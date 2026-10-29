Murió Patrick Stewart, actor que interpretó al profesor Charles Xavier en X-Men

La noticia se conoció este jueves 29 de octubre de 2026, a través de las redes sociales del actor. En una publicación, se informó que Stewart falleció en su casa de Los Ángeles el día de ayer 28 de octubre, acompañado por su esposa, Sunny, quien estuvo a su lado durante su enfermedad.

“Bajo el cuidado amoroso de su esposa Sunny, después de un breve y conmovedor viaje con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, señala el mensaje.

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Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga X-Men, también alcanzó gran popularidad gracias a su participación en la serie de televisión Star Trek. El actor murió a los 86 años.



El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera actoral.



Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del capitán Jean-Luc Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación" y el del profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras producciones relacionadas de Marvel.

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"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros", agregó el comunicado.

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise", destacó el texto.

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