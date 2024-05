Mujer fue brutalmente golpeada en Bogotá: agresor la botó al piso y le dio hasta patadas

No cesa la violencia contra las mujeres en Bogotá. Recientemente, un video en redes sociales, donde un motociclista empujó, dio puños y pateó en el suelo a una mujer, generó indignación.

>>> 36 años de cárcel para sujeto que violó a estudiante en barrio Nueva Castilla de Bogotá

Las imágenes muestran cómo el sujeto ataca a la mujer que viajaba con él en una moto. En medio de la noche, la víctima, indefensa, queda unos segundos en el pavimento tras la golpiza.

Quienes compartieron las imágenes aseguran que el ataque ocurrió el pasado martes, 28 de mayo de 2024, en el barrio La Castellana en Bogotá.

Publicidad

Feminicidio en centro comercial Santafé

Uno de los más recientes episodios de violencia contra la mujer se registró en el centro comercial Santafé.

En el interior de este establecimiento, un hombre asesinó a su expareja con un cuchillo y posteriormente se agredió con la misma arma cortopunzante.

Publicidad

La víctima murió en el lugar de los hechos, mientras que el señalado agresor permanece en un centro asistencial en condición estable.

La mujer fue identificada como Steffany Barranco, de 32 años, y era madre de dos niños de 6 y 9 años, fruto de su relación con el señalado feminicida.

>>> Familia de Steffany Barranco no quiere que asesino muera: "Que pague en vida lo que hizo”

Familiares de la mujer aseguran que esta llevaba 12 años de relación sentimental con el señalado asesino. Lo describió como un hombre "muy amigable, muy sociable, desordenado y mamador de gallo. Siempre decía que la quería".

Publicidad

Según una familiar, la pareja había tenido varias discusiones: "(el agresor) le cortó la ropa, le iba a pegar, ella sentía el martes que él la iba a matar, ella ya lo sentía. Jamás pensamos que esto iba a suceder de esta manera. Discutían porque él tomaba mucho. Siempre vivieron juntos, hasta el domingo nunca se separaron".

Steffany llamó antes de ser asesinada a la madrina de la prima y le contó que su mamá viajaría a Bogotá para estar con ella y sus hijos, pues acababa de separarse de su pareja sentimental.

Publicidad

De acuerdo con Gina Barranco, la joven le dijo en la llamada a su familiar: "Yo no puedo estar donde está Iván, porque él me va a matar. Me cogió la ropa, no tengo ropa, no tengo nada".