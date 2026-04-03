Grave siniestro en la vía Bogotá–Girardot: camión cisterna se incendió tras colisión

Este Viernes Santo se registró un accidente en la vía Bogotá–Girardot, a la altura del sector Azafranal, en jurisdicción del municipio de Silvania, Cundinamarca. La emergencia, ocurrida en horas de la mañana de este 3 de abril, movilizó a organismos de socorro y obligó a implementar restricciones parciales en la movilidad del corredor, así lo informó la consesionaria Vía Sumapaz.



De acuerdo con los primeros reportes conocidos, un camión cisterna se vio involucrado en un accidente que derivó en un incendio de gran magnitud. El vehículo de carga habría perdido el control mientras transitaba por este importante eje vial del departamento, lo que ocasionó un choque que, posteriormente, desencadenó una conflagración.

#Novedades | A esta hora se registra restricción preventiva de dos carriles sentido Girardot-Bogotá en el sector Azafranal en Silvania por atención de incendio vehicular.



Bomberos del municipio y unidades de la Concesión en la zona atienden el incidente.

El tránsito se mantiene… — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) April 3, 2026

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Las imágenes difundidas desde el lugar evidencian la magnitud del incendio, con llamas que consumieron gran parte de la estructura del automotor. La situación, según los reportes oficiales, fue controlada gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Silvania y de Fusagasugá acudieron al sitio para atender el incendio, mientras que personal de la concesión vial hizo presencia para apoyar las labores de contención y garantizar condiciones de seguridad en el corredor. La articulación de estas entidades permitió mitigar el riesgo y evitar una mayor propagación de las llamas.



¿Hay afectaciones en la movilidad?

En medio de la atención de la emergencia, las autoridades implementaron el cierre preventivo de dos carriles en sentido Girardot–Bogotá, específicamente en el sector de Azafranal. Esta medida busca facilitar el trabajo de los organismos de socorro y reducir el riesgo para los demás usuarios de la vía.



A pesar de la gravedad del siniestro, el flujo vehicular se mantiene controlado, aunque con algunas restricciones. Desde las autoridades se reiteró el llamado a los conductores a acatar las indicaciones del personal en terreno, disminuir la velocidad al transitar por el punto afectado y mantenerse atentos a eventuales cambios en las condiciones de movilidad.



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Balance de heridos y lesionados

Hasta el momento, no se ha emitido un balance oficial sobre personas lesionadas, sin embargo, Blu Radio informó que tanto como el conductor y la persona que lo acompañaba, fallecieron, información que esta por confirmarse, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte actualizado con información detallada sobre las consecuencias del accidente.

Se registró un grave accidente en la vía Bogotá–Girardot, en el sector de Azafranal, jurisdicción del municipio de Silvania. pic.twitter.com/lkri8BE238 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 3, 2026

Este hecho se presenta en medio del aumento de la movilidad por la Semana Santa, una de las temporadas con mayor flujo vehicular en las carreteras del país. Precisamente, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció recientemente sobre la situación de los siniestros viales durante estos días, a través de su cuenta en la red social X, donde señaló:

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“En esta Semana Santa hemos vivido siniestros viales que nos duelen profundamente. Y casi nunca son producto de un solo error. Es la suma de múltiples fallas: del vehículo, del comportamiento humano, de las condiciones del entorno y de las decisiones que como sociedad hemos postergado”.

En su mensaje, el mandatario también planteó una reflexión frente a la recurrencia de estos hechos y la necesidad de asumir responsabilidades colectivas: “Cada vida perdida nos obliga a detenernos y a hacernos preguntas incómodas: ¿qué estamos haciendo —y qué no— para evitar que esto siga pasando?”.

Las autoridades continúan en el lugar adelantando las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente del camión cisterna, mientras avanzan en la normalización total del tránsito en este corredor clave que conecta a Bogotá con el suroccidente del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co