Confirman la muerte de dos personas tras accidente de camión cisterna en la vía Bogotá–Girardot

Este Viernes Santo se registró un grave siniestro vial en la vía Bogotá–Girardot que dejó como saldo dos personas fallecidas, según confirmaron las autoridades. Un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades y que volvió a encender las alertas sobre la seguridad en las carreteras durante la temporada de Semana Santa.



La emergencia ocurrió en horas de la mañana en el corredor vial que comunica a la capital del país con el suroccidente, en inmediaciones del sector de Azafranal, en Cundinamarca. Según la información preliminar, el accidente involucró a un camión cisterna que, al parecer, transportaba un producto químico altamente volátil, el cual aún no ha sido identificado por las autoridades.

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De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, el vehículo de carga perdió el control mientras se desplazaba por este tramo de la vía, lo que provocó un choque que posteriormente derivó en un incendio de gran magnitud. Las llamas consumieron buena parte del automotor, generando una situación de alto riesgo que obligó a la intervención inmediata de los organismos de emergencia.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de distintos municipios de la región, así como personal de la concesionaria Vía Sumapaz, encargada del corredor vial, quienes trabajaron de manera articulada para controlar la conflagración y evitar que se extendiera a otras áreas cercanas. Las labores se concentraron en la contención del fuego, la verificación de posibles afectaciones adicionales y la protección de los demás usuarios de la vía.



Con el paso de las horas, las autoridades confirmaron el balance más crítico de la emergencia. El capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, entregó detalles sobre lo encontrado en el lugar del siniestro.



“Desafortunadamente al llegar al sitio se encuentran dos víctimas fatales, una masculina y otra de sexo femenino. Estamos en el proceso de levantamiento de los cuerpos en coordinación con la Policía de criminalística”, explicó el oficial, quien señaló que los procedimientos se desarrollan bajo los protocolos establecidos y que el fuego fue controlado.

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Como parte de las acciones preventivas, se restringió el paso en dos carriles en sentido Girardot–Bogotá, con el fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y minimizar riesgos adicionales. Aunque se presentaron algunas afectaciones, el tránsito se mantuvo bajo control con apoyo de las autoridades en terreno.

Este hecho ocurre en un contexto de alta movilidad por la Semana Santa, periodo en el que aumenta significativamente el flujo de vehículos en las carreteras del país. Durante estos días se han registrado 3 accidentes en las vías del departamento.

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Precisamente, frente a este panorama, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció recientemente sobre los siniestros viales registrados durante estos días.

“En esta Semana Santa hemos vivido siniestros viales que nos duelen profundamente. Y casi nunca son producto de un solo error. Es la suma de múltiples fallas: del vehículo, del comportamiento humano, de las condiciones del entorno y de las decisiones que como sociedad hemos postergado”, expresó el mandatario a través de su cuenta en X.

El gobernador también hizo un llamado a la reflexión colectiva sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención en las vías: “Cada vida perdida nos obliga a detenernos y a hacernos preguntas incómodas: ¿qué estamos haciendo —y qué no— para evitar que esto siga pasando?”.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente y determinar las condiciones en las que se produjo la pérdida de control del camión cisterna. Asimismo, se avanza en la identificación del material transportado por el vehículo y en la recolección de elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

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Entre tanto, se espera que en las próximas horas se entregue un informe más detallado sobre este siniestro, que deja un saldo fatal y se suma a los hechos que han marcado la movilidad en las carreteras del país durante esta temporada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co