Conductor de aplicación fue secuestrado por pasajeros en Bogotá: exigían 20 millones a su familia

Un servicio de transporte en Bogotá que parecía habitual terminó en una pesadilla. Un conductor fue secuestrado durante horas y obligado a enviar mensajes para presionar a su familia. La rápida reacción de las autoridades permitió ubicarlo y capturar a los responsables.



"Para que por favor envíen lo que los muchachos están pidiendo", se escucha en un video al conductor de aplicación que fue secuestrado durante varías horas. Lo que dice fue el llamado de auxilio mientras permanecía secuestrado. "Por favor envíen cuanto antes", agregó el hombre víctima.

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Todo comenzó en la mañana del viernes 3 de abril. Como de costumbre, el hombre aceptó un servicio sin saber que detrás de ese viaje estaban quienes terminarían reteniéndolo. Desde ese momento, los captores contactaban constantemente a su familia enviándoles videos para presionar el pago de 20 millones de pesos a cambio de su libertad. Entre tanto, el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá adelantaba labores de seguimiento. Esto para ubicarlo y planear su rescate.



¿Cómo fue rescatado el conductor de aplicación?

El hombre fue localizado en una vivienda de la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad. "Policía Metropolitana de Bogotá, bienvenido a la libertad", se escucha decir a un miembro del Gaula en uno de los videos captados por la Policía. Varios miembros de la entidad policial ingresaron al lugar donde se encontraba el conductor secuestrado y su vehículo.



Gracias al GPS incorporado en el vehículo de la víctima se logró su ubicación. "Fueron capturados cinco hombres a quienes se les halló un arma de fuego y el vehículo de propiedad de la víctima que había sido hurtado. Estas cinco personas presentan diferentes anotaciones por varios delitos. Serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro extorsivo, tortura, hurto agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y lesiones personales", dijo en unas declaraciones el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

El conductor fue rescatado y trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica por una herida en su pierna ocasionada con arma de fuego. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos para avanzar en la desarticulación de estas redes dedicadas al secuestro extorsivo en la ciudad.

