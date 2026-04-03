Testimonio del conductor perseguido por 13 domiciliarios en Bogotá: “Pensaba en salvar mi vida”

Momentos de angustia vivió el conductor de un vehículo particular en el norte de Bogotá tras ser perseguido por un grupo de 13 domiciliarios vinculados a la plataforma Rappi. El hecho, ocurrido el pasado 29 de marzo y registrado por cámaras de seguridad, ha generado reacciones de las autoridades y de la empresa, que ya anunció sanciones contra los involucrados.



De acuerdo con el testimonio del afectado, todo comenzó con una discusión en la vía pública, luego de un presunto incumplimiento de una señal de tránsito. Según relató, el incidente se originó cuando uno de los repartidores habría ignorado un “pare”, lo que derivó en un cruce de palabras. Sin embargo, la situación escaló rápidamente.

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“Yo que repito le señalé el pare y no le dije en ningún momento algo... cuando di cuenta, en la parte de atrás venían siguiéndome estos domiciliarios y me empezaron a lanzar botellas, maletas, cascos”, narró el conductor en entrevista con Noticias Caracol.

El hombre describió la experiencia como un episodio de miedo constante: “Muy angustiante el vivir ese momento, es muy angustiante, uno solo piensa como en salvaguardar su vida”.

Las imágenes conocidas muestran cómo los motociclistas siguieron al vehículo gris durante varias cuadras, rodeándolo e intentando bloquear su paso. El conductor también detalló que, en distintos puntos del recorrido, los repartidores cerraban las vías para impedir su avance.



La persecución se extendió hasta la calle 109 con carrera 19, donde la intervención de agentes de tránsito fue clave para evitar que la situación pasara a mayores. “La policía me salvaguardó en un CAI para que nada me pasara y pues el vehículo realmente quedó bastante afectado”, indicó el afectado, quien logró resguardarse mientras cesaba la agresión.



El caso generó un pronunciamiento del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien rechazó lo ocurrido y pidió acciones contundentes. “Eso no es intolerancia, es violencia, es totalmente inaceptable. No podemos permitir que este tipo de hechos sucedan en Bogotá”, afirmó el mandatario, al tiempo que solicitó a las autoridades ejercer control y sancionar a los responsables.

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Desde la empresa Rappi también hubo una respuesta. En un comunicado, la plataforma informó que los 13 repartidores implicados fueron identificados y bloqueados de manera definitiva. “Rechazamos cualquier acto de intolerancia o violencia que se genere en la ciudad. Esto no representa a los más de 70.000 repartidores independientes que hacen parte de nuestra comunidad y nos solidarizamos con el afectado”, señaló Felipe Salazar, vocero de Rappi.

Asimismo, la empresa indicó que se comunicó con el conductor y activó protocolos internos para atender no solo este caso, sino otros episodios de intolerancia que han sido denunciados en redes sociales.

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Entre las medidas anunciadas se encuentran la implementación de formación semanal obligatoria en convivencia y seguridad, mayor control dentro de la plataforma, articulación con autoridades locales y operativos en zonas con alta presencia de domiciliarios.

El caso reabre el debate sobre la seguridad vial y la responsabilidad de las plataformas digitales frente a las conductas de quienes operan bajo sus servicios, en medio de una ciudad donde el uso de aplicaciones de domicilios sigue en aumento.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co