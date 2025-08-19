Sicario que asesinó a hombre dentro de un billar en Usme quedó grabado cometiendo el crimen

En el barrio Fortaleza, localidad de Usme, sur de Bogotá, se presentó el asesinato de una persona al interior de un billar sobre las 7:40 de la noche del 18 de agosto. El criminal que cometió este homicidio ingresó al establecimiento comercial, identificó a su víctima que estaba en una de las mesas y le disparó en una oportunidad, quitándole la vida en el acto.

En cámaras de seguridad del establecimiento comercial quedó grabado el momento en el que el sicario entró al billar, se acercó por la espalda de la víctima, le apuntó en la cabeza y lo asesinó. Durante el caos que ocasionó y el pánico de las personas que se encontraban en el sitio, el asesino logró salir del lugar y escaparse, al parecer, a bordo de una motocicleta.

Las autoridades se encuentran investigando las causas por las que el hombre de 40 años fue asesinado y están utilizando el video de la cámara de seguridad que captó el momento para identificar al pistolero y poderle dar captura. El levantamiento del cuerpo sin vida estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El teniente coronel Juan Arango, comandante de la Estación de Policía Usme, dio detalles de lo ocurrido: “Se presentó un hecho lamentable de afectación a la vida en la localidad de Usme la noche anterior, momentos en que un sujeto ingresó a un establecimiento abierto al público y arremetió en contra de la humanidad de un ciudadano que se encontraba departiendo en este lugar, causándole la muerte de manera inmediata”.

Agregó el coronel que “la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un importante componente investigativo con el fin de determinar las causas en tiempo, modo y lugar de los hechos aquí sucedidos”.

Por último, el comandante de la Estación de Usme indicó que “la Policía Metropolitana de Bogotá invita a la comunidad en general para que pueda aportar información valiosa dentro del desarrollo de la investigación que se está siguiendo a partir de este momento”.

Hasta el momento, las autoridades de Bogotá no han revelado el nombre del ciudadano víctima del sicario, quien actualmente está siendo buscado por la justicia para que responda por este terrible hecho. Ninguna persona resultó herida en estos hechos.

