Video | Policía en TransMilenio fue agredido por hombre que intentó colarse en estación Ricaurte

Video | Policía en TransMilenio fue agredido por hombre que intentó colarse en estación Ricaurte

Cuando el ciudadano ingresó de manera irregular al sistema de transporte fue requerido por un uniformado y la respuesta de este hombre fue golpear al policía.

Video | Policía en Transmilenio fue agredido por hombre que intentó colarse en estación Ricaurte
El hombre fue capturado -
Policía Nacional
Por: Camilo Rojas
|
Actualizado: agosto 19, 2025 06:13 a. m.

Un hombre que intentó colarse en TransMilenio golpeó a un uniformado de la Policía Nacional luego de que este impidiera que lograra su cometido. El insólito momento quedó grabado por ciudadanos que se encontraban al interior de la estación y el señalado agresor fue detenido por las autoridades. Los hechos sucedieron el pasado 17 de agosto en la estación Ricaurte, ubicada en la carrera 30 con calle 11.

En el video que se ha compartido a través de redes sociales se ve el momento en que el ciudadano estaba forcejeando con el policía ante la mirada atónita de los ciudadanos que presenciaron los hechos. Una uniformada que también estaba en el lugar intentó detener la agresión contra su compañero para ponerle las esposas al agresor.

Finalmente, un patrullero que llegó hasta el sitio consiguió ponerle las esposas al ciudadano violento y detenerlo para entregarlo a las autoridades competentes.

La teniente coronel Maryam Moreno, comandante de la Policía de Transporte Masivo de Transmilenio, contó detalles de lo ocurrido: “En las últimas horas, se presentó un hecho en la estación Ricaurte 30. Una persona ingresó de manera irregular a la estación y fue requerida por el uniformado que se encontraba de servicio. Sin embargo, el ciudadano reaccionó de manera violenta, no permitiendo la identificación ni el registro a personas”.

Añadió la comandante que el ciudadano “agredió en varias ocasiones al uniformado que se encontraba de servicio. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes por el delito de violencia contra el servidor público”.

Por último, la teniente coronel indicó que “la Policía Nacional, a través del grupo Transporte Masivo, se encuentra realizando actividades en pro de la seguridad y convivencia ciudadana. Por eso, invitamos a la ciudadanía a contribuir con estas actividades que se realizan en el Transmilenio”.

Sanciones por agresión a servidor público

En Colombia, agredir a un servidor público como un miembro de la Policía Nacional constituye un delito penal grave. Según el artículo 429 del Código Penal, quien ejerza violencia contra un servidor público, ya sea para obligarlo a actuar en contra de sus funciones o por razón de estas, puede enfrentar penas de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

Esta sanción aplica tanto para agresiones físicas como para amenazas que busquen coaccionar al funcionario.

Además, el Código Nacional de Policía y Convivencia contempla sanciones administrativas. Por ejemplo, lanzar objetos o sustancias peligrosas a un agente puede acarrear una multa tipo 4, equivalente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, junto con la obligación de participar en actividades pedagógicas de convivencia.

Es importante destacar que estas sanciones no se excluyen entre sí. Una persona puede ser sancionada penalmente y, además, recibir una multa administrativa. La ley protege a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y cualquier agresión contra ellos es considerada una violación grave del orden jurídico.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

