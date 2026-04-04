Habló dueño de carro rojo usado para robar a familia en el McDonald's de la calle 127

Tras el violento atraco a una familia en frente de un McDonald's, en la calle 127 en el norte de Bogotá, las autoridades lograron seguirle la pista al carro rojo que utilizaron los delincuentes y capturar a dos de los presuntos responsables. Noticias Caracol pudo conocer que ese vehículo habría sido robado bajo la misma modalidad cuatro días antes. El dueño del vehículo habló para este medio y dio su testimonio.



La familia víctima del atraco se vio en el piso, rodeados y sin la posibilidad de reaccionar en uno de los videos que registran el momento de pánico. En las imágenes se ve cómo varios hombres con tapabocas, guantes y armas los intimidaron para huir tras cometer este robo. El rastro que siguieron las autoridades fue un vehículo rojo en el que se movilizaban los responsables. Un carro que en ese momento tenía una placa que luego fue identificada como falsa.



El testimonio del dueño del carro rojo empleado para atracos

El vehículo rojo empleado en el robo en el McDonald's de la calle 127 pertenece a otro hombre, quien hoy habla como otra víctima de la misma modalidad y cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad. "Llega una camioneta gris, me cierra llegando a un semáforo. Se bajan tipos armados con capuchas. Me bajan del carro, me bajan a mi hija. Me piden la llave, que yo les decía que estaba en el carro. Solo les decía que bajaran a mi hija porque no la veía", relató el hombre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La víctima del atraco también contó que cuando le esculcaban la ropa buscando la llave del carro también le robaron la billetera con sus documentos. Una semana antes del atraco a la familia en frente del McDonald's, a este hombre le robaron su carro en la calle 80, en el occidente de la ciudad. En unas imágenes grabadas minutos antes del robo del carro rojo, se observa cómo un vehículo gris comienza a seguirlo de cerca, manteniéndose detrás de él durante varias cuadras. Segundos después, el vehículo acelera, lo adelanta y le cierra el paso.



"Al ver este video por redes sociales, veo cómo el 'modus operandi de los ladrones'. Se bajan armados, con guantes, las capuchas... y pues veo el carro. Yo dije: Es mi carro. Me llama un investigador, me pide una copia del denuncio, se lo envío. Me dice que espere unos segundos, se vuelve a contactar conmigo y me confirma de que sí era mi carro, solo con cambio de placas. Que los habían capturado en Ciudad Bolívar. Que estuviera pendiente, que me llamaban, se comunicaban conmigo para pues de pronto para identificarlos o identificar el carro, pero que por el número de chasis sí era mi carro", agregó el hombre.

En las últimas horas la Policía Metropolitana de Bogotá logró ubicar el carro en la localidad de Ciudad Bolívar. En su poder estaban dos hombres quienes fueron capturados. Según las autoridades, los sujetos ya tenían antecedentes judiciales y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Mientras avanza este proceso, el testimonio de esta víctima da cuenta de que se trataría de una modalidad en la que se roban vehículos para luego utilizarlos en otros delitos. Una cadena delincuencial que en este caso terminó afectando a este hombre y a la familia que perdió su vehículo en frente del McDonald's en el norte de la ciudad.

