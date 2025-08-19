Publicidad

Lo que se sabe sobre homicidio de Enrique Medina en el norte de Bogotá durante robo de su patineta

Lo que se sabe sobre homicidio de Enrique Medina en el norte de Bogotá durante robo de su patineta

Noticias Caracol pudo confirmar que los dos sujetos que atacaron a la víctima ya fueron individualizados y las autoridades están a la espera de la orden de captura de los responsables.

Lo que se sabe sobre homicidio de Enrique Medina en el norte de Bogotá durante robo de su patineta
Por: Camilo Rojas
|
Actualizado: agosto 19, 2025 01:17 p. m.

Enrique Medina Rojas, de 59 años, fue una de las tantas víctimas de la delincuencia en Bogotá que terminó murieron a manos de las personas que lo atracaron. El hecho ocurrió el pasado 30 de julio en la calle 106 con carrera 11, norte de Bogotá. Noticias Caracol conoció en qué van las investigaciones y un video que es clave para que las autoridades den con los responsables.

Medina se dirigía a su casa cuando al menos dos delincuentes lo interceptaron para robarle su patineta y con un arma cortopunzante lo apuñalaron para quitarle la patineta eléctrica con la que se dirigía a su vivienda.

Versiones indican que la víctima alcanzó a comunicarse con la línea de emergencia #123 para dar aviso a las autoridades sobre lo ocurrido y dio la descripción de los delincuentes que lo hirieron. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades de Bogotá.

La investigación sobre el asesinato de Enrique Medina Rojas está a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional. Una fuente le confirmó a Noticias Caracol que un video de cámaras de seguridad de la zona permitió identificar a quienes serían los dos atacantes, por lo que estos sujetos ya fueron individualizados.

Además, las autoridades están tras la espera de la orden de captura para poder dar con los sujetos que acabaron con la vida de este hombre, quien trabajaba en un banco más de 20 años y estaba a tan solo 3 años de pensionarse.

"Mi tío no recibió ayuda inmediata"

John Romero, sobrino de la víctima, le dijo al diario Q’hubo que “sabemos que en el sector hay cámaras, incluso frente al batallón. No puede ser que con tanta tecnología y presencia militar nadie haya visto nada. Mi tío no recibió ayuda inmediata y ahora nos dicen que hay pocos videos y que no sirven para identificar a los responsables”.

Por último, señaló que “es indignante que una persona que toda su vida trabajó, que nunca le hizo daño a nadie, que era querido por sus vecinos y compañeros, haya muerto de esta manera y que no se vea un compromiso real en la investigación”.

(Lea también: Sicario que asesinó a hombre dentro de un billar en Usme quedó grabado cometiendo el crimen)

