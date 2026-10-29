Poncho Zuleta habla sobre el estado de salud de Kbeto Zuleta: “El caso es complicado”

Kbeto Zuleta continúa internado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla después de haber sufrido un accidente de tránsito junto a su equipo. El vallenatero fue trasladado vía aérea hasta un centro asistencial con la capacidad de atender su complejo estado de salud, pero tuvo que ser amputado de una pierna por los daños que sufrió en sus extremidades inferiores. Poncho Zuleta, padre del artista y reputada figura en la música vallenata, ha estado siguiendo de cerca el estado de salud de su hijo.



El maestro vallenato suspendió su gira en Estados Unidos una vez supo del accidente y viajó de urgencia a Colombia. Zuleta recibió un nuevo informe por parte del equipo médico este 29 de octubre y habló con los medios de comunicación para dar más detalles de cómo avanza la salud de su hijo. El maestro aseguró que Kbeto está evolucionando lentamente, pero que ha sido difícil el proceso de recuperación por las heridas tan graves con las que quedó después del siniestro vial. Conmovido, el cantante agradeció a todos los que han estado al pendiente de cómo avanza la salud de su hijo.

“Está estable, está en (cuidados) intensivos. El caso es complicado”, admitió ante los micrófonos. Aun así, Zuleta no pierde la fe de que su hijo saldrá adelante de esta situación.

Entre tanto, el proceso de recuperación de Kbeto Zuleta, según las declaraciones del maestro, continuará desarrollándose en la Clínica Iberoamérica, en el norte de la ciudad de Barranquilla, por lo que no se prevén posibles traslados.

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El bus en el que viajaba la agrupación de Kbeto Zuleta se accidentó en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026, tras caer a un río (río Ariguaní) en la vía entre El Difícil (Magdalena) y Bosconia (Cesar). A raíz de eso, dos personas fallecieron: el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana.



Kbeto Zuleta sufrió lesiones muy graves, incluida la amputación de una de sus piernas, una contusión pulmonar con insuficiencia respiratoria que requirió intubación, y ha permanecido bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, donde Poncho Zuleta lo ha acompañado y ha pedido oraciones por su recuperación.

María Paula Rodríguez Rozo

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