Modelo en Bogotá fue secuestrada y robada tras caer en una trampa: "Le echaron algo a la sopa"

En Bogotá, a una mujer que se dedica a ser modelo webcam la engañaron, la secuestraron y le robaron sus ahorros. La víctima denunció que una mujer se ganó su confianza para así, días después, acompañarla al banco a retirar dinero y luego entregarla a una banda de delincuentes.

La joven dijo en el Ojo de la noche, de Noticias Caracol, que “ella me dijo ‘venga yo pido el carro y nos vamos para el trabajo’. Pedimos el carro, nos subimos al taxi y en un semáforo se nos subieron los tipos”.

Denunció ante la Policía Metropolitana de Bogotá que al interior de un taxi la sacaron de la ciudad con el fin de llevarse todas sus claves y así el dinero de sus cuentas.

“Los manes de bajaron y dijeron que ‘nosotros sabemos que usted tiene plata. Nosotros sabemos que usted va a la peluquería, de la peluquería usted arranca para el centro comercial, retira su plata y se va para la casa, así que denos las cuentas, denos las claves, denos todo’”, comentó.

Amenazada y en poder de los criminales, a la joven la devolvieron a Bogotá, pero esta vez para encerrarla en una habitación, según ella, en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. “Ya en la tarde, yo tenía hambre, entonces me dieron una sopa. En la sopa creo que le echaron algo porque apenas me tomé la sopa yo me quedé dormida. A lo que me quedé dormida, no sé, como cosas de Dios yo me desperté y a lo que me desperté estaba encerrada. Pero había una ventanita abierta y por ahí me pude salir”.

Luego de escaparse y acudir a la Policía, la víctima fue trasladada al hospital de Meissen, donde le realizaron algunos exámenes para determinar si le suministraron algún tipo de sustancia.

La víctima está a la espera de que la Policía verifique el caso y capture a los responsables, quienes se llevaron sus ahorros y por poco, denunció ella, acaban con su vida.

¿Cómo denunciar secuestro en Colombia?

En Colombia, los ciudadanos pueden denunciar delitos como el secuestro y la extorsión a través de varios canales oficiales. La línea gratuita 165 del GAULA está disponible las 24 horas del día para atender casos urgentes. Esta unidad especializada de la Policía Nacional y el Ejército se encarga de investigar y actuar frente a estos delitos, brindando asesoría inmediata y protección a las víctimas.

También se puede denunciar de forma virtual en la página de la Policía Nacional (www.policia.gov.co), aunque este proceso puede tardar hasta 24 horas en validarse.

Para casos que no requieren atención inmediata, esta opción es útil y accesible.

La Fiscalía General de la Nación ofrece múltiples canales para denunciar: el portal “Denuncia Fácil” en su sitio web (www.fiscalia.gov.co), llamadas gratuitas al número 122, videollamadas en lengua de señas, y atención presencial en sus sedes y Casas de Justicia.

Es fundamental que la denuncia sea clara, detallada y presentada bajo juramento. Denunciar no solo activa la protección institucional, sino que también contribuye a combatir estos delitos que afectan gravemente la seguridad ciudadana.

