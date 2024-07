En Medellín, el amor por la selección Colombia se desplaza por todas las calles en un taxi

Aunque Uriel Zuluaga no ha transportado en su taxi a James Rodríguez, Richard Ríos, Luis Díaz, Camilo Vargas, Daniel Muñoz o al técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, sí puede alardear de llevar las banderas de Colombia y de otros países que participaron en la Copa América, bien visibles en la parte superior de su vehículo para mostrar su apoyo a la selección Colombia.

"Me gusta mucho el fútbol y apoyar a mi selección. ¡Que viva Colombia! Tengo todas las banderas de los países que han participado en la Copa América: Panamá, Colombia, Venezuela, todos", afirmó Uriel Zuluaga.

Pese a que este no es la "Lorenzoneta" (ese bus particular que lleva el director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo), este taxista de Medellín ha sabido marcar muchos goles en estos días con todas las carreras que ha realizado debido a la fiebre amarilla de los aficionados.

"Genero mucho amor y es muy alegre compartir la competencia de la Copa América. Mi sueño es conocer a James personalmente, porque es una gran persona y es mi jugador favorito", añadió Zuluaga.

Y como dicen por ahí, el que se viste de amarillo, a su belleza se atiene, hay que agregarle que si lo hace hoy o mañana es porque está apoyando a Colombia en la final contra Argentina. Uriel sí que sabe de eso, porque hasta su vehículo es de ese color.

¿Qué dice la gente?

"Mi carro siempre es diferente porque yo marco la diferencia. En Colombia no he visto un taxi con la Copa América, yo marco la diferencia. Hay usuarios que se bajan de un taxi a otro y me dicen 'señor, ¿me puede llevar?' y yo les digo que sí", menciona el taxista.

Según Zuluaga, su taxi le da orgullo no solo porque lo pagó con mucho esfuerzo, sino porque ahora representa el corazón de todo un país.

Rafael Suárez, uno de sus usuarios, le contó a Noticias Caracol: "Siento una gran satisfacción porque aquí nos están dando un ejemplo de amor, unión, comprensión y nada de rencores, todos unidos por una selección Colombia que nos está dando triunfos".

Por su parte, Zuluaga menciona que: “me dicen: 'señor, qué energía, qué actitud positiva. ¡Uy, señor, me deja tomarme una foto!' Y yo: 'claro, con mucho gusto'”.

Mientras este paisa hace todo tipo de jugadas para atraer usuarios, tiene las esperanzas puestas en que Colombia salga victorioso mañana, para que su amarillo reluzca más que nunca por las calles de Medellín.

