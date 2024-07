Así actúa la “reina de la escopolamina”, a quien no le importa matar a hombres en Bogotá

En Bogotá, Jaime Alberto Gómez, un papá de 3 niñas, murió tras ser drogado con escopolamina. La victimaria de este sujeto ya estaría identificada y no se descarta que haya participado en otros crímenes similares.

En lo corrido de 2024 ya van 462 personas a las que les han suministrado esa sustancia para ponerlas en estado de indefensión y así robarlas.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que la denominada “reina de la escopolamina” está caminando al interior de una casa y robándose todos los objetos de valor. Ella ingresó al inmueble tras drogar a todas las personas con las que, minutos atrás, estaba departiendo en un establecimiento.

Según la víctima de este robo, se trata de la misma mujer que habría suministrado escopolamina a Jaime Alberto Gómez, quien fue reportado como desaparecido el viernes 12 de julio y 48 horas después apareció muerto en Medicina Legal, al parecer, por una sobredosis de escopolamina.

Tras la denuncia de Noticias Caracol de la forma en cómo le arrebataron la vida al hombre de 40 años, una de las víctimas de esta mujer la reconoció y, al compararla con los videos de su robo, encontró que sería la misma: pelo largo, negro, crespo, ropa y modo de caminar daría cuenta que se trata de una persona que acecha a hombres alicorados para luego darles escopolamina.

En uno de los casos, la “reina de la escopolamina” drogó hasta al perro de la casa

Habla víctima de la "reina de la escopolamina"

Javier Robayo es otra de las víctimas que narró los momentos de pánico que vivió antes de ser drogado y robado: “Realmente me encuentro mal, mucha migraña, no puede uno dormir, no tiene tranquilidad. Estábamos con unos amigos departiendo, llegamos a mi casa, un amigo trajo a la chica y pues me drogó hasta el perro. Realmente no me acuerdo más, me dio la escopolamina en el trago”.

Tras ver la denuncia de Noticias Caracol, Robayo reconoció a la delincuente: “Absolutamente es la misma. Tanto así que no se cambia de ropa. Creo que tiene el pie izquierdo cojo y cuando la vi en el noticiero dije que es la misma. Al haber ya un muerto, el susto es terrible. Gracias a Dios estoy vivo y puedo contar este testimonio a las demás personas. Que se cuiden para que pueda ser capturada”.

