Todos los videojuegos que han ganado el Goty

Cada año se entrega el Goty (Game of the Year) en el The Game Awards, la gala de Geoff Keighley en el que se premia el juego mejor valorado por la comunidad. Aquí les contamos cuáles fueron los últimos entregados.

Cabe recordar que este premio se empezó a entregar en el 2003 y hasta el 2014 la gala del periodista Geoff se llamaba Spike VGX.

Los ganadores del Goty hasta la fecha fueron:

2003 – Madden NFL 2004

2004 – GTA San Andreas

2005 – Resident Evil 5

2006 – The Elder Scrolls IV: Oblivion

2007 – Bioshock

2008 – Grand Theft Auto IV

2009 – Uncharted 2: El reino de los ladrones

2010 – Red Dead Redemption

2011 – The Elder Scrolls V: Skyrim

2012 – The Walking Dead

2013 – Grand Theft Auto V

2014 – Dragon Age: Inquisition

2015 – The Witcher 3: Wild Hunt

2016 – Overwatch

2017 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2018 – God of War

2019 – Sekiro: Shadows Die Twice

2020 – The Last of Us Parte II

2021 – It Takes Two

2022 – Elden Ring

2023 – Bladur's Gate III

El más reciente fue Baldur's Gate III el año pasado, por encima de Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider - Man 2, Alan Wake II, Resident Evil 4 y Zelda: Tears of the Kingdom.



¿Cuándo se entregará el Goty este año?

Como es habitual, los The Game Awards se llevarán a cabo finalizando el año, más exactamente los primeros días de diciembre, aunque no se ha confirmado la fecha, se espera que en las próximas semana, se den más detalles sobre la gala.