzará este jueves y concentrará ocho equipos en una nueva serie de enfrentamientos. BESTIA, M80, 2GAME y Fluxo W7M llegan desde Challengers, mientras que KRÜ Visa Esports, ENVY, Furia y Cloud9 buscarán defender su lugar en la competencia.

La revelación: los Play-Ins comienzan este jueves

Los Play-Ins del VCT Americas Stage 2 comenzarán este jueves 13 de agosto, dando inicio a una nueva fase del torneo en la que BESTIA, M80, 2GAME y Fluxo W7M se enfrentarán a KRÜ Visa Esports, ENVY, Furia y Cloud9.

La jornada arrancará a las 15:00 horas de México, mientras que en Colombia y Perú comenzará a las 16:00. En Chile, los enfrentamientos iniciarán a las 17:00, y en Argentina a las 18:00.

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Para los equipos provenientes del Challengers, el objetivo será claro: aprovechar esta oportunidad para demostrar que tienen el nivel necesario para competir en la parte más exigente del VCT Americas. Del otro lado, los representantes del VCT tendrán que responder ante rivales que llegan con la posibilidad de cambiar el panorama de la competencia.

Un nuevo camino hacia los Playoffs

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La llegada de los Play-Ins amplía las posibilidades de los equipos que todavía buscan avanzar en el VCT Americas Stage 2. Mientras Leviatán y LOUD ya aseguraron su clasificación a los Playoffs y NRG junto a 100 Thieves cuentan con un pase directo a las Semifinales de la Llave Superior, los equipos involucrados en esta nueva fase tendrán que seguir compitiendo para mantenerse en carrera.

El atractivo de esta instancia también está en el cruce entre los distintos niveles del ecosistema competitivo de VALORANT. Los equipos de Challengers tendrán frente a ellos a organizaciones que ya forman parte del circuito VCT Americas, convirtiendo cada enfrentamiento en una prueba importante para medir hasta dónde pueden llegar.

BESTIA, M80, 2GAME y Fluxo W7M tendrán así la oportunidad de dar un paso adelante y demostrar su capacidad en un escenario de mayor exigencia. KRÜ Visa Esports, ENVY, Furia y Cloud9, por su parte, buscarán impedir que los representantes de Challengers continúen avanzando.

Los horarios de la jornada permitirán seguir la competencia desde distintos países de Latinoamérica: 16:00 en Colombia y Perú, una referencia especialmente importante para los seguidores de la región.

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La transmisión del VCT Americas Stage 2 estará disponible a través de los canales oficiales de VALORANT Esports, incluyendo Twitch, YouTube, X, Instagram y TikTok de VALORANT Latinoamérica.

Con los Play-Ins comenzando este 13 de agosto, el VCT Americas Stage 2 entra en una etapa donde cada enfrentamiento puede marcar la diferencia. Los equipos ya conocen el objetivo y ahora deberán demostrarlo dentro del servidor: avanzar un paso más hacia los Playoffs y mantener vivo el camino por el torneo.

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