WoW celebra 20 años con grandes eventos, nuevos desafíos y un concierto épico en su aniversario

Los jugadores de World of Warcraft están de fiesta, y con razón: el icónico MMORPG celebra su 20.° aniversario el 23 de noviembre. Para conmemorar este hito, Blizzard ha preparado una serie de eventos dentro del juego, junto con el lanzamiento de la primera actualización de contenido para The War Within (11.0.5), ya disponible para todos los jugadores.

Las Cavernas del Tiempo se llenan de magia y recompensas

El epicentro de las celebraciones tendrá lugar en las míticas Cavernas del Tiempo, donde jugadores veteranos y recién llegados podrán revivir momentos icónicos del pasado. Esta localización en Tanaris albergará misiones especiales, eventos únicos y la oportunidad de enfrentarse a poderosos jefes para obtener monturas, mascotas y conjuntos de transfiguración basados en el contenido clásico de World of Warcraft.

Además, la actualización incluye una nueva versión de Profundidades de Roca Negra, ahora adaptada como una banda para entre 10 y 15 jugadores. Este calabozo clásico ha sido rediseñado, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de enfrentarse a 8 jefes en dificultades normal y heroica, garantizando una experiencia desafiante y nostálgica a partes iguales.

Nuevos jefes y aventuras en Azeroth

Como parte de los eventos del 20.° aniversario, los jugadores podrán volver a enfrentarse a algunos de los jefes de mundo más icónicos, como el imponente Sha de la Ira de Mists of Pandaria y Archavon el Vigía de Piedra de Wrath of the Lich King. Estos desafíos ofrecerán recompensas actualizadas para adaptarse a las nuevas mecánicas de juego, brindando a los jugadores la oportunidad de hacerse con botines exclusivos.

Para participar en estas actividades, los jugadores podrán recolectar una nueva moneda especial llamada medalla de celebración de bronce, con la que podrán desbloquear versiones modernas de los conjuntos de armadura de nivel 2, además de otras recompensas cosméticas diseñadas para todas las clases, incluso aquellas que no existían en la era clásica del juego.

La música y la historia de Warcraft en un Direct especial

Las celebraciones continuarán más allá del juego. El próximo 13 de noviembre, Blizzard llevará a cabo el Direct del 30 aniversario de Warcraft, un evento que será transmitido en vivo a partir de las 12:00 p.m. ( Hora Colombia) en Twitch, YouTube y TikTok. Durante esta transmisión, los desarrolladores de World of Warcraft, WoW Classic, Hearthstone y Warcraft Rumble hablarán sobre la evolución de la saga a lo largo de tres décadas, y compartirán emocionantes detalles sobre lo que le depara el futuro a la franquicia.

un Direct para conmemorar el 30 aniversario de la saga Warcraft Imagen: cortesía Blizzard

Pero eso no es todo: una vez finalizado el Direct, los fans podrán disfrutar del concierto "World of Warcraft: 20 Years of Music", un espectáculo único que se grabó en Suiza en septiembre de este año. Este concierto reúne a la prestigiosa 21st Century Orchestra junto con los coros Tales of Fantasy, Ardito y Madrijazz Gospel, para ofrecer una épica interpretación de las bandas sonoras más memorables del juego, con un elenco de 190 artistas en escena.

Recompensas exclusivas para los espectadores

Aquellos que sigan la transmisión en directo desde los canales oficiales de Warcraft tendrán la oportunidad de obtener recompensas especiales para World of Warcraft, Hearthstone y Warcraft Rumble. Pronto se darán a conocer más detalles sobre cómo reclamar estos objetos, así que asegúrate de estar atento para no perder la oportunidad de conseguir estos artículos exclusivos.

La aventura continúa

Con el 20.° aniversario a la vuelta de la esquina y el Direct del 30 aniversario de Warcraft acercándose, los jugadores de World of Warcraft tienen muchas razones para emocionarse. Desde eventos nostálgicos dentro del juego hasta celebraciones musicales y nuevos anuncios sobre el futuro de la saga, este noviembre será un mes especial para la comunidad de Azeroth.

